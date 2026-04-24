سنجو سیمسن کی سنچری، عقیل حسین کی تباہ کن گیند بازی کی بدولت چنئی نے ممبئی کو 103 رنز سے شکست دی
MI بمقابلہ CSK IPL 2026: چنئی سپر کنگز نے 207 رن بنانے کے بعد ممبئی انڈینز کو صرف 104 پر ڈھیر کردیا۔
Published : April 24, 2026 at 10:00 AM IST
وانکھیڑے اسٹیڈیم ممبئی: بائیں ہاتھ کے اسپنر عقیل حسین نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں، کیونکہ ممبئی انڈینز (MI) 208 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 19 اوورز میں صرف 104 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی چنئی سپر کنگز (CSK) نے انڈین پری لیگ 2026 کے میچ میں 103 رنز کی زبردست فتح درج کرائی۔ جمعرات کو ممبئی کے مشہور وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی چنئی چھ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں پانچویں نمبر پر چلا گیا، جب کہ ممبئی آٹھویں نمبر پر کھسک گئی۔
اس سے پہلے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے CSK کے اوپنر سنجو سیمسن نے 54 گیندوں پر شاندار ناقابل شکست سنچری اسکور کی۔ وقفے وقفے سے وکٹیں کھونے کے باوجود، ان کی اننگز نے CSK کو 207/6 تک پہنچنے میں مدد کی۔
ایک بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ممبئی انڈینس کی شروعات ایک متزلزل رہی۔ اوپنر دانش ملیور جلد آؤٹ ہوئے، وہ اکیل حسین کی گیند پر وکٹ کیپر سنجو سیمسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ دباؤ اس وقت مزید بڑھ گیا جب اگلے ہی اوور میں مکیش چودھری نے کوئنٹن ڈی کاک کو صرف 7 رنز پر کلین بولڈ کر دیا۔
حسین بلے بازوں کو پریشان کرتے رہے اور ان فارم نمن دھیر کو تیز گیند سے آؤٹ کر دیا جس سے ان کے اسٹمپ اکھڑ گئے۔ تین تیز وکٹوں نے ممبئی کو جلد ہی بیک فٹ پر ڈال دیا۔ سوریہ کمار یادو اور تلک ورما نے اننگز کو مستحکم کرنے کی کوشش کی لیکن شروع میں رنز بنانا مشکل تھا اور وہ پاور پلے میں صرف 29 رنز ہی بنا پائے۔
جوڑی دھیرے دھیرے بس گئی اور باؤنڈریز پر ڈھیر لگانا شروع کر دی، اسکور کو آدھے راستے سے 69/3 تک لے گیا۔ تاہم، جب شراکت خطرناک نظر آنے لگی تھی، حسین نے 13ویں اوور میں ایک بار پھر وار کیا، ورما کو 29 گیندوں پر 37 رنز بنا کر آؤٹ کر کے 73 رنز کی اہم شراکت کو توڑ دیا۔
ممبئی کی امیدوں کو اس کے فوراً بعد بڑا دھچکا لگا جب کپتان ہاردک پانڈیا صفر پر نور احمد کا شکار ہو گئے، جس کے بعد اگلی ہی گیند پر شیرفین ردرفورڈ آؤٹ ہو گئے۔
حسین نے سوریا کمار کو 36 کے سکور پر آؤٹ کر کے اپنے شاندار سپیل کا اختتام کیا، جس سے ممبئی کی لڑائی کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا۔ مچل سینٹنر کے متبادل کے طور پر آنے والے شاردول ٹھاکر نے آخر تک جمے رہنے کی کوشش کی لیکن وہ صرف 6 رنز بنا سکے۔
حسین نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4/17 کا شاندار اسپیل لیا، جبکہ نور احمد نے بھی دو اہم وکٹیں حاصل کیں۔ گرجپنیت سنگھ نے 19ویں اوور میں جسپریت بمراہ کو آؤٹ کر کے میچ کو شاندار طریقے سے ختم کیا، جس سے سی ایس کے کی شاندار فتح کو یقینی بنایا۔
اس سے قبل بیٹنگ کے لیے مدعو کیے جانے کے بعد چنئی سپر کنگز نے مضبوط شروعات کی۔ سنجو سیمسن اور کپتان روتوراج گائیکواڈ نے شروع سے ہی جارحانہ انداز اپنایا، پہلے دو اوورز میں 26 رنز بنائے، جس میں ہاردک پانڈیا کے 19 رنز بھی شامل تھے۔ گائیکواڈ تیسرے اوور میں 22 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، لیکن سیمسن نے اپنا جارحانہ کھیل جاری رکھا اور چوتھے اوور میں پانڈیا کو ایک بار پھر توڑ دیا، جس سے سی ایس کے کو تیزی سے 50 سے آگے لے گئے۔
سرفراز خان نے کچھ تیز رنز جوڑے لیکن مچل سینٹنر کے ہاتھوں 14 رنز پر بولڈ ہو گئے، پاور پلے کے اختتام پر CSK کو 73/2 پر چھوڑ دیا۔ اللہ غضنفر نے پھر کیرم گیند کا استعمال کرتے ہوئے شیوم دوبے کو آؤٹ کر کے اپنی ٹیم کو کھیل میں واپس لایا۔ ڈیولڈ بریوس نے جوابی حملہ کرتے ہوئے 11 گیندوں پر 21 رنز بنائے لیکن پھر اشونی کمار کے ہاتھوں آؤٹ ہوگئے۔
سیمسن نے پوری اننگز میں اپنے اعصاب پر قابو رکھا، صرف 26 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ کارتک نے اپنے شاٹس کو ٹائم کرنے کے لیے جدوجہد کی اور جسپریت بمراہ نے 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جب کہ جیمی اوورٹن نے بھی 15 رنز کے ساتھ اپنا حصہ ڈالا۔
سیمسن نے آخری اوورز پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے 54 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی۔ وہ 101 پر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس نے 10 چوکے اور چھ چھکے لگائے، جس سے CSK کو 200 رنز کا ہندسہ عبور کرنے میں مدد ملی۔ ممبئی انڈینز کے لیے غضنفر (2/25) اور اشونی کمار بہترین گیند باز رہے۔
میچ میں ریکارڈز بنائے
آئی پی ایل میں CSK کی جیت کا سب سے بڑا مارجن (رن سے)
103 بمقابلہ ایم آئی، وانکھیڑے، 2026*
97 بمقابلہ KXIP، چنئی، 2015
93 بمقابلہ ڈی ڈی، ابوظہبی، 2014
آئی پی ایل میں ایم آئی کی سب سے بڑی ہار (رنز کے لحاظ سے)
103 بمقابلہ CSK، وانکھیڑے، 2026*
87 بمقابلہ آر آر، جے پور، 2013
85 بمقابلہ ایس آر ایچ، ویزاگ، 2016
یہ وانکھیڑے میں رنز کے اعتبار سے ایم آئی کی سب سے بڑی شکست بھی ہے، جس نے 2015 میں RCB کے خلاف 93 رنز کی شکست کا ریکارڈ توڑا۔
104 پر آل آؤٹ ہونا IPL میں CSK کے خلاف MI کا سب سے کم مجموعہ ہے، جو 2021 میں دبئی میں ان کے 136/8 سے بھی پیچھے ہے۔