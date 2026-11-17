ایم ایس دھونی نے آئی پی ایل سے ریٹائرمنٹ لے لیا، سی ایس کے، نے انہیں سونپی اب یہ بڑی ذمہ داری
ایم ایس دھونی نے آئی پی ایل 2027 سے قبل ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔
Published : November 17, 2026 at 3:49 PM IST
حیدرآباد: ٹیم انڈیا کے سابق کپتان ایم ایس دھونی نے منگل، 17 نومبر کو انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ آئی پی ایل 2027 میں چنئی سپر کنگز (CSK) کی جانب سے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، تاہم وہ ٹیم کے ساتھ وابستہ رہیں گے، کیونکہ فرنچائز نے انہیں ٹیم کا مینٹور (مشیر) مقرر کر دیا ہے۔
چنئی سپر کنگز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا، "ان گنت فتوحات، مشکل لمحات اور ایسی یادیں جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی — ایم ایس ہمارے اس پورے سفر میں ہمیشہ سب سے اہم رہے ہیں۔ ٹیم کو کامیابی دلانے سے لے کر 'سپر کنگز' کی نئی نسل کی رہنمائی کرنے تک، 'تھالا' ہمیشہ ہماری پہچان کا حصہ رہیں گے اور چنئی ہمیشہ ان کا گھر رہے گا۔"
endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
بار بار زخمی ہونے کے سبب دھونی کی شرکت محدود
اس 45 سالہ سابق بھارتی کپتان کے آئی پی ایل 2027 میں کھیلنے کے حوالے سے پہلے ہی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ بار بار زخمی ہونے کے باعث گزشتہ چند برسوں میں فرنچائز کے لیے دھونی کی شرکت محدود ہوتی جا رہی تھی اور پچھلے سال وہ ایک بھی میچ نہیں کھیل سکے تھے۔ تاہم، سپر کنگز کی جانب سے جاری کردہ بیان میں اس اسٹار وکٹ کیپر بلے باز کا کوئی ردعمل شامل نہیں تھا۔
دھونی کی ٹیم کو ضرورت ہے
چنئی سپر کنگز کے مالک این سری نواسن کی بیٹی اور فرنچائز کی شریک مالک روپا گوروناتھ نے کہا کہ مہندر سنگھ دھونی مینٹور کے طور پر ٹیم فیملی کا حصہ بنے رہیں گے۔ ان کا تجربہ اور مہارت ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے، خاص طور پر تبدیلی کے اس دور میں۔ ٹیم میں کئی نوجوان کھلاڑی موجود ہیں اور ان کی رہنمائی سپر کنگز کی اگلی نسل کو تیار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
"𝐓𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐣𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞." https://t.co/LA97JA5s9W— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
دھونی کے بغیر سی ایس کے کا تصور ناممکن
این سری نواسن نے کہا کہ مہندر سنگھ دھونی ہمیشہ سی ایس کے کی پہچان کا اٹوٹ حصہ رہیں گے۔ سی ایس کے ان کا گھر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دھونی کے بغیر سپر کنگز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تقریباً دو دہائیوں سے ہم ہر کامیابی، مشکل اور اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور مل کر آگے بڑھے ہیں۔
سی ایس کے کو 5 بار آئی پی ایل چیمپئن بنایا
واضح رہے کہ 45 سالہ وکٹ کیپر دھونی نے سی ایس کے کو 5 مرتبہ آئی پی ایل چیمپئن بنایا۔ ان کی کپتانی میں سی ایس کے نے 2010، 2011، 2018، 2021 اور 2023 میں ٹائٹل جیتا۔ انہوں نے 200 سے زائد میچوں میں ٹیم کی قیادت کی ہے۔ سابق بھارتی کپتان آئی پی ایل میں 212 میچوں میں کپتانی کرنے والے اور 128 فتوحات درج کرنے والے پہلے کھلاڑی ہیں۔
رتوراج گائیکواڑ کو قیادت کی ذمہ داری
اپنے پورے کیریئر کے دوران دھونی سی ایس کے کے کپتان رہے، سوائے 2022 کے چند میچوں کے، جب رویندرا جڈیجہ نے ان کی جگہ لی تھی۔ تاہم، 2022 کے سیزن میں ہی جب سی ایس کے کا آغاز خراب رہا، تو دھونی نے دوبارہ کپتانی سنبھال لی۔ اس کے بعد 2024 میں انہوں نے قیادت کی ذمہ داری رتوراج گائیکواڑ کو سونپ دی۔
ایم ایس دھونی نے 278 آئی پی ایل میچوں میں 5,439 رنز بنائے، جن میں 24 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ سابق بھارتی کپتان دھونی نے اگست 2020 میں ہی بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔