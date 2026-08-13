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ایشین گیمز: بھارت اور پاکستان کے درمیان نہیں ہوگا کوئی میچ

ایشین گیمز 2026 کرکٹ ٹورنامنٹ میں میڈل میچ سے قبل بھارت اور پاکستان آمنے سامنے نہیں ہوں گے۔

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ایشین گیمز 2026: بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی میچ نہیں (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2026 at 1:34 PM IST

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حیدرآباد: ایشین گیمز اگلے ماہ جاپان میں 19 ستمبر کو شروع ہوں گے اور 4 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوں گے۔ اس سپورٹس ایونٹ میں کرکٹ مقابلے 17 ستمبر سے 3 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ خواتین کا مقابلہ پہلے شروع ہوگا، اس کے بعد مردوں کا مقابلہ ہوگا۔ ناگویا کے پالوما میزوہو اسٹیڈیم میں تمام میچز ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے۔

شائقین اس ٹورنامنٹ میں میڈل میچ سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی میچ نہیں دیکھ پائیں گے۔ کرک بز کی رپورٹ کے مطابق ایشین گیمز کرکٹ ٹورنامنٹ میں ہندوستان اور پاکستان کو الگ الگ رکھا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ ڈرا نے طے کیا ہے کہ یہ دونوں روایتی حریف صرف مردوں اور خواتین کے کرکٹ مقابلوں میں تمغے کے مقابلوں میں ایک دوسرے کا سامنا کر سکتے ہیں۔

4 ٹیمیں براہ راست کوارٹر فائنل میں

مردوں کے مقابلے میں کل 10 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا براہ راست کوارٹر فائنل میں پہنچیں گے۔ افغانستان سمیت باقی چھ ٹیموں کو کوارٹر فائنل میں پہنچنے کے لیے گروپ مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ان میں نیپال، ہانگ کانگ، چین، جاپان، ملائیشیا اور عمان شامل ہیں۔

بھارت اور پاکستان کے میچ کا شیڈول
بھارت کو کوارٹر فائنل 2 میں رکھا گیا ہے، جب کہ پاکستان کوارٹر فائنل 1 کھیلے گا۔ دونوں میچ 28 ستمبر کو ہوں گے، جو گروپ اسٹیج سے آنے والی ٹیموں کا سامنا کریں گے۔ اس کے بعد سیمی فائنل ڈرا (Draw) میں بھی بھارت اور پاکستان کو الگ الگ رکھا گیا ہے، کیونکہ کوارٹر فائنل 1 کی فاتح ٹیم کا مقابلہ کوارٹر فائنل 3 کی فاتح ٹیم سے ہو گا، جب کہ کوارٹر فائنل 2 کی فاتح ٹیم کا مقابلہ کوارٹر فائنل 4 کی فاتح ٹیم سے ہو گا۔ سیمی فائنل 1 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے۔

میڈل میچ میں ہو گا مقابلہ
اس فکسچر (Fixtures) سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان نہ تو کوارٹر فائنل میں کھیلیں گے اور نہ ہی سیمی فائنل میں۔ لیکن اگر دونوں ٹیمیں فائنل میں پہنچتی ہیں یا پھر سیمی فائنل ہارتی ہیں، تو وہ دونوں میڈل میچ (گولڈ/برانز) میں آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ دونوں میڈل میچ 3 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے۔

خواتین کے مقابلے میں بھی یہی اصول
خواتین کے مقابلے میں بھی یہی اصول اپنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ابتدائی راؤنڈ میں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ نہیں ہو گا۔ خواتین کے ٹورنامنٹ میں بھارت ٹاپ سیڈڈ (Top-seeded) ٹیم ہے اور کوارٹر فائنل میں اس کا مقابلہ جاپان سے ہو گا۔ اگر وہ آگے بڑھتی ہیں، تو سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ بنگلہ دیش یا ہانگ کانگ و چین سے ہو گا۔

چوتھی سیڈ والی پاکستان ٹیم کا کوارٹر فائنل میں مقابلہ تھائی لینڈ سے ہو گا۔ جیت ملنے پر سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ سری لنکا یا ملائیشیا سے ہو سکتا ہے۔ خواتین کے فائنل اور برانز میڈل میچ 22 ستمبر کو کھیلے جائیں گے۔

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TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
CRICKET IN ASIAN GAMES 2026
NO INDIA AND PAKISTAN MATCHES
IND VS PAK IN ASIAN GAMES 2026
INDIA VS PAKISTAN IN ASIAN GAMES 26

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