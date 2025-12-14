ETV Bharat / sports

ممبئی میں میسی ان اہم شخصیات سے کریں گے ملاقات، یہاں جانیں دورے کا مکمل شیڈول

کولکاتہ اور حیدرآباد کے بعد لیونل میسی آج ممبئی کا دورہ کریں گے۔

ممبئی میں میسی
ممبئی میں میسی (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 14, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: ارجنٹائن کے سپر اسٹار فٹبالر لیونل میسی بھارت کے تین روزہ دورے پر ہیں۔ 13 دسمبر کو، گوٹ ٹور آف انڈیا کے پہلے دن، میسی نے کولکاتہ اور حیدرآباد کا دورہ کیا۔ دوسرے دن یعنی 14 دسمبر کو اسٹار فٹبالر ملک کی مالیاتی راجدھانی ممبئی کا دورہ کریں گے۔

اس وی آئی پی دورے کی کامیابی کو یقینی بنانے اور کولکاتہ کی طرح بدانتظامی سے بچنے کے لیے شہر میں کئی مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی سڑکوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے۔

ممبئی میں میسی
ممبئی میں میسی (Etv Bharat)

میسی کا ممبئی ٹور

حیدرآباد میں اپنے ایونٹس کے بعد میسی 14 دسمبر کو ممبئی پہنچیں گے۔ وہ سب سے پہلے دوپہر 3:30 بجے کرکٹ کلب آف انڈیا (سی سی آئی) میں پیڈل گوٹ کپ میں شرکت کریں گے، اس کے بعد 4 بجے ایک سیلیبریٹی فٹ بال میچ ہوگا۔ دوسرا بڑا ایونٹ شام 5 بجے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ ایونٹ کا اختتام ایک چیریٹی فیشن شو کے ساتھ ہوگا، جس میں ہسپانوی موسیقی کی لائیو پرفارمنس پیش کی جائے گی، جو کھیل، ثقافت اور تفریح ​​کا امتزاج پیش کرے گی۔

میسی کے ممبئی ٹور کا مکمل شیڈول

3:30 بجے: کرکٹ کلب آف انڈیا میں پیڈل گوٹ کپ میں شرکت

شام 4:00 بجے: سیلیبریٹی فٹ بال میچ

شام 5:00 بجے: وانکھیڑے اسٹیڈیم میں جشن کی تقریب

میسی ممبئی میں کس سے ملے گا؟

اس دورے کے دوران، میسی کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی لوئس سواریز اور روڈریگو ڈی پال بھی ہوں گے، جو کولکاتہ اور حیدرآباد میں بھی ساتھ تھے۔ وہ بالی ووڈ اور کھیلوں کی ممتاز شخصیات سے ملاقات کریں گے، جن میں بالی ووڈ اسٹارز جان ابراہم، کرینہ کپور خان، اور جیکی شراف کے علاوہ کرکٹ لیجنڈ سچن تنڈولکر اور سابق ہندوستانی فٹبالر سنیل چھتری شامل ہیں۔

میسی کا آخری پڑاؤ

اپنے ممبئی کے دورے کے بعد، ہندوستان میں میسی کا آخری پڑاؤ ملک کا دارالحکومت دہلی ہوگا، جہاں وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے اور ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے ملک ارجنٹائن روانہ ہو جائیں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

LIONEL MESSI IN INDIA
MESSI IN INDIA LIVE UPDATE
MESSI MUMBAI TOUR SCHEDULE
فٹبالر میسی
MESSI MUMBAI TOUR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.