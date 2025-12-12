ویسٹ انڈیز کے خلاف نیوزی لینڈ کی کامیابی، بھارت، پاکستان کے مقابلہ میں پست، ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں ہوا نقصان
ویلنگٹن میں نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کرلی۔
Published : December 12, 2025 at 12:04 PM IST
حیدرآباد: نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے شاندار کارکردگی کی بدولت ویسٹ انڈیز کو تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ نے ہوم سیریز میں ویسٹ انڈیز پر 0-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ ڈرا ہونے کے بعد نیوزی لینڈ نے جمعہ 12 دسمبر کو ویلنگٹن کے بیسن ریزرو میں کیریبین ٹیم کو شکست دے کر دوسرا میچ جیت لیا۔
نیوزی لینڈ کے تیز گیند بازوں نے دونوں اننگز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالف ٹیم کو کم ٹوٹل پر آؤٹ کر دیا۔ جیکب ڈفی نے مجموعی طور پر چھ وکٹیں حاصل کیں جب کہ بلیئر ٹکنر نے بھی پہلی اننگز میں شاندار بولنگ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں تاہم بعد ازاں انجری کے باعث وہ میچ سے باہر ہو گئے۔
A clinical performance from New Zealand in the second Test against West Indies in Wellington as they open up 1-0 lead in the three-match series 💪#WTC27 | #NZvWI 📝: https://t.co/S6X98LZHV6 pic.twitter.com/GG0zGgQB8K— ICC (@ICC) December 12, 2025
شائی ہوپ اور جان کیمبل نے اچھا آغاز فراہم کیا
قبل ازیں ٹاس جیتنے کے بعد نیوزی لینڈ نے مہمانوں کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ ان کے تیز گیند بازوں نے شاندار بولنگ کی جس میں بلیئر ٹکنر نے چار اور مائیکل رے نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ اجتماعی کوششوں کی بدولت بلیک کیپس نے ویسٹ انڈیز کو 205 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ شائی ہوپ (47) اور جان کیمبل (44) نے اچھا آغاز فراہم کیا، لیکن دونوں ہی انہیں خاطر خواہ اسکور میں تبدیل نہ کر سکے۔
نیوزی لینڈ نے جواب میں ڈیون کونوے (60) اور مچل ہی (61) کی نصف سنچریوں کی مدد سے 278 رنز بنائے۔ ان دو نصف سنچریوں کی بدولت نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 73 رنز کی برتری حاصل کی۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے اینڈرسن فلپ نے تین وکٹیں حاصل کیں۔
The BLACKCAPS get the result here in Wellington 🙌— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 12, 2025
The third and final Tegel Test v the West Indies starts in Tauranga on the 18th of December, see you there!#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/8b7EtM6Dvm
مہمانوں ٹیم 128 رنز پر آؤٹ
دوسری اننگز میں ویسٹ انڈیز کے بلے باز کیوی باؤلرز کے مشکل چیلنجز کا جواب دینے میں ناکام رہے۔ جیکب ڈفی نے پانچ وکٹیں حاصل کیں اور مائیکل رے نے تین بلے بازوں کو آؤٹ کیا، مہمانوں کو 128 رنز پر آؤٹ کیا۔
نیوزی لینڈ کے گیند بازوں کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے اسے 56 رنز کا ہدف دیا گیا۔ بلیک کیپس نے ہدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر کے سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے دوسری اننگز میں ڈیون کونوے نے 28 اور کین ولیمسن نے 16 رنز بنائے۔
New Zealand advance to equal third spot after a comprehensive win in Wellington against the West Indies 💪#WTC27 | #NZvWI ✍️: https://t.co/UjPfevoi17 pic.twitter.com/9hkNmAWbxX— ICC (@ICC) December 12, 2025
نیوزی لینڈ ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر آگیا
اس سیریز کا پہلا میچ ڈرا ہونے کے بعد نیوزی لینڈ ساتویں نمبر پر چلا گیا تھا۔ تاہم، وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (WTC) سائیکل 2027-2025 میں اپنی پہلی جیت کے ساتھ چوتھے نمبر پر واپس آگئے ہیں۔ بھارت ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں سے چھٹے نمبر پر پھسل گیا ہے۔