میچ کے بہانے پرپوزل: وانکھیڈے اسٹیڈیم میں منگنی کے پرپوزل کے دوران انگوٹھی ہوئی گم، ویڈیو وائرل

IPL 2026 کے دوسرے میچ میں اسٹیڈیم میں KKR کے مداح کو پروپوز کرنے والے ممبئی کے مداح کی مضحکہ خیز ویڈیو وائرل ہورہی ہے۔

ممبئی کے پرستار نے اسٹیڈیم میں کے کے آر کے مداح کو پرپوز کیا
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 31, 2026 at 12:57 PM IST

ممبئی: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے میچ کے دوران ایک مضحکہ خیز ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں، ممبئی کے ایک پرستار کو وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کے کے آر کے پرستار کو پروپوز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لمحہ اور بھی مزاحیہ ہو گیا جب پرپوز کرتے ہوئے لڑکے کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی پھسل کر نیچے گر گئی۔

یہ واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگیا۔ ویڈیو میں، ممبئی کے پرستار اسٹینڈ میں گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں جب کہ اس کی ساتھی، KKR کی جرسی پہنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ منگنی کی تجویز شروع ہوتے ہی انگوٹھی زمین پر گر گئی جس کے بعد انگوٹھی ڈھونڈنے میں تھوڑا ہنگامہ ہو گیا۔

انگوٹھی جلد ہی مل گئی

لوگوں نے شدت سے انگوٹھی کو چند سیکنڈ تک تلاش کیا اور جو تصویروں کے لیے خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے تھا وہ گھبراہٹ کے لمحے میں بدل گیا۔ تاہم، راحت کی بات یہ ہے کہ انگوٹھی جلد ہی مل گئی، اس کے بعد ہنسی اور مزہ آیا اور منگنی کی تجویز دوبارہ شروع ہوئی، جب کہ جوڑے کے لیے یہ ایک یادگار لمحہ بن گیا۔

ممبئی انڈینز اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان خاص لمحہ

یہ خاص لمحہ آئی پی ایل 2026 کے ممبئی انڈینز اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان دوسرے میچ کے دوران پیش آیا۔ 221 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ممبئی انڈینز نے شاندار فتح حاصل کی۔ ممبئی انڈینس کے لیے یہ ایک خاص فتح تھی، کیونکہ اس نے 13 سال بعد آئی پی ایل سیزن کا اپنا پہلا میچ جیتا تھا۔

ریان رکیلٹن کی شاندار اننگز

اس فتح میں روہت شرما اور ریان رکیلٹن نے میچ وننگ اننگز کھیلی۔ روہت نے 38 گیندوں میں 78 رنز بنائے جس میں 6 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ ریان رکیلٹن نے 43 گیندوں پر 81 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 4 چوکے اور 8 چھکے بھی لگائے۔

رگھوونشی کے 29 گیندوں میں 51 رنز

ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے KKR نے 20 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز بنائے۔ کپتان رہانے نے 40 گیندوں میں 67 رنز بنائے، فن ایلن نے 17 گیندوں میں 37 رنز، رگھوونشی نے 29 گیندوں میں 51 رنز اور رنکو سنگھ نے 21 گیندوں میں 33 رنز بنائے۔

یہ بھی پڑھیں:

بغیر ہاتھوں کے پیدا ہونے والی ایتھلیٹ، آج دنیا کے لیے قائم کر رہی نئے معیار، جانیے بھارت کی بیٹی شیتل کی کہانی

آئی پی ایل 2026 کی افتتاحی تقریب منسوخ، جانیے بی سی سی آئی نے کیوں کیا اتنا بڑا فیصلہ؟

ڈبل سپر اوورز سے لے کر تیز ترین سنچریوں تک، ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنائے گئے یہ یہ ریکارڈ

کرکٹ کے میدان میں کارڈیک اریسٹ؛ بریلی میں میچ کے دوران بائیس سالہ طالب علم کی موت

ون ڈے ورلڈ کپ ٹائٹل نے ہمیں دنیا میں کہیں بھی جیتنے کا اعتماد دیا: ہرمن پریت

معاہدے کی خلاف ورزی: پاکستان مزاربانی کے خلاف کرے گا قانونی کارروائی

جب میں مشکل میں ہوتا ہوں تو محمد شامی کے پاس چلا جاتا ہوں: مکیش کمار

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

