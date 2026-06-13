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ہزاروں رنز، کپتانی میں بے مثال، نیوزی لینڈ کے عظیم کین ولیمسن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا

ولیمسن 19,346 رنز، انہوں نے نیوزی لینڈ کے سب سے زیادہ بین الاقوامی رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر کرکٹ سے علاحدگی اختیار کی۔

New Zealand Great Kane Williamson Announces Retirement From International Cricket Urdu News
فائل فوٹو: کین ولیمسن (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 13, 2026 at 9:26 AM IST

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حیدرآباد: نیوزی لینڈ کے سابق کپتان اور ملک کے لیے سب سے زیادہ مسلسل رنز بنانے والے کھلاڑی کین ولیمسن نے فوری طور پر کھیل سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ اپنے اعلان کے ساتھ، ولیمسن نے اپنے 16 سالہ بین الاقوامی کیریئر پر پردے کھینچ لیے، جس میں قومی ٹیم کے لیے 378 میچز شامل ہیں۔ بیٹنگ کے متعدد ریکارڈ قائم کرکے، انہوں نے کرکٹ برادری کا احترام حاصل کیا۔

35 سالہ کھلاڑی نے 48 سنچریوں اور چھ ڈبل سنچریوں سمیت 19,346 رنز بنا کر کے نیوزی لینڈ کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر بین الاقوامی کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا۔ بلے کے ساتھ اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ، ولیمسن اپنی کپتانی اور قائدانہ انداز کے لیے بھی مشہور تھے۔ انہوں نے 2024-2016 کے دوران نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت کی، جس کے دوران ٹیم نے دو آئی سی سی ورلڈ کپ فائنلز، تین سیمی فائنلز تک رسائی حاصل کی اور 2021 میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔

"میں نے اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب صحیح وقت ہے۔ میں نے ہمیشہ بین الاقوامی کرکٹ کے لیے ایک مضبوط ڈرائیو اور بھوک محسوس کی ہے اور مجھے یہ جان کر فخر ہے کہ میں نے نیوزی لینڈ کے لیے کھیلے گئے ہر میچ میں اپنا سب کچھ دیا۔

کین ولیمسن نے 12 جون کو بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا

کین ولیمسن ریٹائرمنٹ: لیجنڈری بلے باز اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کین ولیمسن نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 12 جون کو انہوں نے 35 سال کی عمر میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا۔ کین نے 2016 سے 2024 تک نیوزی لینڈ کی کپتانی کی اور دو بار آئی سی سی ورلڈ کپ کے فائنل میں ان کی قیادت کی۔ ان کے پاس بے شمار ریکارڈز ہیں۔ آئیے ان کی کامیابیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

نیوزی لینڈ کے لیے بلے باز کے طور پر ایک شاندار کیریئر

  1. سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز (9,515)
  2. سب سے زیادہ ٹیسٹ سنچریاں (33)
  3. تیسرا سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ (110)
  4. دوسرے سب سے زیادہ T20I رنز (2575)
  5. چوتھا سب سے زیادہ ون ڈے رنز (7,256)
  6. سب سے زیادہ بین الاقوامی رنز (19,346)
  7. سب سے زیادہ بین الاقوامی سنچریاں (48)
  8. چوتھی سب سے زیادہ ون ڈے سنچریاں (14)
  9. سب سے زیادہ بین الاقوامی ڈبل سنچریاں (6)
  10. چھٹے سب سے زیادہ بین الاقوامی میچ (378)
  11. چوتھے سب سے زیادہ بین الاقوامی کیچز (217)
  12. تیسرا سب سے زیادہ T20I اوسط 33 (کم از کم 5 میچ)
  13. سب سے زیادہ ٹیسٹ اوسط 54.06 (کم از کم 20 میچ)
  14. لگاتار چار ٹیسٹ میچوں میں سنچریاں بنانے والے پہلے کھلاڑی
  15. دوسرا سب سے زیادہ ون ڈے اوسط 48.69 (کم از کم 20 میچ)
  16. سب سے زیادہ ٹیسٹ جیتنے والے ٹام لیتھم اور ٹم ساؤتھی کو جوڑ دیا (47)

کپتانی میں کسی سے پیچھے نہیں ولیمسن

40 ٹیسٹ - 22 جیت، 10 ہار اور 8 ڈرا (صرف اسٹیفن فلیمنگ کے بعد دوسرے نمبر پر - 80 ٹیسٹ میں 28 جیت)

91 ون ڈے - 46 جیت، 40 ہار، 1 ٹائی، 4 این آر (اسٹیفن فلیمنگ کے بعد دوسرے نمبر پر - 218 ون ڈے میں 98 جیت)

75 T20Is - 39 جیت، 34 ہار، 1 ٹائی، 1 NR (زیادہ تر NZ کپتان کے ذریعے)

بھارت میں 2016 آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل

انگلینڈ میں 2019 آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل

انگلینڈ میں 2021 آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل - جیت

UAE میں 2021 ICC T20 ورلڈ کپ کا فائنل

آسٹریلیا کے سیمی فائنل میں 2022 آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا فائنل

بھارت میں 2023 کے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل

دیگر ریکارڈز اور اعزازات

2019 ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ

2019 ICC ٹیسٹ پلیئر آف دی ایئر

2018 آئی سی سی اسپرٹ آف کرکٹ ایوارڈ

2016 میں، وہ تمام بڑے ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک کے خلاف سنچریاں بنانے والے تاریخ کے تیز ترین اور کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے۔

2015 وزڈن دنیا کے معروف کرکٹر

سر رچرڈ ہیڈلی میڈل - 2015-16، 2016-17، 2019 اور 2020

2010 میں احمد آباد میں ہندوستان کے خلاف اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پر سنچری بنائی

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KANE WILLIAMSON ANNOUNCE RETIREMENT

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