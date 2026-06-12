میکسیکو نے فیفا ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں جنوبی افریقہ کو دو صفر سے شکست دے کر شاندار آغاز کیا
یہ پہلا موقع تھا جب ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں تین ریڈ کارڈز دیے گئے، یہ ایک میچ میں سب سے زیادہ ہیں۔
Published : June 12, 2026 at 8:00 AM IST
میکسیکو سٹی: میکسیکو نے تاریخ کے سب سے بڑے ورلڈ کپ پر فوری تاثر قائم کیا، جس نے ایک بڑی مایوسی کے چار سال بعد مشہور ایزٹیکا اسٹیڈیم میں گرجنے والے گھریلو ہجوم کو جوش و خروش سے بھر دیا۔
میکسیکو کے کھلاڑیوں نے پہلے 48 ٹیموں کے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں جمعرات کو شدید دباؤ اور بڑی توقعات کو سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے اپنے کردار کو قبول کیا اور جنوبی افریقہ کو افتتاحی میچ میں 2-0 سے ہرا کر فاتحانہ آغاز کیا۔ اس میچ میں تین ریڈ کارڈ بھی سامنے آئے۔
جولین کوئونوز اور راؤل جمنیز نے میکسیکو کے لیے گول کیے۔
اس جیت کے ساتھ ہی قطر میں چار سال قبل گروپ اسٹیج کے بعد باہر ہونے کی شدید مایوسی سے میکسیکو کے فٹبال شائقین اب باہر نکل آئے۔
میکسیکو اپنی تاریخ میں 1970 اور 1986 دو بار کوارٹر فائنل تک پہنچا ہے، اور دونوں بار یہ میزبان ملک رہا تھا۔
80,824 ہجوم کی صلاحیت والے میدان میں میکسیکو نے تیزی سے کام کیا اور نویں منٹ میں کوئنونس نے گول کر کے برتری حاصل کی۔ جمنیز نے 66 ویں میں ہیڈر پر دوسرا گول کیا – یہ میکسیکو کے لیے اس کا 46 واں لیکن تین ورلڈ کپ ٹورنامنٹس میں پہلا گول تھا۔
جنوبی افریقہ کے کھلاڑی اسٹیفیلو ستھولے اورتھیمبا زوانے دونوں کو ریڈ کارڈز بتائے گئے، جس کی وجہ سے ٹیم کو صرف نو کھلاڑیوں کے ساتھ میچ ختم کرنا پڑا۔ میکسیکو کے محافظ سیزر مونٹیس کو پھر انجری ٹائم میں ریڈ کارڈ دیا گیا۔
یہ پہلا موقع تھا جب ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں تین ریڈ کارڈز دیے گئے۔ اور یہ ورلڈ کپ کے ایک میچ میں سب سے زیادہ ہیں۔
میکسیکو کے اب گروپ اے میں تین پوائنٹس ہیں اور وہ اگلے جمعرات کو گواڈالاجارا میں جنوبی کوریا سے مقابلہ کرے گا۔ اسی دن اٹلانٹا میں جنوبی افریقہ کا مقابلہ جمہوریہ چیک سے ہوگا۔
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