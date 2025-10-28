W,W,W,W,W... محمد شامی نے گیند سے قہر برپا کر دیا، دو میچوں میں 15 بلے بازوں کو کیا آؤٹ
محمد شامی نے رنجی ٹرافی کے ایلیٹ گروپ سی کے ایک میچ میں آٹھ وکٹیں لے کر اپنی شاندار باؤلنگ سے توجہ مبذول کروائی۔
حیدرآباد: تجربہ کار تیز گیند باز محمد شامی، جو ہندوستانی ٹیم میں دوبارہ جگہ حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہیں، رنجی ٹرافی میں دھوم مچا رہے ہیں۔ وہ ان دنوں بہترین فارم میں ہیں۔ بنگال کے لیے کھیلتے ہوئے، شامی نے گجرات کے خلاف کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں دو اننگز میں 8 وکٹیں لے کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
محمد شامی کا رنجی ٹرافی بریک
شامی نے پہلی اننگز میں 3 وکٹیں لے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دوسری اننگز میں پانچ وکٹیں حاصل کیں، جس کی مدد سے بنگال نے گجرات کو 141 رنز سے شکست دے کر مسلسل دوسری جیت درج کی۔ اس سے قبل شامی نے اتراکھنڈ کے خلاف میچ میں سات وکٹیں لینے پر مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کیا تھا۔
35 سالہ شامی آخری مرتبہ چیمپیئنز ٹرافی میں ہندوستان کے لیے کھیلے تھے۔ اس کے بعد سے وہ کسی بھی فارمیٹ میں قومی ٹیم کے لیے منتخب نہیں ہوئے۔ افواہیں ہیں کہ انہیں فٹنس مسائل کی وجہ سے ٹیم سے باہر کیا جا رہا ہے۔ شامی نے حال ہی میں آسٹریلیا کے خلاف محدود اوورز کی سیریز میں شامل نہ کیے جانے پر سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ پر تنقید کی تھی۔
کیا شامی کی فٹنس صرف رنجی ٹرافی کے میچوں کے لیے کافی ہے، لیکن ون ڈے کے لیے نہیں؟ سلیکٹرز پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ شائقین کا خیال ہے کہ شامی کو کم از کم ان کی رنجی ٹرافی کی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے دونوں میچوں میں 15 وکٹیں لے کر اجیت اگرکر کی قیادت والی سلیکشن کمیٹی کو بھی پیغام دیا ہے۔
ہندوستانی ٹیم 14 نومبر سے جنوبی افریقہ کے خلاف دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ پہلا میچ 22 نومبر سے ایڈن گارڈنز اور دوسرا گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔ اس سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ حال ہی میں ایڈن گارڈنز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے شامی کو جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچوں کے لیے منتخب کیا جائے گا یا نہیں۔
شامی کا شاندار کرکٹ کیریئر
محمد شامی نے 64 ٹیسٹ، 108 ون ڈے اور 25 ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں۔ انہوں نے ٹیسٹ میں 27.71 کی اوسط سے 229 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 6 بار پانچ وکٹیں حاصل کیں ہیں۔
انہوں نے ون ڈے میں 206 اور ٹی ٹوئنٹی میں 24 کی اوسط سے 27 وکٹیں حاصل کیں۔ 2023 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں محمد شامی کی کارکردگی متاثر کن رہی۔ سات میچ کھیلنے کے بعد، شامی نے 257 رنز کے عوض 24 وکٹیں حاصل کیں، جس سے وہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے۔