83 گیندوں میں 210 رنز... ویبھو سوریاونشی کے دوست کا طوفان، پینتیس چوکوں اور نو چھکوں کی بارش
مظفر پور کے 14 سالہ ایان راج نے انڈر 16 کرکٹ لیگ میں 83 گیندوں پر ڈبل سنچری بنائی۔ جانیے ایان راج کون ہیں؟
Published : June 13, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 12:49 PM IST
مظفر پور، بہار: آپ نے شاید یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ’’جھولے میں بچے کے پاؤں نظر آتے ہیں‘‘۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ٹیلنٹ اور مستقبل بچپن میں ہی نظر آنے لگتا ہے۔ سمستی پور سے تعلق رکھنے والے نوجوان کرکٹر ویبھو سوریاونشی کی طرح، مظفر پور کے 14 سالہ "رن مشین" ایان راج بھی کم عمری میں ہی اپنے کھیل سے عظیم کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ انڈر 16 کرکٹ لیگ میں ایان کی دھماکہ خیز بلے بازی نے شائقین کرکٹ اور ماہرین کی توجہ حاصل کر لی۔
ایک چمکتی ہوئی ڈبل سنچری
ایان راج، ویبھو سوریاونشی کے بچپن کے دوست، جنہوں نے حال ہی میں شاندار کارکردگی کے بعد ہندوستانی ٹیم میں جگہ بنائی، نے ڈسٹرکٹ انڈر 16 کرکٹ لیگ کے افتتاحی میچ میں شاندار ڈبل سنچری بنائی۔ سنسکرت کلب کے لیے کھیلتے ہوئے ایان نے صرف 83 گیندوں پر 35 چوکے اور 9 چھکے لگا کر 210 رنز بنائے۔ اس نے میدان کے چاروں طرف شاندار شاٹس کی بارش کی۔
ایان کی ٹیم کا ریکارڈ اسکور
14 سالہ ایان کی بدولت سنسکرت کلب نے 30 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 464 رنز کا شاندار اسکور بنایا۔ ایان نے ریکارڈ اسکور میں اہم کردار ادا کیا، جس کا خوب چرچا ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب ایان راج سرخیوں میں آئے ہیں۔ وہ اس سے قبل ڈسٹرکٹ کرکٹ میں اپنی بلے بازی کی صلاحیت کو ثابت کر چکے ہیں۔ اپنی مسلسل متاثر کن کارکردگی کے ساتھ، ایان اب خود کو بہار کرکٹ کے ابھرتے ہوئے ستاروں میں سے ایک کے طور پر قائم کر رہے ہیں۔
پچھلے سال، انہوں نے ناقابل شکست ٹرپل سنچری اسکور کی
اس سے قبل، 12 جون 2025 کو، ایل ایس کالج گراؤنڈ میں انڈر 14 ڈسٹرکٹ کرکٹ لیگ کا میچ منعقد ہوا تھا۔ سنسکرت کرکٹ اکیڈمی کے لیے کھیلتے ہوئے ایان نے 134 گیندوں میں ٹرپل سنچری اسکور کی اور مجموعی طور پر 327 رنز بنائے۔ اس شاندار اننگز نے سب سے پہلے سب کی توجہ حاصل کی۔ ان کی ناقابل شکست ٹرپل سنچری میں 22 چھکے اور 40 چوکے شامل تھے۔ انہوں نے یہ رنز 200 سے زیادہ کے اسٹرائیک ریٹ سے بنائے۔
ایم ڈی سی اے بیٹنگ لیڈر بورڈ میں سرفہرست
ایان کی ریکارڈ ساز بلے بازی کی بدولت، نہ صرف ان کی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 427 رنز بنائے بلکہ ان کی شاندار کارکردگی نے انہیں مظفر پور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے بیٹنگ لیڈر بورڈ میں 36.74 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر پہنچا دیا۔ یہ سنگ میل عبور کرنے والے ایان بچپن سے ہی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی بار صرف 3 سال کی عمر میں بیٹ پکڑا تھا۔
ٹیم انڈیا کے لیے کھیلنا ان کا خواب
ای ٹی وی بھارت سے فون پر بات کرتے ہوئے، صرف 14 سال کے ایان نے کہا کہ ان کا خواب ٹیم انڈیا کے لیے کھیلنا ہے۔ وہ آئی پی ایل میں بھی کھیلنا چاہتے ہیں۔ فی الحال وہ اپنے کھیل پر توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان کی ترقی میں ان کے کوچ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویبھو سوریاونشی ان میں جذبہ پیدا کرتے ہیں۔
"ابھی، میں ضلعی سطح پر کھیل رہا ہوں، لیکن میرا خواب ٹیم انڈیا کے لیے کھیلنا ہے۔ میں اس کے لیے مسلسل محنت کر رہا ہوں۔ میں پوری تندہی سے مشق کرتا رہوں گا۔ میں بہار اور ملک کی شان بڑھانا چاہتا ہوں۔":-ایان راج، ضلعی سطح کے کرکٹر
تین سال کی عمر میں ایان کے سر پر کھیلتے ہوئے بلے سے مارا گیا
سنگین چوٹ کے باوجود، مظفر پور شہر کے ست پورہ نیم چوک محلہ کے رہنے والے ایان کے والد دنیش کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ تین سال کی عمر میں ایان کے سر پر کھیلتے ہوئے بلے سے مارا گیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوا۔ تاہم، اس سنگین چوٹ کے باوجود، ایان پرعزم رہا۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ میدان میں واپس آگئے۔ ایان دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں اور آف اسپن گیند بھی کرتے ہیں۔
ملک کے لیے کھیلنے کی خواہش
ایان کے والد دنیش کمار نے کہا کہ ان کے کوچز بھی ان پر سخت محنت کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ ایک دن ملک کے لیے کھیلیں۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایان کا بچپن کا دوست، ویبھو سوریاونشی، اس کے لیے ایک بڑا انعام ہے۔ ویبھو کے بلے سے وہ جو رنز بناتا ہے وہ اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔
"ایان نے بہت چھوٹی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ آج وہ جو کامیابی حاصل کر رہا ہے وہ اس کی محنت اور لگن کی وجہ سے ہے۔ ایان اچھا کھیل رہا ہے اور مسلسل پریکٹس کر رہا ہے، لیکن اسے ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔":- دنیش کمار، ایان کے والد
آئی پی ایل اسٹار ویبھو سوریاونشی کے ساتھ گہری دوستی
ویبھو سوریاونشی نے 16 آئی پی ایل میچوں میں 237 کے اسٹرائیک ریٹ سے 776 رنز بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ ویبھو نے ایک سنچری اور پانچ نصف سنچریاں بنائیں۔ اپنے دوست کی کامیابی کو دیکھ کر ایان بھی سخت محنت کر رہا ہے۔
کرکٹ ماہرین کا کیا ہے خیال؟
اگر ایان کی کارکردگی اسی طرح جاری رہی تو وہ آنے والے برسوں میں نہ صرف بہار بلکہ ملک کے لیے بھی نام روشن کر سکتے ہیں۔