ہزاروں رنز، کپتانی میں بے مثال، نیوزی لینڈ کے عظیم کین ولیمسن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا
ولیمسن 19,346 رنز، انہوں نے نیوزی لینڈ کے سب سے زیادہ بین الاقوامی رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر کرکٹ سے علاحدگی اختیار کی۔
Published : June 13, 2026 at 9:26 AM IST
حیدرآباد: نیوزی لینڈ کے سابق کپتان اور ملک کے لیے سب سے زیادہ مسلسل رنز بنانے والے کھلاڑی کین ولیمسن نے فوری طور پر کھیل سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ اپنے اعلان کے ساتھ، ولیمسن نے اپنے 16 سالہ بین الاقوامی کیریئر پر پردے کھینچ لیے، جس میں قومی ٹیم کے لیے 378 میچز شامل ہیں۔ بیٹنگ کے متعدد ریکارڈ قائم کرکے، انہوں نے کرکٹ برادری کا احترام حاصل کیا۔
35 سالہ کھلاڑی نے 48 سنچریوں اور چھ ڈبل سنچریوں سمیت 19,346 رنز بنا کر کے نیوزی لینڈ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر بین الاقوامی کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا۔ بلے کے ساتھ اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ، ولیمسن اپنی کپتانی اور قائدانہ انداز کے لیے بھی مشہور تھے۔ انہوں نے 2024-2016 کے دوران نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت کی، جس کے دوران ٹیم نے دو آئی سی سی ورلڈ کپ فائنلز، تین سیمی فائنلز تک رسائی حاصل کی اور 2021 میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔
One of our greatest ever, signing off.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
Kane Williamson has announced his retirement from international cricket effective immediately.
Head to https://t.co/Pm8RiU65zt to read more. pic.twitter.com/e22MeZ410e
"میں نے اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب صحیح وقت ہے۔ میں نے ہمیشہ بین الاقوامی کرکٹ کے لیے ایک مضبوط ڈرائیو اور بھوک محسوس کی ہے اور مجھے یہ جان کر فخر ہے کہ میں نے نیوزی لینڈ کے لیے کھیلے گئے ہر میچ میں اپنا سب کچھ دیا۔
کین ولیمسن نے 12 جون کو بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا
کین ولیمسن ریٹائرمنٹ: لیجنڈری بلے باز اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کین ولیمسن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 12 جون کو انہوں نے 35 سال کی عمر میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا۔ کین نے 2016 سے 2024 تک نیوزی لینڈ کی کپتانی کی اور دو بار آئی سی سی ورلڈ کپ کے فائنل میں ان کی قیادت کی۔ ان کے پاس بے شمار ریکارڈز ہیں۔ آئیے ان کی کامیابیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
A true legend of the game as Kane Williamson calls time on his illustrious international career 😍— ICC (@ICC) June 13, 2026
More 👉 https://t.co/DzDMqhmGqK pic.twitter.com/vQjdyo7htc
نیوزی لینڈ کے لیے بلے باز کے طور پر ایک شاندار کیریئر
- سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز (9,515)
- سب سے زیادہ ٹیسٹ سنچریاں (33)
- تیسرا سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ (110)
- دوسرے سب سے زیادہ T20I رنز (2575)
- چوتھا سب سے زیادہ ون ڈے رنز (7,256)
- سب سے زیادہ بین الاقوامی رنز (19,346)
- سب سے زیادہ بین الاقوامی سنچریاں (48)
- چوتھی سب سے زیادہ ون ڈے سنچریاں (14)
- سب سے زیادہ بین الاقوامی ڈبل سنچریاں (6)
- چھٹے سب سے زیادہ بین الاقوامی میچ (378)
- چوتھے سب سے زیادہ بین الاقوامی کیچز (217)
- تیسرا سب سے زیادہ T20I اوسط 33 (کم از کم 5 میچ)
- سب سے زیادہ ٹیسٹ اوسط 54.06 (کم از کم 20 میچ)
- لگاتار چار ٹیسٹ میچوں میں سنچریاں بنانے والے پہلے کھلاڑی
- دوسرا سب سے زیادہ ون ڈے اوسط 48.69 (کم از کم 20 میچ)
- سب سے زیادہ ٹیسٹ جیتنے والے ٹام لیتھم اور ٹم ساؤتھی کو جوڑ دیا (47)
An exceptional career, by the numbers. pic.twitter.com/52SZsQhY8q— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
کپتانی میں کسی سے پیچھے نہیں ولیمسن
40 ٹیسٹ - 22 جیت، 10 ہار اور 8 ڈرا (صرف اسٹیفن فلیمنگ کے بعد دوسرے نمبر پر - 80 ٹیسٹ میں 28 جیت)
91 ون ڈے - 46 جیت، 40 ہار، 1 ٹائی، 4 این آر (اسٹیفن فلیمنگ کے بعد دوسرے نمبر پر - 218 ون ڈے میں 98 جیت)
75 T20Is - 39 جیت، 34 ہار، 1 ٹائی، 1 NR (زیادہ تر NZ کپتان کے ذریعے)
بھارت میں 2016 آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل
انگلینڈ میں 2019 آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل
انگلینڈ میں 2021 آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل - جیت
UAE میں 2021 ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل
آسٹریلیا کے سیمی فائنل میں 2022 آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا فائنل
بھارت میں 2023 کے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل
ONE OF THE FINEST MOMENTS UNDER KANE WILLIAMSON. ❤️ pic.twitter.com/tfwSFIDAiU— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 12, 2026
دیگر ریکارڈز اور اعزازات
2019 ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ
2019 ICC ٹیسٹ پلیئر آف دی ایئر
2018 آئی سی سی اسپرٹ آف کرکٹ ایوارڈ
2016 میں، وہ تمام بڑے ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک کے خلاف سنچریاں بنانے والے تاریخ کے تیز ترین اور کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے۔
2015 وزڈن دنیا کے معروف کرکٹر
سر رچرڈ ہیڈلی میڈل - 2015-16، 2016-17، 2019 اور 2020
2010 میں احمد آباد میں ہندوستان کے خلاف اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پر سنچری بنائی