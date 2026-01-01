نیا سال 2026: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے فیفا ورلڈ کپ تک، 2026 میں کھیلے جائیں گے یہ بڑے ٹورنامنٹ
سال 2025 کی طرح 2026 میں بھی کھیلوں کے بہت سے بڑے ایونٹ شیڈول ہیں۔
Published : January 1, 2026 at 12:55 PM IST
حیدرآباد: سال 2025 کھیلوں کی دنیا کے لیے یادگار سال رہا۔ اس سال کئی ٹیموں نے ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کی۔ 2025 کے آغاز میں، ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی، جب کہ آر سی بی نے اپنی پہلی آئی پی ایل ٹرافی جیتی۔ سال کے آخر میں ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے ون ڈے ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کی۔ اسی طرح اب 2026 میں کئی بڑے ٹورنامنٹ ہونے والے ہیں، جن میں کرکٹ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور فٹ بال کا فیفا ورلڈ کپ سب سے نمایاں ہوگا۔ آئیے 2026 میں شیڈول بڑے ٹورنامنٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ 2026
سال 2026 کا آغاز آئی سی سی انڈر 19 مینز ورلڈ کپ سے ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ میں کل 16 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ زمبابوے اور نمیبیا میں 15 جنوری سے 6 فروری تک کھیلا جائے گا۔
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026
آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کریں گے۔ اس سال پہلی بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ تمام ٹیموں کو چار گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
فیفا ورلڈ کپ 2026
فٹ بال کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ بھی 2026 میں کھیلا جائے گا۔ 11 جون سے 19 جولائی تک جاری رہنے والے اس ٹورنامنٹ کی مشترکہ میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کریں گے۔ ٹورنامنٹ میں کل 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔
👀 #FIFAWorldCup 26 will kick off on 11 June 2026!#WeAre26 pic.twitter.com/BbJ4qMj7zy— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024
مردوں کا ہاکی ورلڈ کپ 2026
مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کا 16 واں ایڈیشن اس سال 14 سے 30 اگست 2026 تک بیلجیئم اور ہالینڈ میں منعقد ہوگا۔ یہ ورلڈ کپ ہر چار سال بعد کھیلا جاتا ہے اور اس کا اہتمام بین الاقوامی ہاکی فیڈریشن مردوں کی نیشنل فیلڈ ہاکی ٹیموں کے لیے کرتی ہے۔
انڈین پریمیئر لیگ 2026
2026 انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی تاریخوں کا ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم ہمیشہ کی طرح اس سال مارچ میں ٹورنامنٹ کا آغاز متوقع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کرکٹ لیگ میں 10 فرنچائزز پہلے ہی اپنے اسکواڈز کو حتمی شکل دے چکے ہیں۔
ونٹر اولمپک گیمز 2026
ونٹر اولمپک گیمز 6 فروری سے 22 فروری تک اٹلی کے میلان میں کورٹینا شہر میں منعقد ہوں گے۔
ومبلڈن (ٹینس)
ومبلڈن ایک عالمی ٹینس ٹورنامنٹ ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں دنیا کی مشہور ترین شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ ومبلڈن کی میزبانی انگلینڈ کرے گا۔ ٹورنامنٹ 29 جون سے 12 جولائی تک کھیلا جائے گا۔
آسٹریلین اوپن (ٹینس)
آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جنوری 2026 میں منعقد ہوگا۔یہ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں کھیلا جائے گا۔
یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ فائنل
یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ کا فائنل 30 مئی 2026 کو ہنگری کے شہر بوڈاپیسٹ میں ہوگا۔ شائقین کو اس میچ کا بے صبری سے انتظار ہے۔
آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026
آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی جون جولائی 2026 میں کھیلا جائے گا۔اس بار انگلینڈ ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔
ونٹر پیرا اولمپک گیمز
ونٹر پیرالمپکس گیمز 6 مارچ سے 15 مارچ 2026 تک منعقد ہوں گے۔ میلان، اٹلی اس ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔
