ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے جلد باہر ہونے پر کسی کھلاڑی پر جرمانہ عائد نہیں کیا گیا، پی سی بی

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 14, 2026 at 7:19 PM IST

لاہور: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ہفتے کے روز کہا کہ اس نے ٹی 20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کی ناکامی پر ٹیم کے کسی رکن پر جرمانہ نہیں کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے سپر ایٹ مرحلے سے باہر ہونے کے بعد کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا تاہم پی سی بی کے ترجمان عامر میر نے اس کی تردید کی۔

میر نے بتایا، "کسی کھلاڑی پر جرمانہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن بورڈ کھلاڑیوں کے لیے ایک فارمولہ وضع کرنے پر غور کر رہا ہے کیونکہ انہیں اچھی کارکردگی کے لیے خاطر خواہ مراعات ملتی ہیں۔" انہوں نے کہا کہ اب پاکستانی کھلاڑیوں کو تقریباً چھ سے سات کروڑ پاکستانی روپے ملتے ہیں اس لیے بورڈ انہیں ان کی کارکردگی کا جوابدہ ٹھہرانے پر غور کر رہا ہے۔

میر نے کہا کہ "لیکن ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کسی کھلاڑی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔" رپورٹس کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی میں ناکامی پر پاکستانی کھلاڑیوں پر 50 لاکھ پاکستانی روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

میچ اور ٹور فیس کے علاوہ، پاکستانی کرکٹرز کو ان کے سینٹرل کنٹریکٹ کے لیے ماہانہ ریٹینر ملتا ہے۔ انہیں مختلف سطحوں پر میچ جیتنے پر بونس بھی ملتا ہے۔ کھلاڑیوں کو بورڈ کے اسپانسرشپ سودوں کا حصہ بھی ملتا ہے۔

پچھلے سال، اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ کھلاڑیوں کو پی سی بی کی سالانہ آمدنی کا 3 فیصد حصہ، تقریباً 34 ملین امریکی ڈالر سالانہ، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) سے ملے گا۔

