نیتھن لیون نے تاریخ رقم کی، میک گرا کو پیچھے چھوڑا، ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے گیندبازوں کی فہرست دیکھیں
نیتھن لیون ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے چھٹے بولر بن گئے ہیں۔
Published : December 18, 2025 at 1:30 PM IST
نئی دہلی: آسٹریلیا کے تجربہ کار اسپنر نیتھن لیون نے جمعرات 18 دسمبر کو تاریخ رقم کی۔ وہ سابق فاسٹ باؤلر گلین میک گرا کو پیچھے چھوڑ کر 2025 کی ایشز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں دو وکٹیں لے کر ٹیسٹ کرکٹ میں آسٹریلیا کے دوسرے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولر بن گئے۔
ناتھن لیون نے تاریخ رقم کی
ایڈیلیڈ اوول میں تیسرے ایشز ٹیسٹ میں لیون کے بین ڈکٹ کو آؤٹ کرنے سے ان کی ٹیسٹ وکٹوں کی تعداد 564 ہو گئی، جب کہ گلین میک گرا کی مجموعی وکٹیں 563 ہیں۔ لیون اب آسٹریلیا کے ٹیسٹ وکٹ لینے والوں میں شین وارن (708) کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔
And with that absolute beauty, Nathan Lyon has passed Glenn McGrath for Test wickets! 564 😱#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/wTofukUsYD— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں
800 - متھیا مرلی دھرن (سری لنکا)
708 - شین وارن (آسٹریلیا)
704 - جیمز اینڈرسن (انگلینڈ)
619 - انل کمبلے (بھارت)
604 - اسٹورٹ براڈ (انگلینڈ)
564* - نیتھن لیون (آسٹریلیا)
563 - گلین میک گراتھ (آسٹریلیا)
ناتھن لیون بھی ہمہ وقت ٹیسٹ وکٹ لینے والوں کی فہرست میں چھٹے نمبر پر آگئے ہیں۔اب صرف انگلینڈ کے اسٹورٹ براڈ، ہندوستان کے انیل کمبلے، انگلینڈ کے جیمز اینڈرسن، آسٹریلیا کے شین وارن اور سری لنکا کے متھیا مرلی دھرن ان سے اوپر ہیں۔
بریٹ لی نے کہا...
قابل ذکر بات یہ ہے کہ لیون نے یہ کارنامہ ایڈیلیڈ اوول میں انجام دیا، وہی گراؤنڈ جہاں وہ کل وقتی کرکٹر بننے سے پہلے پچ کیوریٹر تھے۔ سابق آسٹریلوی فاسٹ باؤلر بریٹ لی نے کہا کہ ذرا ان تمام سالوں کا تصور کریں جب وہ ایڈیلیڈ اوول میں رولر پر بیٹھے تھے اور اب وہ آسٹریلیا کے لیے ٹیسٹ وکٹوں کے معاملے میں عظیم گلین میک گرا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، یہ کتنی شاندار کامیابی ہے۔
The reaction of Glenn McGrath when Nathan Lyon surpassed him on the wickets tally. 😂❤️pic.twitter.com/Zg5ZKtfNUc— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 18, 2025
نیتھن لیون کا کرکٹ کیریئر
نیتھن لیون 2011 سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور مجموعی طور پر 142 ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں، 3 کی اکانومی اور 30 کی اوسط سے 564 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی وکٹوں کی تعداد اور بھی زیادہ ہونے کی امید ہے، کیونکہ وہ اب بھی کھیل رہے ہیں اور آسٹریلیا کے معروف ٹیسٹ اسپنر ہیں۔ ٹیسٹ کے علاوہ، لیون نے 29 ون ڈے اور 2 ٹی ٹوئنٹی میں بھی اپنے ملک کی نمائندگی کی ہے۔
2025 ایشز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے دوسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹوں پر 136 رنز بنائے تھے، اب بھی وہ اپنے میزبانوں سے 234 رنز پیچھے ہے۔ آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں 371 رنز بنائے تھے۔ آسٹریلیا کو پانچ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔