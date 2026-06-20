نیرج چوپڑا نے کامن ویلتھ گیمز کے لیے کوالیفائی کیا، دوحہ ڈائمنڈ لیگ میں جیولن تھرو ایونٹ میں چوتھے مقام پر رہے
نیرج چوپڑا کچھ عرصے سے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔وہ ستمبر 2025 میں ٹوکیو ورلڈ چیمپئن شپ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔
Published : June 20, 2026 at 4:33 PM IST
دوحہ (قطر): ہندوستان کے دو بار کے اولمپک تمغہ جیتنے والے نیرج چوپڑا قطر کے دوحہ میں دوہا ڈائمنڈ لیگ میں جیولن تھرو ایونٹ میں چوتھے نمبر پر رہے۔ انہوں نے 85.69 میٹر پھینکا جو ان کا سیزن کا بہترین تھرو تھا۔
کامن ویلتھ گیمز کے لیے کوالیفائی
جمعہ (19 جون) کو اس متاثر کن کوشش کے ساتھ، نیرج چوپڑا نے 23 جولائی سے 2 اگست تک ہونے والے آئندہ کامن ویلتھ گیمز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ 28 سالہ، دو بار اولمپک تمغہ جیتنے والے، نیرج نے اپنی تیسری کوشش میں 85.69 میٹر کا بہترین تھرو پھینکا جو کہ میڈل جیتنے کے لئے کافی نہیں تھا۔ دولت مشترکہ کھیلوں کے لیے ایتھلیٹکس فیڈریشن آف انڈیا نے 82.61 میٹر مقرر کیا ہے۔
دوہا ڈائمنڈ لیگ میں نیرج کی کارکردگی
نیرج چوپڑا کچھ عرصے سے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ وہ ستمبر 2025 میں ٹوکیو ورلڈ چیمپئن شپ کے دوران انجری کا شکار ہوئے جہاں وہ آٹھویں نمبر پر رہے۔ اس کے بعد یہ ان کا پہلا مقابلہ تھا۔ چوپڑا نے دوحہ ڈائمنڈ لیگ کا آغاز فاؤل کے ساتھ کیا، وہ 82.77 میٹر کے دوسرے راؤنڈ تھرو کے بعد چوتھے مقام پر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تیسری کوشش میں اپنی کارکردگی کو بہتر کرتے ہوئے 85.69 میٹر تک برچھی پھینک کر تیسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ تاہم، جیسا کہ سری لنکا کے 23 سالہ پتھیراجا نے اپنی چوتھی کوشش میں 88.68 میٹر کے تھرو کے ساتھ برتری حاصل کی، چوپڑا چوتھے نمبر پر کھسک گئے۔
دوحہ ڈائمنڈ لیگ کا فاتح
سری لنکا کے ابھرتے ہوئے اسٹار رومیش تھرنگا پتھیراجا نے 88.68 میٹر کی تھرو کے ساتھ ٹائٹل جیت لیا، وہ دوسرے ستاروں سے آگے رہے۔ دو بار کے عالمی چیمپئن گریناڈا کے اینڈرسن پیٹرز 86.38 میٹر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ ٹوکیو ورلڈ چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے ریاستہائے متحدہ کے کرٹس تھامسن 85.99 میٹر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔
پتھیراج اپنی پہلی تین کوششوں میں 82.62 میٹر، 84.63 میٹر اور 80.53 میٹر پھینکنے کے بعد ہاف وے مرحلے میں چوتھے نمبر پر تھے، لیکن انہوں نے اپنی چوتھی کوشش میں شاندار 88.68 میٹر کے ساتھ اپنی صلاحیت کو ثابت کیا۔ انہوں نے اس کے بعد 84.47 میٹر اور 81.35 میٹر کی تھرو کی۔ اس سیزن میں پتھیراجا کی بہترین کارکردگی روم میں 92.62 میٹر کی شاندار تھرو ہے۔