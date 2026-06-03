پراگنانندھا نے ایک بار پھر میگنس کارلسن کو شکست دے دی، ناروے شطرنج ٹورنامنٹ میں تاریخ رقم
اس کامیابی کے بعد پراگنانندھا 12 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں جبکہ کارلسن کے ٹائٹل جیتنے کے امکانات کم ہوگئے۔
Published : June 3, 2026 at 10:16 AM IST
اوسلو: نوجوان بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پراگنانندھا نے ناروے شطرنج 2026 ٹورنامنٹ میں دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی میگنس کارلسن کو ایک بار پھر شکست دے کر عالمی شطرنج میں اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کا ثبوت دیا ہے۔ 20 سالہ پراگنانندھا نے اس سال کلاسیکل شطرنج میں دوسری مرتبہ کارلسن کو شکست دی ہے اور وہ رواں برس یہ کارنامہ انجام دینے والے واحد کھلاڑی بن گئے ہیں۔ پراگنانندھا کی کامیابی کے بعد ہندوستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نوجوان کھلاڑی کی جیت کا جشن منایا گیا۔
اس کامیابی کے بعد پراگنانندھا 12 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں جبکہ کارلسن کے آٹھویں ناروے شطرنج ٹائٹل کے امکانات کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ٹورنامنٹ میں امریکی گرینڈ ماسٹر ویسلی سو 14 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہیں جبکہ فرانس کے علی رضا فیروزجا 13 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ دوسری جانب موجودہ عالمی چیمپئن ڈی گوکیش کو فیروزجا کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹائٹل جیتنے کی دوڑ سے تقریباً باہر سمجھا جا رہا ہے۔
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پراگنانندھا کی مسلسل کامیابیاں اس بات کا اشارہ ہیں کہ وہ مستقبل میں عالمی شطرنج کے بڑے اعزازات کے مضبوط امیدوار بن سکتے ہیں۔ ان کی حالیہ کارکردگی نے دنیا بھر کے شطرنج شائقین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے۔