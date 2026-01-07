ETV Bharat / sports

نیوزی لینڈ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکواڈ کا کیا اعلان، یہ کھلاڑی پہلی بار ورلڈ کپ سکواڈ میں شامل

ہندوستان اور سری لنکا میں پچ کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے، نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے اسپن یونٹ میں کافی گہرائی رکھتی ہے۔

نیوزی لینڈ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکواڈ کا کیا اعلان
نیوزی لینڈ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکواڈ کا کیا اعلان (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 7, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: نیوزی لینڈ نے بھارت اور سری لنکا میں 7 فروری سے شروع ہونے والے 2026 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ مچل سینٹنر ٹیم کی کپتانی کریں گے، وہ اپنی نویں سینئر آئی سی سی میں شرکت کریں گے۔ فاسٹ بولر جیکب ڈفی کو پہلی بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کا موقع ملا ہے۔

جیکب ڈفی بہترین فارم میں

31 سالہ ڈفی نیوزی لینڈ کے ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ کے واحد کھلاڑی ہیں جو پہلی بار ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں۔ وہ نیوزی لینڈ کے لیے تمام فارمیٹس میں بہترین فارم میں ہیں۔ 2026 میں انہوں نے 36 میچوں میں 17 کی اوسط سے مجموعی طور پر 81 بین الاقوامی وکٹیں حاصل کیں، جس نے ایک سال میں 79 بین الاقوامی وکٹوں کا سر رچرڈ ہیڈلی کا 40 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔

اسکواڈ میں پانچ زخمی کھلاڑی

قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل پانچ کھلاڑی اس وقت نااہل ہیں اور صحت یاب ہونے کے راستے پر ہیں۔ فن ایلن (انگلی/ہیمسٹرنگ)، مارک چیپ مین (ٹخنے)، لوکی فرگوسن (پنڈلی)، میٹ ہنری (پنڈلی) اور مچل سینٹنر (ایڈکٹر) انجری سے صحت یاب ہو رہے ہیں، اور بورڈ کو امید ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کے آغاز سے پہلے صحت یاب ہو جائیں گے۔

اسپن لائن اپ میں گہرائی

ہندوستان اور سری لنکا میں پچ کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے، نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے اسپن یونٹ میں کافی گہرائی رکھتی ہے۔ کپتان مچل سینٹنر کے علاوہ، ٹیم کے پاس چار دیگر اسپن آپشنز ہیں، جن میں نیوزی لینڈ کے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں دوسرے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے کھلاڑی ایش سوڈھی واحد ماہر گیدباز ہیں، آل راؤنڈرز مائیکل بریسویل، گلین فلپس، اور راچن رویندرا اسپن شعبے کو مظبوھی فراہم کریں گے۔

اسکواڈ میں لوکی فرگوسن، میٹ ہنری، جیکب ڈفی، اور ایڈم ملنے بطور تیز گیند باز، اور جمی نیشام بطور پیس باؤلنگ آل راؤنڈر شامل ہیں۔ فن ایلن، مارک چیپ مین، ڈیون کونوے، ڈیرل مچل اور ٹم سیفرٹ ماہر بلے باز ہیں۔

دریں اثنا کائل جیمیسن ٹیم کے ساتھ پیس بولنگ ریزرو کے طور پر سفر کریں گے۔ بورڈ نے کہا کہ لوکی فرگوسن اور میٹ ہنری کے پارٹنرز ٹورنامنٹ کے دوران بچے کو جنم دینے والے ہیں، اس لیے انہیں مختصر مدت کے لیے پیٹرنٹی چھٹی ملنے کا امکان ہے۔

نیوزی لینڈ کس گروپ میں ہے؟

نیوزی لینڈ کو 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے گروپ ڈی میں رکھا گیا ہے، جس میں افغانستان، کینیڈا، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ ان کا پہلا میچ 8 فروری کو چنئی میں افغانستان کے خلاف ہوگا۔

نیوزی لینڈ کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکواڈ:

مچل سینٹنر (کپتان)، فن ایلن، مائیکل بریسویل، مارک چیپ مین، ڈیون کونوے، جیکب ڈفی، لوکی فرگوسن، میٹ ہنری، ڈیرل مچل، ایڈم ملنے، جیمز نیشم، گلین فلپس، راچن رویندرا، ٹم سیفرٹ، اور ایش سودھی۔

ٹریولنگ ریزرو: کائل جیمیسن

یہ بھی پڑھیں:

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سے متعلق بنگلہ دیش کا مطالبہ مسترد

مستفیض الرحمان تنازع: بنگلہ دیش نے آئی پی ایل کی نشریات پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی

TAGGED:

NZ T20 WORLD CUP SQUAD
T20 WORLD CUP 2026
MITCHEL SANTNER CAPTAIN
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکواڈ
NEW ZEALAND SQUAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.