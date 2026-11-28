ممبئی انڈینز نے آئی پی ایل 2026 کے بعد کپتانی کے لیے مجھ سے رابطہ کیا، روہت شرما
روہت نےکہا کہ بہت سی چیزوں کے بارےمیں سوچنے کے بعد، میں نے محسوس کیا کہ یہ وہی ٹیم ہے جو میں نے بنائی تھی۔
Published : November 28, 2026 at 6:35 PM IST
ممبئی: روہت شرما نے انکشاف کیا ہے کہ آئی پی ایل 2026 میں ممبئی انڈینز کی مایوس کن کارکردگی کے بعد فرنچائز نے ان سے کپتان کا عہدہ سنبھالنے کے لیے رابطہ کیا اور کافی غور و خوض کے بعد انھوں نے پانچ بار کی چیمپئن ٹیم کو ضروری سمت فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔
ممبئی انڈینز نے آخری بار 2020 میں انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کا ٹائٹل جیتا تھا۔ روہت شرما کی کپتانی میں ٹیم نے پانچویں بار ٹرافی جیتی۔ ہاردک پانڈیا کو 2024 کے سیزن سے قبل روہت کی جگہ کپتان مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ فیصلہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔
Watch Ro in a heart-to-heart with Jatin Sapru as he talks about returning as आपला Captain, and shares a very special message for आपली Paltan! 📹💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/Lc0Bl0kjbV— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
ابتدائی طور پر روہت نے ممبئی انڈینز کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں کہا کہ میں نے ایمانداری سے سوچا کہ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے اس پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حال ہی میں بہت کچھ ہوا ہے۔ وہ آئی پی ایل 2026 میں ٹیم کے نویں نمبر پر آنے کے بعد ٹیم کے مالک آکاش امبانی کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا حوالہ دے رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیم کو بطور کپتان میری ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت، ٹیم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر میں وہ سمت فراہم کر سکتا ہوں تو مجھے ٹیم کو آگے لے جانے میں خوشی ہوگی۔ میں نے گھر جا کر اس کے بارے میں سوچا۔ میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا۔ آیا میں اس ٹیم کی دوبارہ کپتانی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے ان تمام پہلوؤں پر غور کیا۔
روہت نے کہا کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچنے کے بعد، میں نے محسوس کیا کہ یہ وہی ٹیم ہے جو میں نے بنائی تھی۔ آپ نے 10 سال تک اس کی کپتانی کی ہے۔ مجھے لگا کہ اب دوبارہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کا وقت آگیا ہے۔"
روہت کو فی الحال اگلے سیزن کے لیے ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان نے کہا کہ کھلاڑیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میدان میں اپنے کھیل سے لطف اندوز ہوں۔ انہوں نے کہا، "مایوسی یہ نہیں کہ ہم پلے آف کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے۔ مایوسی یہ تھی کہ ہم اچھی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے۔ کھلاڑی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے جو انہیں دی گئی تھیں۔"
اگلا سال بین الاقوامی کرکٹ میں روہت کا آخری سال ہوسکتا ہے۔ 2027 کے آئی پی ایل کے بعد ایک میگا نیلامی بھی شیڈول ہے۔ تاہم، 39 سالہ نوجوان مستقبل میں زیادہ دور کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں۔