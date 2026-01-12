محمد رضوان بگ بیش لیگ میں سست بیٹنگ کے باعث ریٹائرڈ آؤٹ، بلایا گیا کریز سے باہر

محمد رضوان بگ بیش لیگ میں سست بیٹنگ کے باعث ریٹائرڈ آؤٹ، بلایا گیا کریز سے باہر
محمد رضوان 23 گیندوں پر 26 رنز بنا کر ریٹائر ہونے والے پہلے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے۔
Published : January 12, 2026 at 10:49 PM IST
حیدرآباد: پاکستان کے اسٹار وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کو بگ بیش لیگ (بی بی ایل) میں اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب انہیں سست بیٹنگ پر آؤٹ کر دیا گیا۔
میلبورن رینیگیڈز کے لیے چوتھے نمبر پر کھیلتے ہوئے محمد رضوان نے سڈنی تھنڈر کے خلاف 23 گیندوں پر 26 رنز بنائے تھے جب کہ ابھی دو اوور باقی تھے۔ میلبورن رینیگیڈز کے کپتان نے پھر محمد رضوان کو باؤنڈری لائن سے واپس آنے کا اشارہ دیا جس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
Muhammad Rizwan has been retired out by the Melbourne Renegades 👀 #BBL15 pic.twitter.com/AuTGoTIHqb— KFC Big Bash League (@BBL) January 12, 2026
میلبورن رینیگیڈز کے کپتان ول سدرلینڈ محمد رضوان کی جگہ بیٹنگ کے لیے آئے، لیکن وہ بھی زیادہ وقت تک وکٹ پر نہیں رک سکے اور رن آؤٹ ہونے سے پہلے صرف ایک رن بنا سکے۔ متعدد میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ محمد رضوان کو سست بیٹنگ پر آؤٹ کیا گیا۔
رضوان نے 23 گیندوں پر 26 رنز بنائے جس میں دو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا لیکن ان کا 113.04 کا اسٹرائیک ریٹ مختصر فارمیٹ کے تقاضوں کے لیے کارگر نہیں تھا۔ اس میچ میں سڈنی تھنڈر نے میلبورن رینیگیڈز کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ رینیگیڈز نے میچ میں 170 رنز بنائے تھے جسے سڈنی تھنڈر نے 15.2 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔
رضوان۔بابر کا فلاپ شو
بگ بیش لیگ کے موجودہ سیزن میں پاکستان کے اسٹار کھلاڑی بابر اعظم اور محمد رضوان خراب فارم کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں اور ٹورنامنٹ میں اثر بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ رضوان نے اب تک آٹھ اننگز میں صرف 167 رنز بنائے ہیں جن کا اسٹرائیک ریٹ 100 سے زیادہ ہے۔ بابر نے اتنے ہی میچوں میں 154 رنز بنائے ہیں۔ دونوں کھلاڑی بی بی ایل سیزن کے دوران ہائی پروفائل کھلاڑیوں میں شامل تھے، لیکن وہ توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں۔