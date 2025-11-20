مشفق الرحیم کا شاندار کارنامہ، 100ویں ٹیسٹ میں سنچری بنانے والے کھلاڑیوں کے نام جانیں، کتنے پاکستانی شامل؟
مشفق الرحیم اپنے 100ویں ٹیسٹ میں سنچری بنانے والے 11ویں بلے باز بن گئے ہیں۔
Published : November 20, 2025 at 5:07 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کے لیجنڈری بلے باز مشفق الرحیم نے آئرلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے اپنے 100ویں ٹیسٹ میں سنچری اسکور کی اور یہ کارنامہ انجام دینے والے ٹیسٹ تاریخ کے 11ویں کھلاڑی بن گئے۔ اس سے قبل جاوید میانداد، رکی پونٹنگ، گریم اسمتھ، ہاشم آملہ، جو روٹ اور ڈیوڈ وارنر جیسے لیجنڈ بلے باز یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں۔
ٹیسٹ میچ کے پہلے روز 99 رنز پر ناقابل شکست واپسی کے بعد مشفق الرحیم نے دوسرے دن جمعرات 20 نومبر کو ایک رن بنا کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ تاہم، بنگلہ دیش کے وکٹ کیپر بلے باز زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکے، 214 گیندوں پر 106 رنز بنانے کے بعد روانہ ہوگئے۔ انہوں نے اپنی اننگز میں صرف پانچ چوکے لگائے۔
100ویں ٹیسٹ میچ میں سنچری
104 - کولن کاؤڈری (انگلینڈ) بمقابلہ آسٹریلیا، ایجبسٹن، 1968
145 - جاوید میانداد (پاکستان) بمقابلہ ہندوستان، لاہور، 1989
149 - گورڈن گرینیج (ویسٹ انڈیز) بمقابلہ انگلینڈ، سینٹ جانز، 1990
105 - ایلک سٹیورٹ (انگلینڈ) بمقابلہ ویسٹ انڈیز، اولڈ ٹریفورڈ، 2000
184 - انضمام الحق (پاکستان) بمقابلہ ہندوستان، بنگلورو، 2005
120 اور 143* - رکی پونٹنگ (آسٹریلیا) بمقابلہ جنوبی افریقہ، سڈنی، 2006
131 - گریم اسمتھ (جنوبی افریقہ) بمقابلہ انگلینڈ، اوول، 2012
134 - ہاشم آملہ (جنوبی افریقہ) بمقابلہ سری لنکا، جوہانسبرگ، 2017
218 - جو روٹ (انگلینڈ) بمقابلہ انڈیا، چنئی، 2021
200 - ڈیوڈ وارنر (آسٹریلیا) بمقابلہ جنوبی افریقہ، میلبورن، 2022
106 - مشفق الرحیم (بنگلہ دیش) بمقابلہ آئرلینڈ، میرپور، 2025
جاوید میاں داد اور انِضمام الحق
سویں ٹیسٹ میں سنچری اسکور کرنے والے پاکستانی کھلاڑیوں میں دو نام شامل ہیں۔ مایہ ناز بلے باز جاوید میاں داد اور انضمام الحق نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ جاوید میانداد نے یکم دسمبر 1989 میں بھارت کے خلاف 145 رنز کی کھیل کر یہ اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ انضام الحق نے بھارت کے خلاف اپنے 100ویں ٹیسٹ میچ میں سنچری بنائی تھی۔ انہوں 184 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔
بنگلہ دیش بمقابلہ آئرلینڈ دوسرا ٹیسٹ
دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں جامع اننگز اور 47 رنز کی جیت کے بعد بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ دوسرے دن لنچ تک 5 وکٹوں پر 387 رنز تک پہنچ گئے، لٹن داس 103 اور مہدی حسن میراز 30 رنز کے ساتھ کھیل رہے تھے۔اس سے قبل مومن الحق نے 63 اور مشفق علی نے 106 رنز بنائے۔آئرلینڈ کی جانب سے اینڈی میکبرائن اب تک سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے چار وکٹیں حاصل کیں۔