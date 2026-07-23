تعلیمی نظام پر نوجوانوں کا اعتماد بحال ہونا چاہیے، اولمپک چیمپئن ابھی نَو بندرا کا نیٹ تنازع پر اہم بیان
ابھینو بندرا نے کہاکہ وہ خود کو کبھی سیاسی شخصیت نہیں سمجھتے، لیکن تعلیم ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق پورے ملک سے ہے۔
Published : July 23, 2026 at 3:01 PM IST
نئی دہلی : بھارت کے پہلے انفرادی اولمپک طلائی تمغہ جیتنے والے نشانہ باز ابھینو بندرا نے ملک میں نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری احتجاج کے درمیان کہا ہے کہ بھارت کو ایسا تعلیمی نظام درکار ہے جو نوجوانوں میں اعتماد پیدا کرے، میرٹ کی حوصلہ افزائی کرے اور نئی نسل کے لیے امید کی علامت بنے۔
ابھینو بندرا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ وہ خود کو کبھی سیاسی شخصیت نہیں سمجھتے، لیکن تعلیم ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق پورے ملک سے ہے، چاہے کسی کی بھی سیاسی وابستگی ہو۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کی عظمت صرف اس کی معیشت یا کامیابیوں سے نہیں بلکہ اس بات سے بھی ناپی جاتی ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے لیے کتنے بہتر مواقع پیدا کرتی ہے۔ ان کے مطابق ایسا تعلیمی نظام جو میرٹ کی قدر کرے، طلبہ میں خود اعتمادی پیدا کرے اور تجسس کو فروغ دے، کسی بھی ملک کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام شہری مل کر ملک کے تعلیمی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کو بہتر مواقع، جدت اور امید فراہم کی جا سکے۔
اگرچہ بندرا نے جاری احتجاج یا مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے پر براہ راست کوئی تبصرہ نہیں کیا، تاہم ان کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔
یہ احتجاج "کاکروچ جنتا پارٹی" کی قیادت میں جاری ہے جبکہ معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک بھی بھوک ہڑتال کے ذریعے اس تحریک کی حمایت کر رہے ہیں۔ وانگچک کی طبیعت بگڑنے پر پہلے انہیں صفدر جنگ اسپتال منتقل کیا گیا، بعد ازاں ان کی اہلیہ کی درخواست پر انہیں گروگرام کے میڈانتا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
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20 جولائی کو ہزاروں طلبا نے "پارلیمنٹ چلو" مارچ کے ذریعے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم دہلی پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کرتے ہوئے مارچ کو روک دیا، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا۔