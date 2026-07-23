سابق اولمپک گولڈ میڈلسٹ ابھینو بندرا نیٹ پیپر لیک کے احتجاج کی حمایت میں سامنے آئے، جانیے انہوں نے کیا کہا؟
مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات نے نیٹ (NEET) پیپر لیک کے خلاف احتجاج کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اب، بھارت کو پہلا اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے سابق شوٹر ابھینو بندرا نے بھی اس بارے میں ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔
By PTI
Published : July 23, 2026 at 1:29 PM IST
نئی دہلی: نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے ذریعہ منعقدہ نیٹ (NEET) پیپر لیک کے خلاف احتجاج میں شامل ہوئی ہے اور 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کے دوران بڑھنے والے احتجاج نے خاصی توجہ حاصل کی ہے۔ سیاست، بالی ووڈ اور کھیل سے تعلق رکھنے والی متعدد مشہور شخصیات احتجاج کی حمایت میں آگے آئی ہیں۔ بھارت کا پہلا اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والے سابق بھارتی شوٹر ابھینو بندرا نے بھی اپنا بیان سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔
ہندوستان کے پہلے انفرادی اولمپک گولڈ میڈلسٹ ابھینو بندرا نے جمعرات کو ایک ایسے تعلیمی نظام کا مطالبہ کیا جو نیٹ (NEET) امتحان میں بے ضابطگیوں کے خلاف مشتعل مظاہروں کے درمیان "اعتماد کو متاثر کرے" جس کی وجہ سے ملک بھر میں متعدد طلباء نے خودکشی کی۔ بندرا نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو ہٹانے کے لیے جاری تحریک پر براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کیا لیکن ایک شفاف اور میرٹ پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔
I have never considered myself a political person. But I do believe that some issues belong to all of us, regardless of where we stand. Education is one of them.— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) July 23, 2026
The measure of a nation is found not only in its economy or its achievements, but in the opportunities it creates for…
ملک میں کچھ مسائل ہم سب کے لیے فکر مند
ابھینو بندرا نے سوشل میڈیا پر لکھا، "میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک سیاسی شخص نہیں سمجھا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ کچھ مسائل ہم سب کے لیے فکر مند ہیں، چاہے ہمارے عقائد یا حالات کچھ بھی ہوں۔ تعلیم ان میں سے ایک ہے۔ ایک ملک کی تعریف صرف اس کی معیشت یا کامیابیوں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نوجوانوں کے لیے پیدا ہونے والے مواقع سے ہوتی ہے۔ ایک ایسا تعلیمی نظام جو اعتماد کو پیدا کرتا ہے، قابلیت کو فروغ دیتا ہے اور تجسس کو پروان چڑھاتا ہے، ایک قوم کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
ابھینو نے مزید لکھا، "میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے تعلیمی نظام کو مسلسل مضبوط بنانے کے لیے کام کریں، تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے مواقع، اختراعات اور امید کا ذریعہ رہے۔"
دھرمیندر پردھان کے فوری استعفیٰ کا مطالبہ
جاری احتجاج نیٹ 2026 NEET-UG میڈیکل داخلہ امتحان میں مبینہ پیپر لیک اور بے ضابطگیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) اور اس کے بانی ابھیجیت دیپکے کی قیادت میں، ہزاروں طلباء مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے فوری استعفیٰ کا مطالبہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مظاہرین امتحانات میں گھپلوں کی مکمل تحقیقات اور بھارت میں عوامی امتحانات کے انعقاد کے طریقے میں بڑی اور منظم اصلاحات کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔
سابق کرکٹر یوراج سنگھ نے بھی پوسٹ کیا
آج، سابق بھارتی کرکٹر یووراج سنگھ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اور نوجوانوں کو مشورہ دیتے ہوئے ایک انسٹاگرام اسٹوری شیئر کی۔ انہوں نے لکھا، "ہر بچے، طالب علم، عورت اور مرد کے لیے۔ آپ امن کے ساتھ سیکھنے، حفاظت میں بڑھنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے موقع کے مستحق ہیں۔ آپ کی فلاح و بہبود ایک بہتر ہندوستان کی بنیاد ہے۔ آئیے ہم مل کر دیکھ بھال، مواقع اور امید کے معاشرے کی تعمیر کے لیے آگے آئیں۔ بات چیت کے ذریعے، ہم ہندوستان کے مستقبل کے لیے مثبت حل تلاش کر سکتے ہیں۔"
ہزاروں طلباء نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا
واضح رہے کہ ان مظاہروں کی قیادت کاکروچ جنتا پارٹی کر رہی ہے جس میں ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک ایک جاری انشن کے ذریعے حمایت کر رہے ہیں۔ وانگچک، جو جنتر منتر پر بھوک ہڑتال کر (فاسٹ رکھ) رہے تھے، ان کے گرتے ہوئے اہم پیرامیٹرز کا حوالہ دیتے ہوئے پہلے صفدر جنگ اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اب وہ گروگرام کے میدانتا اسپتال میں ہیں جب ان کی اہلیہ نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور سرکاری سہولت سے منتقلی کی درخواست کی۔
20 جولائی کو ہزاروں طلباء نے اپنی مایوسی کا اظہار کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی لیکن دہلی پولیس کی طرف سے آنسو گیس اور لاٹھی چارج سمیت طاقت کے استعمال نے انہیں ناکام بنا دیا۔