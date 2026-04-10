کولکتہ بمقابلہ لکھنؤ میچ: مکل چودھری نے کے کے آر سے میچ چھین لیا، ہارے ہوئے میچ میں لکھنؤ کو دلائی شاندار جیت

مکل چودھری نے 27 گیندوں پر 54 رنز بنا کر اپنی ٹیم لکھنؤ کو ہارے ہوئے میچ میں کامیابی دلائی۔

مکل چودھری
Published : April 10, 2026 at 11:22 AM IST

ایڈن گارڈن کولکتہ: لکھنؤ سپر جائنٹس نے انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 15ویں میچ میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 182 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے لکھنؤ ایک مرحلے پر 7 وکٹوں پر 128 رنز پر تھا لیکن مکل چودھری نے 27 گیندوں پر 54 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو میچ میں فتح دلا دی۔ اس اننگز کے لیے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

مکل چودھری کی میچ وننگ اننگز

مکل چودھری بیٹنگ کر رہے تھے جب لکھنؤ کو جیت کے لیے 24 گیندوں پر 54 رنز درکار تھے۔ لیکن دوسری طرف گیند باز اویش خان تھے۔ تب ایسا لگ رہا تھا کہ کے کے آر یہ میچ آسانی سے جیت جائے گا۔ لیکن مکل نے اکیلے چھکے اور چوکے لگا کر میچ جیت لیا اور 24 گیندوں میں اویش کے ساتھ 54 رنز کی شراکت داری کی۔ مکل نے 21 گیندوں میں 52 رن بنائے جب کہ اویش نے صرف ایک رن کا حصہ ڈالا۔ مکل نے اپنی اننگز میں سات چھکے اور دو چوکے بھی لگائے۔

آیوش بدونی اور مکل چودھری کی طوفانی بیٹنگ

آیوش بدونی نے مکل چودھری کے ساتھ مل کر بھی اچھی اننگز کھیلی، انہوں نے 34 گیندوں پر 54 رنز بنائے۔ ٹیم کو شکست کے دہانے پر چھوڑ کر کوئی اور بلے باز زیادہ کچھ نہ کر سکا۔ تاہم مکل نے میچ کو شکست سے بچا لیا۔ کولکتہ کے دونوں اسپنرز – سنیل نارائن اور انوکول رائے – نے شاندار بولنگ کی۔ نارائن نے چار اوورز میں صرف 13 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی جب کہ انوکول نے چار اوور میں 32 رن دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔ فاسٹ بولنگ یونٹ کافی خراب تھا اور وہ 182 رنز کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔

لکھنؤ سے محمد شامی اور راٹھی سب سے کامیاب گیند باز

اس سے پہلے لکھنؤ نے ٹاس جیت کر کے کے آر کو پہلے بلے بازی کرنے کو کہا۔ کے کے آر نے 20 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے۔ کپتان رہانے نے 24 گیندوں میں 41 رنز، رگھوونشی نے 33 گیندوں میں 45 رنز، کیمرون گرین نے 24 گیندوں میں 32 رنز اور رومین پاول نے 24 گیندوں میں 39 رنز بنائے۔ لکھنؤ کی جانب سے محمد شامی اور دگویش راٹھی سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ شامی نے 4 اوورز میں 27 رن دیے جب کہ راٹھی نے 4 اوور میں 25 رن دے کر 1 وکٹ لیا۔

کون ہیں مکل چودھری؟

IPL 2026 میں اپنی پہلی دھماکہ خیز ففٹی بنانے والے مکل چودھری کا تعلق راجستھان کے جھنجھنو سے ہے۔ ان کی عمر 21 سال ہے اور وہ راجستھان کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ ایل ایس جی نے انہیں آئی پی ایل منی نیلامی میں 2.6 کروڑ میں خریدا۔ آج اسی بلے باز نے اکیلے ہی لکھنؤ کو ہارے ہوئے میچ میں فتح دلائی۔

یہ بھی پڑھیں:

سچن ٹنڈولکر کے بیٹے ارجن ٹنڈولکر شادی کے بندھن میں بندھ گئے، ممبئی میں ثانیہ چنڈوک کے ساتھ لیے سات پھیرے

آسٹریلوی لیجنڈ ڈیوڈ وارنر گرفتار، ضمانت منظور، اگلی سماعت سات مئی کو ہوگی، جانیے کیا ہے پوری کہانی؟

سچن تنڈولکر کے خاندان نے اچانکمَار ٹائیگر ریزرو کے بامنی گاؤں کا دورہ کیا، بیگا خاندان سے کی ملاقات

اننیا برلا سے لے کر نیتا امبانی تک، آئی پی ایل کی طاقتور خواتین نے ان ٹیموں کی ذمہ داری سنبھالی

سمیر اور اسٹبس نے میچ کا رخ موڑ دیا، دہلی نے لکھنؤ کو چھ وکٹوں سے دی شکست

شریس ائیر پر لگاتار دوسری بار جرمانہ، کیا انہیں پابندی کا بھی کرنا پڑے گا سامنا؟

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

