'محمد شامی اس ٹیسٹ ٹیم میں جگہ پانے کے مستحق ہیں' بی سی سی آئی کے سابق صدر کا ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کو مشورہ
محمد شامی نے آخری ٹیسٹ 2023 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلا تھا۔
Published : November 17, 2025 at 4:40 PM IST
حیدرآباد: جنوبی افریقہ کے خلاف کولکاتہ ٹیسٹ میں 30 رنز سے شکست کے بعد بھارتی ٹیم کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ کرکٹ شائقین اور سابق کرکٹرز شکست کا ذمہ دار بھارتی بلے بازوں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اسپن کے خلاف آپ کی تکنیک درست نہیں ہے تو آپ ایسے حالات میں میچ نہیں جیت پائیں گے۔
کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں بھارتی ٹیم 124 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 93 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی جس کے نتیجے میں اسے 30 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی افریقہ 15 سال بعد ہندوستانی سرزمین پر یادگار ٹیسٹ جیت درج کرنے میں کامیاب ہوئی۔
سورو گنگولی کا مشورہ
کولکاتہ ٹیسٹ میں شکست کے بعد، سابق ہندوستانی کرکٹ کپتان اور بی سی سی آئی کے سابق صدر سورو گنگولی نے ٹیم مینجمنٹ اور ہیڈ کوچ کو کئی مشورے پیش کیے۔ انہوں نے محمد شامی کو ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کرنے پر زور دیا اور انہیں اچھی پچوں پر کھیلنے کا مشورہ دیا۔ گنگولی نے کہا کہ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر کو شامی، جسپریت بمراہ اور محمد سراج کی تینوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
بنگال کی کرکٹ ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر گنگولی نے کہا، "میں گوتم کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اس نے 2011 اور ٹی ٹیوئنٹی ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اچھی ہندوستانی پچوں پر کھیلنے کی ضرورت ہے۔ اسے بمراہ، سراج اور شامی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔"
'شمی ٹیسٹ ٹیم میں جگہ کے مستحق ہیں'
گنگولی نے مزید کہا، "میرے خیال میں شامی اس ٹیسٹ ٹیم میں جگہ کے مستحق ہیں۔ شامی اور اسپنرز ان کے لیے ٹیسٹ میچ جیتیں گے۔" اس سیزن میں ڈومیسٹک سرکٹ میں واپسی کے بعد سے شامی شاندار فارم میں ہیں، انہوں نے چار میچوں میں 17.35 کی اوسط سے 17 وکٹیں حاصل کیں۔
شامی نے آخری بار آسٹریلیا کے خلاف 2023 ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہندوستان کی نمائندگی کی تھی۔ اس کے بعد سے، سلیکٹرز نے انہیں نااہل قرار دیا ہے اور انہیں انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے نظر انداز کر دیا۔
'پچ کو کھیل سے باہر رکھا جائے'
اچھی وکٹوں پر کھیلنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے گنگولی نے یہ بھی کہا کہ گمبھیر اور ہندوستانی ٹیم انتظامیہ کو اچھی پچوں پر کھیلنا چاہیے اور پچ کو کھیل سے باہر رکھنا چاہیے اور میچ کو جلدی ختم کرنے کے بجائے پانچ دن میں جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بلے باز 350-400 رنز نہیں بنا سکے تو وہ ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکیں گے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ 22 نومبر سے گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔