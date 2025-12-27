ایم ایس دھونی سلمان خان کی سالگرہ منانے پنویل پہنچے، دونوں کی شاندار تصاویر دیکھیں
سابق کپتان ایم ایس دھونی نے سلمان خان کی 60ویں سالگرہ منائی۔
Published : December 27, 2025 at 1:27 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ کے دبنگ سلمان خان آج 27 دسمبر کو اپنی 60ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کے مداح کیک کاٹ کر اپنے سپر اسٹار کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ دریں اثنا، ٹیم انڈیا کے سابق کپتان ایم ایس دھونی کو بھی اپنی سالگرہ کی پارٹی کے لیے ممبئی کے پنویل میں بھائی جان کے فارم ہاؤس میں دیکھا گیا۔
MS Dhoni at Salman Khan’s birthday party. ❤️ pic.twitter.com/3cYyOloCcV— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 27, 2025
سلمان خان نے اپنے فارم ہاؤس میں سالگرہ کی شاندار تقریب کی میزبانی کی، جس میں ان کے خاندان اور بالی ووڈ کے کچھ بڑے ستاروں نے شرکت کی۔ سابق بھارتی کپتان ایم ایس دھونی نے اپنی اہلیہ ساکشی دھونی اور بیٹی زیوا دھونی کے ساتھ ہائی پروفائل پارٹی میں شرکت کی۔ سلمان خان اور ایم ایس دھونی نے ایک ساتھ تصویر بھی کھنچوائی جس سے سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے۔ دونوں ستاروں کے مداح اس شاندار تصویر کو بڑے پیمانے پر شیئر کر رہے ہیں۔
ایم ایس دھونی اور سلمان خان کا اپنے اپنے شعبوں میں شاندار کیریئر رہا ہے۔ جہاں سلمان خان نے بالی ووڈ میں بے شمار بلاک بسٹر فلمیں دی ہیں، وہیں ایم ایس دھونی نے ہندوستان کو تین آئی سی سی ٹرافیاں دلائی ہیں، جس سے وہ ہندوستان کے سب سے کامیاب کپتان ہیں۔ دھونی اب آئندہ انڈین پریمیئر لیگ 2026 (آئی پی ایل 2026) میں میدان میں واپس آئیں گے۔ 44 سالہ دھونی چنئی سپر کنگز کے لیے ایک اور سیزن کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اب تک پانچ آئی پی ایل ٹرافی بھی جیت چکے ہیں۔
Bhaijaan's stardom at 60 🥶🔥— ` (@WorshipDhoni) December 26, 2025
THE EMPEROR OF BOLLYWOOD #HappyBirthdaySalmanKhan pic.twitter.com/civrN7He5V
کیا دھونی آئی پی ایل سے ریٹائر ہو جائیں گے؟
سی ایس کے نے آئی پی ایل 2026 کے لیے ایک بہت ہی نوجوان ٹیم کو تشکیل دی ہے۔ دھونی اسکواڈ میں واحد سب سے پرانے کھلاڑی ہیں۔ ان کے علاوہ ٹیم میں زیادہ سینئر کھلاڑی نہیں ہیں۔ روتوراج گائیکواڑ اس سیزن میں ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی پی ایل سیزن دھونی کا آخری ہوگا، کیونکہ فرنچائز نے پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ منی نیلامی سے پہلے، انہوں نے سنجو سیمسن کو 14 کروڑ روپئے میں سائن کیا۔