انڈر 19 ورلڈ کپ میں کوئی مصافحہ نہیں! پاکستان کے بعد بھارتی اور بنگلہ دیش کے کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا
واضح رہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان حالیہ دنوں میں سیاسی کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
Published : January 17, 2026 at 3:42 PM IST
بلاوایو (زمبابوے): آج بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 کا مقابلہ بلاوایو میں کھیلا جا رہا ہے۔ جس میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا۔اس میچ میں کپتانوں کے ہاتھ نہ ملانے کا منظر دیکھنے کو ملا۔ ٹاس کے بعد دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ہندوستان کی طرف سے آیوش مہاترے بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں جبکہ بنگلہ دیش کے کپتان محمد عزیز الحکیم کے بیمار ہونے کے سبب ٹیم کے نائب کپتان جاوید ابرار ٹاس کے لئے میدان پر اترے۔ اس سے قبل بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔
Toss news 🗞️#TeamIndia will bat first in their second group game 🆚 Bangladesh!️#ICCMensU19WC | #INDvBAN 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/DGP23ftABG pic.twitter.com/5hZ9PFHbFL— Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
دونوں کپتانوں نے مصافحہ نہیں کیا
بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد، ابرار کو مہاترے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن دونوں نے آنکھ بھی نہیں ملائی اور نہ ہی مصافحہ کیا۔ اس کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑی قومی ترانے کے لیے باؤنڈری پر انتظار کرتے رہے اور جب وہ میدان میں آئے تو انہوں نے بات کرنے یا ہاتھ ملانے سے گریز کیا۔
بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی
واضح رہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان حالیہ دنوں میں سیاسی کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی شروعات بنگلہ دیشی فاسٹ باؤلر مستفیض الرحمن کو آئی پی ایل سے باہر کرنے کے بعد ہوئی جب انہیں 9.20 کروڑ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے خریدا تھا۔ اس دستخط نے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف تشدد کی بار بار رپورٹس کے درمیان، کئی مذہبی رہنماؤں نے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے آئی پی ایل میں کھیلنے پر اعتراض کیا۔
Get ready to watch the superstars of tomorrow shine as teen stars today ✨— Star Sports (@StarSportsIndia) January 17, 2026
Bangladesh win the toss and elect to field first in Match 7 of the ICC Men’s U19 World Cup. 👏
Time to cheer for Team India! 💙#ICCMensU19WC | #INDvBAN 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/DGP23ftABG pic.twitter.com/cRsGd49NRJ
جس کے بعد بی سی سی آئی نے کے کے آر کو مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے فارغ کرنے کا حکم دیا۔بعد ازاں بنگلہ دیش نے سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان میں 2026 کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں اس بارے میں آئی سی سی کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کئی پریس ریلیز جاری کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر آئی سی سی سے دو بار ملاقات کر چکے ہیں۔ جس میں آئی سی سی نے دلیل دی کہ فائنل شیڈول طے ہونے کے بعد میچ شفٹ کرنا ناممکن ہے جبکہ بنگلہ دیش کا اصرار تھا کہ کھلاڑیوں کی حفاظت بورڈ کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔