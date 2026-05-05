ممبئی انڈینز نے اپنے سب سے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی

ممبئی انڈینز نے 229 رنز کے اپنے سب سے بڑے ہدف کا تعاقب 8 گیندیں باقی رہ کر کر لیا۔

ممبئی انڈینز نے اپنے سب سے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی
Published : May 5, 2026 at 9:59 AM IST

ممبئی: وانکھیڑے اسٹیڈیم میں انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کے 47ویں میچ میں، ممبئی انڈینز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو چھ وکٹوں سے شکست دی۔ 229 رنز کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 8 گیندیں باقی رہتے ہوئے میچ جیت لیا، یہ آئی پی ایل میں ممبئی کا سب سے بڑا کامیاب تعاقب ہے۔ اس سیزن کے شروع میں، انہوں نے KKR کے خلاف 221 رنز کا کامیاب تعاقب کیا تھا۔

روہت شرما نے انجری سے صحت یاب ہونے کے بعد شاندار واپسی کی۔ انہوں نے نصف سنچری اسکور کی اور ریان رکلٹن کے ساتھ مل کر 143 رنز کی اوپننگ شراکت داری کرکے فتح کی بنیاد رکھی۔

ہاردک پانڈیا کو نہیں کھلایا گیا

روہت نے سب سے زیادہ 84 رنز بنائے اور ریان رکلٹن، جنہوں نے کچھ طاقتور شاٹس کھیلے، نے 83 کا اضافہ کیا۔ انہوں نے وانکھیڑے میں سب سے زیادہ رنز کا تعاقب کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ ہاردک پانڈیا کی جگہ سوریہ کمار یادو نے ٹیم کی قیادت کی، جو فٹنس مسائل کی وجہ سے میچ کے لیے دستیاب نہیں تھے۔

امیدوں پہ دنیا قائم

اس کے ساتھ ہی پانچ بار کی چیمپئن نے 10 میچوں میں تیسری جیت حاصل کی۔ وہ چھ پوائنٹس تک پہنچ گئے ہیں، لیکن پوائنٹس ٹیبل میں سب سے نیچے سے دوسرے نمبر پر ہیں، لیکن جیت کی اپنی تھوڑی بہت امیدوں کو بنائے ہوئے ہیں۔

قبل ازیں لکھنؤ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نکولس پورن نے 16 گیندوں میں تیز رفتار نصف سنچری اسکور کی۔ انہوں نے 21 گیندوں میں 63 رنز بنائے اور مچل مارش نے 25 گیندوں میں 44 رنز بنائے۔ مڈل آرڈر کے خاتمے کے باوجود، LSG نے 228/5 کا چیلنجنگ اسکور کھڑا کیا۔ یہ دونوں ٹیموں کے لیے کرو یا مرو کا میچ تھا۔

جواب میں ممبئی انڈینز نے روہت اور ریان رکلٹن کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت 18.4 اوورز میں 229/4 رنز بنا کر آٹھ گیندیں باقی رہ کر میچ جیت لیا۔ ایل ایس جی کو لگاتار چھٹی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ چار پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے نیچے ہے۔

آئی پی ایل میں سب سے بڑا کامیاب تعاقب

265 - پی بی کے ایس بمقابلہ ڈی سی، دہلی، 2026

262 - PBKS بمقابلہ KKR، کولکتہ، 2024

246 - SRH بمقابلہ PBKS، حیدرآباد، 2025

244 - SRH بمقابلہ MI، وانکھیڑے، 2026

229 - SRH بمقابلہ RR، جے پور، 2026

229 - MI بمقابلہ LSG، وانکھیڑے، 2026*

