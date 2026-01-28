صرف بنگلہ دیش ہی نہیں، ان ٹیموں نے بھی میزبان ملک میں ہونے والے آئی سی سی ٹورنامنٹس میں کھیلنے سے کردیا تھا انکار
بنگلہ دیش ICC T20 ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے والا پہلا ملک نہیں ہے۔ کئی ٹیمیں پہلے آئی سی سی ٹورنامنٹس سے دستبردار ہوچکی ہیں۔
Published : January 28, 2026 at 4:17 PM IST
حیدرآباد: بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے درمیان تعطل حل نہ ہوسکا، جس کے باعث بنگلہ دیش نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا۔
سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے، بی سی بی نے آئی سی سی سے درخواست کی تھی کہ وہ ہندوستان میں شیڈول اپنے T20 ورلڈ کپ کے میچز سری لنکا میں منتقل کر دے۔ تاہم، آئی سی سی نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور اس کے بجائے اسکاٹ لینڈ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شامل کر لیا۔ تاہم، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کسی ٹیم نے آئی سی سی کے کسی بڑے ایونٹ کا بائیکاٹ کیا ہو یا میچ سے دستبرداری اختیار کی ہو۔
ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں جب بڑی ٹیموں نے کسی نہ کسی وجہ سے آئی سی سی ٹورنامنٹس یا میچز سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔
آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے سری لنکا میں کھیلنے سے انکار کر دیا
اس طرح کا پہلا واقعہ 1996 کے ورلڈ کپ کے دوران پیش آیا جس کی میزبانی بھارت، پاکستان اور سری لنکا کر رہے تھے۔ تاہم سری لنکا میں جاری خانہ جنگی کے باعث آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے وہاں میچ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ جس کے نتیجے میں وہ پوائنٹس سے محروم ہو گئے۔ یہ ورلڈ کپ سری لنکا کے لیے ایک سنہری خواب تھا، کیونکہ اس نے اپنا پہلا 50 اوور کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔
انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے 2003 کے ورلڈ کپ کے میچ ہار گئے
2003 کے ورلڈ کپ کی میزبانی جنوبی افریقہ، زمبابوے اور کینیا نے کی تھی۔ انگلینڈ نے سیاسی وجوہات بتاتے ہوئے زمبابوے میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ مزید برآں، نیوزی لینڈ نے بم دھماکے کی وجہ سے کینیا کا سفر کرنے سے گریز کیا تھا اور دونوں ٹیموں کے میچز ضائع ہونے کے نتیجے میں پوائنٹس ضائع ہوگئے۔ آسٹریلیا نے فائنل میں بھارت کو 125 رنز سے شکست دے کر 2003 کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔
زمبابوے نے 2009 کے T20 ورلڈ کپ سے دستبرداری اختیار کر لی
انگلینڈ 2009 کے T20 ورلڈ کپ کا میزبان تھا۔ اس وقت زمبابوے اور انگلینڈ کے درمیان سیاسی تعلقات کشیدہ تھے جس کی وجہ سے زمبابوے نے میزبان ملک میں ٹورنامنٹ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ آئی سی سی نے ان کا فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے زمبابوے کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں شامل کیا۔ پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔
آسٹریلیا نے بنگلہ دیش میں کھیلنے سے انکار کر دیا
بنگلہ دیش نے 2016 کے انڈر 19 ورلڈ کپ کی میزبانی کی۔ آسٹریلیا کی انڈر 19 ٹیم نے سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ٹورنامنٹ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اس سے قبل اسی سال کے شروع میں بنگلہ دیش کا دورہ منسوخ کر دیا تھا اور کرکٹ کی گورننگ باڈی نے ان کی جگہ آئرلینڈ کو شامل کیا تھا۔
بھارت نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا
پاکستان کو 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرنی تھی، لیکن بھارت نے سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے اس ملک کا سفر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے ان کے میچ فائنل سمیت متحدہ عرب امارات منتقل کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری تعطل کو ٹورنامنٹ سے قبل اس معاہدے کے ساتھ حل کیا گیا تھا کہ وہ 2027 تک ایک دوسرے کی سرزمین پر نہیں کھیلیں گے۔