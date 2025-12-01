'میرے دوست، کوئی اور جرسی آپ کو عجیب لگے گی'، شاہ رخ خان نے کس کھلاڑی سےمتعلق کہہ دی اتنی بڑی بات
ریٹائر ہونے کا صحیح وقت وہ ہے جب شائقین کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اب بھی توانائی ہے۔
Published : December 1, 2025 at 1:44 PM IST
حیدرآباد: 2026 انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی منی نیلامی میں صرف دو ہفتے باقی ہیں، ویسٹ انڈیز کے کرکٹر آندرے رسل نے کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ 2012 سے آئی پی ایل کھیل رہے ہیں۔ دو سال تک دہلی کیپٹلس کے لیے کھیلے۔ اس کے بعد 2014 میں کے کے آرنے ان کا معاہدہ کیا۔
اس کے بعد آندرے رسل نے ایک اور آئی پی ایل ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے بطور کھلاڑی لیگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور کے کے آر کے کوچنگ اسٹاف میں شامل ہوگئے۔ کے کے آر نے انہیں ٹیم کا پاور ہٹر کوچ مقرر کیا ہے، جو اب پاور ہٹنگ میں ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں کی کوچنگ کریں گے۔ اس کے ساتھ، وہ اب شین واٹسن اور ٹم ساؤتھی کے ساتھ ابھیشیک نائر کے نئے کوچنگ سیٹ اپ کا حصہ بن گئے ہیں۔
Thank you for the wonderful memories, Andre. Our Knight in shining armour!!! Your contribution to @KKRiders is one for the books… and here’s to another chapter in your fantastic journey as a sportsman… The power coach - passing down the wisdom, the muscle and of course the… https://t.co/P9l6gBwoXR— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 30, 2025
رسل کی آئی پی ایل ریٹائرمنٹ پر کنگ خان کی پوسٹ
بالی ووڈ اسٹار اور کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک شاہ رخ خان نے کے کے آر کے ساتھ آندرے رسل کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کرسمس کے موقع پر کرکٹر کو دلی خراج پیش کیا۔ اس میں ایس اار کے نے کہا کہ آندرے اپنے تجربے اور پاور گیم کو نوجوان نسل تک پہنچائیں گے۔
آندرے کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کی ویڈیو پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کنگ خان نے لکھا، "حیرت انگیز یادوں کے لیے آپ کا شکریہ، آندرے، ہمارے شاندار جنگجو!!! کے کے آر میں آپ کا تعاون ناقابل فراموش ہے..."
🏆 x 2— IndianPremierLeague (@IPL) November 30, 2025
2⃣6⃣5⃣1️⃣ Runs
1⃣2⃣3⃣ Wickets
Thank you Andre Russell, for all the memories in your remarkable IPL career 🙌
Wishing you the best for the future 👍#TATAIPL | @KKRiders | @Russell12A pic.twitter.com/zvEv7qMqAM
'ایک اور جرسی آپ پر عجیب لگے گی'
کرکٹر کی ٹیم میں پاور کوچ میں شفٹ ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، شاہ رخ نے کہا، "اور ایک کھلاڑی کے طور پر آپ کے حیرت انگیز سفر کا ایک اور باب... پاور کوچ - ہمارے لڑکوں کو پرپل اور گولڈ میں علم، پٹھوں اور یقیناً طاقت فراہم کرتا ہے... اور ہاں، کوئی اور جرسی آپ پر عجیب لگے گی، میرے دوست... مسلز! اور رسل، ٹیم اور کھیل سے محبت کرنے والے سبھی لوگوں کی طرف سے۔
کے کے آر کے ساتھ رسل کی کارکردگی
شاہ رخ خان 2008 سے کے کے آر کے مالک ہیں۔ وہ اداکارہ جوہی چاولہ کے شوہر جے مہتا کے ساتھ بھی شریک ہیں۔ کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کے ساتھ اپنے وقت کے دوران، آندرے نے 2,593 رنز بنائے اور 122 وکٹیں حاصل کیں۔ آل راؤنڈر نے رواں سال کے شروع میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔
𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐬-𝐩𝐞𝐫-𝐬𝐢𝐱 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨 𝐢𝐧 𝐈𝐏𝐋 (𝟓𝟎+ 𝐬𝐢𝐱𝐞𝐬)— Cricbuzz (@cricbuzz) December 1, 2025
Andre Russell - 6.8
Nicholas Pooran - 8.1
Tim David - 8.1
Liam Livingstone - 8.8
Sunil Narine - 9.2
Chris Gayle - 9.3
IPL will be without its best six-hitter from 2026 🥹 pic.twitter.com/1xQkuF0ZDO
کے کے آر نے آئی پی ایل 2026 سے پہلے کھلاڑیوں کو برقرار رکھا
برقرار رکھنے والے کھلاڑی: اجنکیا رہانے، انگکرش رگھوونشی، انوکول رائے، ہرشیت رانا، منیش پانڈے، رمن دیپ سنگھ، رنکو سنگھ، روومن پاول، سنیل نارائن، عمران ملک، ویبھو اروڑہ، ورون چکرورتی۔
ریلیز کئے گئے کھلاڑی: آندرے رسل، اینریچ نورٹجے، چیتن سکاریا، لاونتھ سیسوڈیا، معین علی، کوئنٹن ڈی کوک، رحمان اللہ گرباز، اسپینسر جانسن، وینکٹیش آئیر۔