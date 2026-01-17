ETV Bharat / sports

انڈر 19 ورلڈ کپ میں کوئی مصافحہ نہیں! پاکستان کے بعد بھارتی اور بنگلہ دیش کے کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا

واضح رہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان حالیہ دنوں میں سیاسی کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

بھارتی اور بنگلہ دیش کے کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا
بھارتی اور بنگلہ دیش کے کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا (Photo Credit IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بلاوایو (زمبابوے): آج بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 کا مقابلہ بلاوایو میں کھیلا جا رہا ہے۔ جس میں بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا۔اس میچ میں کپتانوں کے ہاتھ نہ ملانے کا منظر دیکھنے کو ملا۔ ٹاس کے بعد دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ہندوستان کی طرف سے آیوش مہاترے بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں جبکہ بنگلہ دیش کے کپتان محمد عزیز الحکیم کے بیمار ہونے کے سبب ٹیم کے نائب کپتان جاوید ابرار ٹاس کے لئے میدان پر اترے۔ اس سے قبل بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی ٹیم سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔

دونوں کپتانوں نے مصافحہ نہیں کیا

بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد، ابرار کو مہاترے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن دونوں نے آنکھ بھی نہیں ملائی اور نہ ہی مصافحہ کیا۔ اس کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑی قومی ترانے کے لیے باؤنڈری پر انتظار کرتے رہے اور جب وہ میدان میں آئے تو انہوں نے بات کرنے یا ہاتھ ملانے سے گریز کیا۔

بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی

واضح رہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان حالیہ دنوں میں سیاسی کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی شروعات بنگلہ دیشی فاسٹ باؤلر مستفیض الرحمن کو آئی پی ایل سے باہر کرنے کے بعد ہوئی جب انہیں 9.20 کروڑ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے خریدا تھا۔ اس دستخط نے ہندوستان میں بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف تشدد کی بار بار رپورٹس کے درمیان، کئی مذہبی رہنماؤں نے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کے آئی پی ایل میں کھیلنے پر اعتراض کیا۔

جس کے بعد بی سی سی آئی نے کے کے آر کو مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے فارغ کرنے کا حکم دیا۔بعد ازاں بنگلہ دیش نے سیکورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان میں 2026 کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بنگلہ دیش ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں اس بارے میں آئی سی سی کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کئی پریس ریلیز جاری کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر آئی سی سی سے دو بار ملاقات کر چکے ہیں۔ جس میں آئی سی سی نے دلیل دی کہ فائنل شیڈول طے ہونے کے بعد میچ شفٹ کرنا ناممکن ہے جبکہ بنگلہ دیش کا اصرار تھا کہ کھلاڑیوں کی حفاظت بورڈ کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

انڈر نائنٹین ورلڈ کپ: ویبھو سوریاونشی کا ریکارڈ ڈیبیو، بھارت نے امریکہ کو شکست دے کر جیت کے ساتھ کیا آغاز

TAGGED:

INDIA U19 VS BANGLADESH U 19
INDIA BANGLADESH TENSION
UNDER 19 WORLD CUP
انڈر 19 ورلڈ کپ
NO HANDSHAKE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.