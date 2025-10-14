میں فٹ ہوں اس لئے کھیل رہا ہوں، محمد شامی نے خود چیف سلیکٹر کے تبصروں کا جواب دیا، جانئے مزید کیا کہا؟
رنجی ٹرافی سے قبل محمد شامی نے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بنگال ٹیم میں اس لیے موقع ملا کیونکہ میں فٹ تھا۔
Published : October 14, 2025 at 7:49 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 7:54 PM IST
کولکاتہ: تیز گیندباز محمد شمای کو آسٹریلیا کے دورے کے لئے منتخب نہیں کیا گیا ہے لیکن وہ رنجی ٹرافی میں بنگال کے لئے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گزشتہ ماہ اسکواڈ کے اعلان کے بعد اجیت اگرکر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں بنگال کے فاسٹ بولر کی فٹنس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ اب شامی نے خود چیف سلیکٹر کے تبصروں کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے چیف سلیکٹر کے ریمارکس پر تنقید کرتے ہوئے اپنی رنجی ٹرافی مہم کے آغاز سے ایک دن قبل بنگال کے پریکٹس سیشن میں شمولیت اختیار کی۔
آگرکر کے بیان پر شامی کا طنز
بنگال کی رنجی ٹرافی مہم بدھ کو اتراکھنڈ کے خلاف شروع ہوگی۔ شامی پیر کو شہر پہنچے اور میچ سے 24 گھنٹے قبل بنگال کیمپ میں شامل ہوئے۔ایک سوال کے جواب میں، 2023 کے ورلڈ کپ کے ہیرو گیندباز نے کہا، "اگر آپ اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو آپ کو ان سے پوچھنا ہوگا، یا آپ یہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ کون کس کو اور کیسے اپ ڈیٹ دیتا ہے۔ میرا کام این سی اے جانا، میچ کھیلنا اور مناسب طریقے سے پریکٹس کرنا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ کس نے کسی کو اپ ڈیٹ کیا ہے یا نہیں"۔
آکاش دیپ کے ساتھ کھیلنے پر شامی کا بیان
آکاش دیپ اور محمد شامی منگل کو اتراکھنڈ کے خلاف رنجی ٹرافی میں بنگال کے لیے پہلی بار جوڑی بنائیں گے۔ ٹیم انتظامیہ کو قومی ٹیم کے دونوں تیز گیند بازوں سے بہت امیدیں ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شامی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ آکاش دیپ کے ساتھ پہلے نہیں کھیلے تھے۔ جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ہندوستان کے لیے 200 ون ڈے وکٹیں حاصل کرنے والے تیز گیند باز نے کہا، "آکاش ہماری باؤلنگ یونٹ کی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کسی وقت ان کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ ہم پہلے کبھی ایک ساتھ نہیں کھیلے تھے۔ یہ ان کا ایک ساتھ پہلا میچ ہے۔"
شامی نے اپنی فٹنس پر اہم بیان دیا
شامی نے یہ بھی بتایا کہ آکاش اب جوان نہیں ہیں، لیکن کافی تجربہ کار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگال کی تیز گیند بازی جو مکیش کمار، سورج سندھو اور جیسوال کی طاقت پر بنائی گئی ہے، ڈومیسٹک کرکٹ میں سب سے مضبوط ہے۔ آئندہ آسٹریلیا کے دورے میں موقع نہ ملنے کے حوالے سے شامی نے کہا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ٹیم میں موقع ملنا میرے ہاتھ میں نہیں لیکن جب فٹنس کی بات آتی ہے تو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر میں فٹ نہ ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتا، اس لیے میرے لیے بہتر ہے کہ اس پر بات نہ کروں، اگر میں چار روزہ میچ کھیل سکتا ہوں تو 50 اوورز کا کرکٹ نہ کھیلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
شامی نے رنجی ٹرافی سے قبل گزشتہ اگست میں دلیپ ٹرافی میں ریڈ بال کرکٹ میں واپسی کی۔ فاسٹ بولر کی کارکردگی توقع کے مطابق نہیں رہی۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 23 اوورز میں 100 رنز دے کر صرف ایک وکٹ حاصل کی۔ دوسری اننگز میں، شامی 11 اوورز میں 36 رنز دئے اور ایک بھی وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔