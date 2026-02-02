ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا
پاکستانی بلے باز بابر اعظم نے ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ نصف سنچریاں بنانے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔
پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم نے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب وہ ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ نصف سنچریاں بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ 31 سالہ بابر اعظم نے یکم فروری کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کے خلاف 36 گیندوں پر ناقابل شکست 50 رنز بنائے، جس میں چار چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ یہ ان کے ٹی 20 کریئر کی 39ویں ففٹی تھی۔
بابر نے ویراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا
اس کے ساتھ ہی بابر نے ویراٹ کوہلی کے سب سے زیادہ ففٹی بنانے کے طویل عرصے سے قائم ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کوہلی کے اب تک ٹی ٹوئنٹی میں 38 نصف سنچریاں ہیں۔ اس فہرست میں سابق بھارتی کپتان روہت شرما 37 نصف سنچریوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستانی وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان 31 نصف سنچریوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔
ٹی 20 میں سب سے زیادہ رنز
واضح رہے کہ بابر اعظم ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بھی ہیں۔ انہوں نے 139 اننگز میں 39.51 کی شاندار اوسط اور 128.38 کے اسٹرائیک ریٹ سے 4505 رنز بنائے جس میں 39 نصف سنچریاں اور تین سنچریاں شامل ہیں۔
پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا، پاکستان کا کلین سویپ
پاکستان نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں آسٹریلیا کو 111 رنز سے شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان نے آسٹریلیا کو اپنی سرزمین پر ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سویپ کیا ہے۔ آسٹریلیا کو اس فارمیٹ میں اپنی سب سے بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی پچھلی سب سے بڑی شکست انگلینڈ کے خلاف 100 رنز سے تھی۔
پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھ وکٹوں پر 207 رنز بنائے۔ اس کے بعد اس نے آسٹریلیا کو 16.5 اوورز میں 96 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ محمد نواز سب سے کامیاب باؤلر رہے جنہوں نے اپنے چار اوورز میں 18 رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔
