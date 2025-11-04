آئی سی سی اجلاس میں محسن نقوی کی شرکت غیر یقینی، بی سی سی آئی کا سخت موقف، ایشیا کپ ٹرافی کا معاملہ لایا جا سکتا ہے زیر بحث
دبئی میں ہونے والے آئی سی سی ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کے شرکت کی توقع کم ہے۔
Published : November 4, 2025 at 5:29 PM IST
نئی دہلی: کرکٹ کے میدان میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ آپریشن سندور کے بعد اس کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔بھارت نے ایشیا کپ جیتنے کے بعد محسن نقوی کے ہاتھوں سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے کپ پر قبضہ جمانے کے بعد بھی بھارتی ٹیم کو ابھی تک ٹرافی نہیں مل سکی ہے۔ اس کو لے دونوں ممالک کے درمیان لفظی بیان بازیاں ہوئیں۔ اب خبر موصول ہو رہی ہے کہ دبئی میں ہونے والے آئی سی سی ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کے شرکت کی توقع کم ہے۔ اس اجلاس میں بی سی سی آئی ایشیا کپ کی ٹرافی ہندوستان کو نہ دینے کا معاملہ زیر بحث لا سکتا ہے۔
ایشین کرکٹ کونسل کے صدر نقوی کو فاتح ٹیم کو ٹرافی پیش نہ کرنے پر بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کے غصے کا سامنا کرنا پڑا، جب فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں نے ان کے بھارت مخالف بیانات کی وجہ سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آئی سی سی کا چار روزہ اجلاس منگل کو شروع ہوا۔
پی سی بی کے ذرائع نے یہ واضح نہیں کیا کہ کون سے سیاسی مسائل ان کی حاضری میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ نقوی اپنے ملک میں وزیر داخلہ بھی ہیں اور گزشتہ سال جے شاہ کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے انہوں نے آئی سی سی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کی۔
پی سی بی کے ذرائع نے بتایا کہ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر سید سی ای اوز کی میٹنگ میں شرکت کریں گے اور اگر نقوی دبئی کا سفر نہیں کر پاتے ہیں تو وہ 7 نومبر کو ہونے والے اہم ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں۔
ایشیا کپ کی ٹرافی دبئی میں ایشین کرکٹ کونسل کے ہیڈ کوارٹر میں بند ہے، حالانکہ فائنل ستمبر کے آخر میں کھیلا گیا تھا۔
قابل ذکر ہے کہ ایشیا کپ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستانی وزیر محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میدان میں کئی گھنٹے تک ڈرامہ کی کیفیت دیکھی گئی جس کے بعد ٹرافی کو دبئی میں اے سی سی سیکرٹریٹ روانہ کر دیا گیا۔ تب سے، نقوی نے اصرار کیا ہے کہ ہندوستانی ٹیم کو ٹرافی مجھ سے ہی لینی ہوگی۔انہوں نے اے سی سی کے عملے کو حکم دیا ہے کہ وہ اسے ان کی اجازت کے بغیر کہیں اور نہ لے جائیں۔
بی سی سی آئی نے اے سی سی کو خط لکھ کر ٹرافی ممبئی بھیجنے کے لیے کہا، لیکن نقوی اس بات پر بضد ہیں کہ وہ 10 نومبر کو دبئی میں ہونے والے ایک تقریب میں بی سی سی آئی کے نمائندے اور ہندوستانی ٹیم کے ایک رکن کو ٹرافی سونپیں گے۔