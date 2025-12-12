ویسٹ انڈیز کے خلاف نیوزی لینڈ کی کامیابی، بھارت، پاکستان کے مقابلہ میں پست، ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں ہوا نقصان

ETV Bharat / sports

ویلنگٹن میں نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی۔

نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو شکست دی (AP)
حیدرآباد: نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے شاندار کارکردگی کی بدولت ویسٹ انڈیز کو تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ نے ہوم سیریز میں ویسٹ انڈیز پر 0-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ ڈرا ہونے کے بعد نیوزی لینڈ نے جمعہ 12 دسمبر کو ویلنگٹن کے بیسن ریزرو میں کیریبین ٹیم کو شکست دے کر دوسرا میچ جیت لیا۔

نیوزی لینڈ کے تیز گیند بازوں نے دونوں اننگز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالف ٹیم کو کم ٹوٹل پر آؤٹ کر دیا۔ جیکب ڈفی نے مجموعی طور پر چھ وکٹیں حاصل کیں جب کہ بلیئر ٹکنر نے بھی پہلی اننگز میں شاندار بولنگ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں تاہم بعد ازاں انجری کے باعث وہ میچ سے باہر ہو گئے۔

شائی ہوپ اور جان کیمبل نے اچھا آغاز فراہم کیا

قبل ازیں ٹاس جیتنے کے بعد نیوزی لینڈ نے مہمانوں کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ ان کے تیز گیند بازوں نے شاندار بولنگ کی جس میں بلیئر ٹکنر نے چار اور مائیکل رے نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ اجتماعی کوششوں کی بدولت بلیک کیپس نے ویسٹ انڈیز کو 205 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ شائی ہوپ (47) اور جان کیمبل (44) نے اچھا آغاز فراہم کیا، لیکن دونوں ہی انہیں خاطر خواہ اسکور میں تبدیل نہ کر سکے۔

نیوزی لینڈ نے جواب میں ڈیون کونوے (60) اور مچل ہی (61) کی نصف سنچریوں کی مدد سے 278 رنز بنائے۔ ان دو نصف سنچریوں کی بدولت نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 73 رنز کی برتری حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے اینڈرسن فلپ نے تین وکٹیں حاصل کیں۔

مہمانوں ٹیم 128 رنز پر آؤٹ

دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کے بلے باز کیوی باؤلرز کے مشکل چیلنجز کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ جیکب ڈفی نے پانچ وکٹیں حاصل کیں اور مائیکل رے نے تین بلے بازوں کو آؤٹ کیا، مہمانوں کو 128 رنز پر آؤٹ کیا۔

نیوزی لینڈ کے گیند بازوں کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے اسے 56 رنز کا ہدف دیا گیا۔ بلیک کیپس نے ہدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر کے سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے دوسری اننگز میں ڈیون کونوے نے 28 اور کین ولیمسن نے 16 رنز بنائے۔

نیوزی لینڈ ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر آگیا

اس سیریز کا پہلا میچ ڈرا ہونے کے بعد نیوزی لینڈ ساتویں نمبر پر چلا گیا تھا۔ تاہم، وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (WTC) سائیکل 2027-2025 میں اپنی پہلی جیت کے ساتھ چوتھے نمبر پر واپس آگئے ہیں۔ بھارت ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں سے چھٹے نمبر پر پھسل گیا ہے۔

