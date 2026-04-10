کولکتہ بمقابلہ لکھنؤ میچ: مکل چودھری نے کے کے آر سے میچ چھین لیا، ہارے ہوئے میچ میں لکھنؤ کو دلائی شاندار جیت
مکل چودھری نے 27 گیندوں پر 54 رنز بنا کر اپنی ٹیم لکھنؤ کو ہارے ہوئے میچ میں کامیابی دلائی۔
Published : April 10, 2026 at 11:22 AM IST
ایڈن گارڈن کولکتہ: لکھنؤ سپر جائنٹس نے انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 15ویں میچ میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 182 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے لکھنؤ ایک مرحلے پر 7 وکٹوں پر 128 رنز پر تھا لیکن مکل چودھری نے 27 گیندوں پر 54 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو میچ میں فتح دلا دی۔ اس اننگز کے لیے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
Mapped to perfection 😎— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
Mukul Choudhary's night to remember 👏👏
Relive his knock ▶️ https://t.co/BBfJfN7tYX #TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvLSG | @LucknowIPL pic.twitter.com/fStyb8UNlG
مکل چودھری کی میچ وننگ اننگز
مکل چودھری بیٹنگ کر رہے تھے جب لکھنؤ کو جیت کے لیے 24 گیندوں پر 54 رنز درکار تھے۔ لیکن دوسری طرف گیند باز اویش خان تھے۔ تب ایسا لگ رہا تھا کہ کے کے آر یہ میچ آسانی سے جیت جائے گا۔ لیکن مکل نے اکیلے چھکے اور چوکے لگا کر میچ جیت لیا اور 24 گیندوں میں اویش کے ساتھ 54 رنز کی شراکت داری کی۔ مکل نے 21 گیندوں میں 52 رن بنائے جب کہ اویش نے صرف ایک رن کا حصہ ڈالا۔ مکل نے اپنی اننگز میں سات چھکے اور دو چوکے بھی لگائے۔
Pressure? What pressure? 🤷♂️— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
🎥 🗣️ It's all about belief and rising to the occasion for Mukul Choudhary 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/ov5gAlAtPH #TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvLSG | @LucknowIPL pic.twitter.com/M2Y1F9x3ym
آیوش بدونی اور مکل چودھری کی طوفانی بیٹنگ
آیوش بدونی نے مکل چودھری کے ساتھ مل کر بھی اچھی اننگز کھیلی، انہوں نے 34 گیندوں پر 54 رنز بنائے۔ ٹیم کو شکست کے دہانے پر چھوڑ کر کوئی اور بلے باز زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ تاہم مکل نے میچ کو شکست سے بچا لیا۔ کولکتہ کے دونوں اسپنرز – سنیل نارائن اور انوکول رائے – نے شاندار بولنگ کی۔ نارائن نے چار اوورز میں صرف 13 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی جب کہ انوکول نے چار اوور میں 32 رن دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔ فاسٹ بولنگ یونٹ کافی خراب تھا اور وہ 182 رنز کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔
Another day, another #TATAIPL thriller 🤩@LucknowIPL get over the line in a last-ball finish, courtesy of Mukul Choudhary's heroics 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/ov5gAlAtPH #KhelBindaas | #KKRvLSG pic.twitter.com/VLthHCB8Cm
لکھنؤ سے محمد شامی اور راٹھی سب سے کامیاب گیند باز
اس سے پہلے لکھنؤ نے ٹاس جیت کر کے کے آر کو پہلے بلے بازی کرنے کو کہا۔ کے کے آر نے 20 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے۔ کپتان رہانے نے 24 گیندوں میں 41 رنز، رگھوونشی نے 33 گیندوں میں 45 رنز، کیمرون گرین نے 24 گیندوں میں 32 رنز اور رومین پاول نے 24 گیندوں میں 39 رنز بنائے۔ لکھنؤ کی جانب سے محمد شامی اور دگویش راٹھی سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ شامی نے 4 اوورز میں 27 رن دیے جب کہ راٹھی نے 4 اوور میں 25 رن دے کر 1 وکٹ لیا۔
𝐖𝐇𝐀𝐓. 𝐀. 𝐊𝐍𝐎𝐂𝐊 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 9, 2026
Mukul Choudhary was absolutely brilliant in Kolkata 👏
He pulls off a famous heist for @LucknowIPL 🔥🔥
Scorecard ▶️ https://t.co/ov5gAlAtPH #TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvLSG pic.twitter.com/CXo53CQmLf
کون ہیں مکل چودھری؟
IPL 2026 میں اپنی پہلی دھماکہ خیز ففٹی بنانے والے مکل چودھری کا تعلق راجستھان کے جھنجھنو سے ہے۔ ان کی عمر 21 سال ہے اور وہ راجستھان کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ ایل ایس جی نے انہیں آئی پی ایل منی نیلامی میں 2.6 کروڑ میں خریدا۔ آج اسی بلے باز نے اکیلے ہی لکھنؤ کو ہارے ہوئے میچ میں فتح دلائی۔