فیفا ورلڈ کپ 2026: نیمار کے گروپ مرحلے کے میچز سے باہر رہنے کا امکان، برازیل کو بڑا دھچکا
برازیل کی نظریں ناک آؤٹ مرحلے پر مرکوز ہیں اور امید کی جارہی ہے کہ نیمار اس وقت تک مکمل طور پر فٹ ہوجائیں گے۔
Published : June 16, 2026 at 3:37 PM IST
حیدرآباد: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں برازیل کو بڑا دھچکا اس وقت لگا ہے جب اسٹار فٹبالر نیمار کی انجری سے مکمل صحت یابی میں تاخیر کے باعث ان کے گروپ مرحلے کے تمام میچز سے باہر رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 34 سالہ نیمار کی دائیں پنڈلی کی انجری کے حوالے سے تازہ طبی معائنے کیے گئے ہیں، تاہم برازیلین فٹبال فیڈریشن نے ابھی تک ان رپورٹس کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔
برازیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق قومی ٹیم کا میڈیکل اسٹاف نیمار کی واپسی میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا اور ان کی مکمل فٹنس بحال ہونے تک انہیں میدان میں اتارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق برازیل انتظامیہ کی نظریں ناک آؤٹ مرحلے پر مرکوز ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ نیمار اس وقت تک مکمل طور پر فٹ ہو جائیں گے۔
نیمار کو 17 مئی کو برازیلین کلب سانتوس کی نمائندگی کرتے ہوئے گریڈ ٹو پنڈلی کی انجری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ اب تک مکمل ٹریننگ سیشن میں حصہ نہیں لے سکے ہیں اور فی الحال صرف جم اور بحالی پروگرام تک محدود ہیں۔
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ادھر برازیل نے ورلڈ کپ مہم کا آغاز مراکش کے خلاف 1-1 سے ڈرا میچ کے ساتھ کیا۔ ٹیم کو اپنے اسٹار کھلاڑی کی عدم موجودگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ فیصلہ کن گول کرنے میں ناکام رہی۔ برازیل اب اپنے اگلے گروپ میچز میں ہیٹی اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف میدان میں اترے گا جبکہ شائقین نیمار کی جلد واپسی کے منتظر ہیں۔