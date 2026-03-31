میچ کے بہانے پرپوزل: وانکھیڈے اسٹیڈیم میں منگنی کے پرپوزل کے دوران انگوٹھی ہوئی گم، ویڈیو وائرل
IPL 2026 کے دوسرے میچ میں اسٹیڈیم میں KKR کے مداح کو پروپوز کرنے والے ممبئی کے مداح کی مضحکہ خیز ویڈیو وائرل ہورہی ہے۔
Published : March 31, 2026 at 12:57 PM IST
ممبئی: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے میچ کے دوران ایک مضحکہ خیز ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں، ممبئی کے ایک پرستار کو وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کے کے آر کے پرستار کو پروپوز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لمحہ اور بھی مزاحیہ ہو گیا جب پرپوز کرتے ہوئے لڑکے کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی پھسل کر نیچے گر گئی۔
یہ واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگیا۔ ویڈیو میں، ممبئی کے پرستار اسٹینڈ میں گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کہ اس کی ساتھی، KKR کی جرسی پہنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ منگنی کی تجویز شروع ہوتے ہی انگوٹھی زمین پر گر گئی جس کے بعد انگوٹھی ڈھونڈنے میں تھوڑا ہنگامہ ہو گیا۔
Shei Prothom Bhalobashar feeling 💜 pic.twitter.com/AtiWuB863m— KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 30, 2026
انگوٹھی جلد ہی مل گئی
لوگوں نے شدت سے انگوٹھی کو چند سیکنڈ تک تلاش کیا اور جو تصویروں کے لیے خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے تھا وہ گھبراہٹ کے لمحے میں بدل گیا۔ تاہم، راحت کی بات یہ ہے کہ انگوٹھی جلد ہی مل گئی، اس کے بعد ہنسی اور مزہ آیا اور منگنی کی تجویز دوبارہ شروع ہوئی، جب کہ جوڑے کے لیے یہ ایک یادگار لمحہ بن گیا۔
ممبئی انڈینز اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان خاص لمحہ
یہ خاص لمحہ آئی پی ایل 2026 کے ممبئی انڈینز اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان دوسرے میچ کے دوران پیش آیا۔ 221 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ممبئی انڈینز نے شاندار فتح حاصل کی۔ ممبئی انڈینس کے لیے یہ ایک خاص فتح تھی، کیونکہ اس نے 13 سال بعد آئی پی ایل سیزن کا اپنا پہلا میچ جیتا تھا۔
ریان رکیلٹن کی شاندار اننگز
اس فتح میں روہت شرما اور ریان رکیلٹن نے میچ وننگ اننگز کھیلی۔ روہت نے 38 گیندوں میں 78 رنز بنائے جس میں 6 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ ریان رکیلٹن نے 43 گیندوں پر 81 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 4 چوکے اور 8 چھکے بھی لگائے۔
رگھوونشی کے 29 گیندوں میں 51 رنز
ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے KKR نے 20 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز بنائے۔ کپتان رہانے نے 40 گیندوں میں 67 رنز بنائے، فن ایلن نے 17 گیندوں میں 37 رنز، رگھوونشی نے 29 گیندوں میں 51 رنز اور رنکو سنگھ نے 21 گیندوں میں 33 رنز بنائے۔