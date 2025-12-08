ETV Bharat / sports

ورلڈ کپ سے قبل ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں کسی بڑی تبدیلی کی امید نہیں ہے، پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا (Image: IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 8, 2025 at 7:58 PM IST

کراچی: پاکستان ٹی ٹوئنٹی کے کپتان سلمان علی آغا نے اگلے سال کے اوائل میں مردوں کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم میں کسی بڑی تبدیلی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں کو ان کے مخصوص کردار تفویض کرنے کے بعد گزشتہ چند ماہ کے دوران ٹیم میں نمایاں بہتری آئی ہے۔

اس سال ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان نے بڑی تبدیلیاں کیں، جن میں عبدالصمد، بابر اعظم، عثمان خان، اور نسیم شاہ شامل ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے جنوبی افریقہ کو گھر پر تین میچوں کی ٹی ٹیوئنٹی سیریز میں شکست دی اور پھر گزشتہ ماہ زمبابوے اور سری لنکا کے خلاف سہ فریقی سیریز جیتی۔

سلمان علی آغا نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے ایک پوڈ کاسٹ پر کہا، "میں ورلڈ کپ سے قبل قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلیاں نہیں دیکھ رہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا موجودہ کمبی نیشن وہی رہے گا۔" پچھلے کچھ مہینوں میں، ہر کھلاڑی کو ایک مخصوص کردار تفویض کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے ٹیم کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے۔"

ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کو چھ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنا ہیں۔ ورلڈ کپ اگلے سال 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا کی مشترکہ میزبانی میں ہو گا۔ سلمان نے کہا کہ میچوں کی محدود تعداد کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں کرنا مشکل ہوگا۔

انھوں نے کہا کہ 'ورلڈ کپ سے قبل ہمارے پاس چھ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان بقیہ میچوں میں کوئی بڑی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی کارکردگی میں مستقل مزاجی دکھانا ہو گی اور موجودہ کمبی نیشن کو جاری رکھنا ہو گا۔'

