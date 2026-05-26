تلنگانہ میں کرکٹ کے نئے دور کا آغاز، راموجی گروپ نے حیدرآباد کی ٹیم کو کروڑوں روپے میں خریدا
تلنگانہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ لیگ (ٹی جی 20) میں راموجی گروپ کی کمپنی سب سے زیادہ بولی لگانے والی کمپنی رہی۔
Published : May 26, 2026 at 5:01 PM IST
تلنگانہ: حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (ایچ سی اے) نے ہفتہ (23 مئی) کو ٹی جی 20 لیگ کے لیے فرنچائز مالکان کا اعلان کیا۔ ایچ سی اے کے زیر اہتمام لیگ میں ٹیموں کی بولی حیدرآباد میں ہوئی۔ آٹھ فرنچائزز کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ آٹھ ٹیموں کے لیے کل 13 کمپنیاں دوڑ میں تھیں۔
اوشودیا انٹرپرائزز، راموجی گروپ کی ایک کمپنی، سب سے زیادہ بولی لگانے والے کے طور پر ابھری، جس نے حیدرآباد فرنچائز کو 7.5 کروڑ روپے (75 ملین روپے) میں حاصل کیا۔ ایم ایس بروگو انفرا نے رنگاریڈی فرنچائز کو 7.2 کروڑ (72 ملین روپے) میں حاصل کیا۔
اس کے علاوہ
۔ورنگل فرنچائز کو بین گلوبل ریسورسز پرائیویٹ لمیٹڈ نے 6.55 کروڑ روپئے میں حاصل کیا تھا۔
۔میدک فرنچائز کو برندا انفرا پرائیویٹ لمیٹڈ نے 6.33 کروڑ روپئے میں حاصل کیا تھا۔
۔نلگنڈہ فرنچائز کو کشور انفراسٹرکچر پرائیویٹ لمیٹڈ نے 5.06 کروڑ روپئے میں حاصل کیا تھا۔
۔کریم نگر فرنچائز کو ای آئی پی ایل گروپ اور تبرومل نے 4.57 کروڑ روپئے میں حاصل کیا تھا۔
۔محبوب نگر فرنچائز کو ویر بھدرا اسٹیلز نے 4.50 کروڑ روپئے میں حاصل کیا تھا۔
۔کھمم فرنچائز کو انویتا گروپ نے 4.44 کروڑ روپئے میں حاصل کیا تھا۔
لیگ کا مقصد
یہ تلنگانہ میں پہلی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ لیگ ہے، جس میں کل آٹھ فرنچائزز شامل ہیں۔ یہ جنوبی ریاست میں ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ لیگ کا مقصد ریاست کے باصلاحیت کرکٹرز کو سامنے لانا اور دیہی علاقوں کے کرکٹرز کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ اوشودیا انٹر پرائزز کے ڈائریکٹر جی سمباشیوا راؤ نے کہا کہ وہ ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کو نوجوان کھلاڑیوں کو فروغ دینے کے سنہری موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔
لیگ کب شروع ہوگی؟
ٹی سی ایم اسپورٹس مینجمنٹ، ملک کی ایک مشہور اسپورٹس مارکیٹنگ کمپنی، لیگ کے لیے آفیشل ایونٹ مینجمنٹ ایجنسی کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ لیگ کو آسانی سے چلانے کو یقینی بنانے کے لیے حیدرآباد کرکٹ اسو سی ایشن نے تمل ناڈو پریمیئر لیگ کے سابق سی ای او پرسنا کنن کو لیگ کا ہیڈ آف آپریشنز مقرر کیا ہے۔ ٹی جی ٹوئنٹی لیگ 20 جون سے 11 جولائی تک اپل کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔
کھلاڑیوں کی نیلامی کب ہوگی؟
ای سی اے نے اعلان کیا کہ کھلاڑیوں کی نیلامی 7 جون کو ہو گی جس میں ایچ سی اے کے منتخب کردہ کھلاڑی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کھلاڑی اپنی کم از کم قیمت 50,000 روپئے سے لے اور 5 لاکھ روپئے کے درمیان مقرر کر سکتے ہیں۔ ایچ سی اے نے یہ بھی واضح کیا کہ ہر فرنچائز کے پاس کھلاڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے 60 لاکھ روپے کی حد ہوگی۔ قومی کرکٹرز تلک ورما اور محمد سراج کے بھی نیلامی کا حصہ بننے کی امید ہے۔ آپ اسٹار اسپورٹس تیلگو اور جیو ہاٹ اسٹار پر لیگ دیکھ سکتے ہیں۔
اوشودیا انٹرپرائزز کے ڈائریکٹر پراؤڈ
سرفہرست فرنچائز کو حاصل کرنے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، اوشودیا انٹرپرائزز کے ڈائریکٹر سمباشیوا راؤ نے کہا کہ انہیں ٹی جی ٹوئنٹی میں یہ موقع ملنے پر فخر ہے۔ راؤ نے کہا، "ہم نے دیہی علاقوں کے کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے 2006 میں ایناڈو چیمپئنز کپ کرکٹ شروع کی تھی۔ ایناڈو کرکٹ کپ کو 2010 میں لمکا بک آف ریکارڈز اور 2013 میں گنیز بک آف ریکارڈز میں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ ٹورنامنٹ کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ ہم ٹی جی ٹوئنٹی کو نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔
نوجوان کھلاڑیوں کے لیے سنہری موقع
ایچ سی اے کے سکریٹری جیون ریڈی نے افتتاحی ٹی جی 20 لیگ کو تلنگانہ کرکٹ کی تاریخ کا ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ ریڈی نے کہا کہ ٹی جی 20 صرف ایک لیگ نہیں ہے۔ یہ ایک طویل المدت کرکٹ ایکو سسٹم کی بنیاد ہے جو ٹیلنٹ کو سامنے لانے، مواقع فراہم کرنے اور تلنگانہ میں کھیل کی سطح کو بلند کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔