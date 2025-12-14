ممبئی میں میسی ان اہم شخصیات سے کریں گے ملاقات، یہاں جانیں دورے کا مکمل شیڈول
کولکاتہ اور حیدرآباد کے بعد لیونل میسی آج ممبئی کا دورہ کریں گے۔
ممبئی: ارجنٹائن کے سپر اسٹار فٹبالر لیونل میسی بھارت کے تین روزہ دورے پر ہیں۔ 13 دسمبر کو، گوٹ ٹور آف انڈیا کے پہلے دن، میسی نے کولکاتہ اور حیدرآباد کا دورہ کیا۔ دوسرے دن یعنی 14 دسمبر کو اسٹار فٹبالر ملک کی مالیاتی راجدھانی ممبئی کا دورہ کریں گے۔
اس وی آئی پی دورے کی کامیابی کو یقینی بنانے اور کولکاتہ کی طرح بدانتظامی سے بچنے کے لیے شہر میں کئی مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی سڑکوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا ہے۔
میسی کا ممبئی ٹور
حیدرآباد میں اپنے ایونٹس کے بعد میسی 14 دسمبر کو ممبئی پہنچیں گے۔ وہ سب سے پہلے دوپہر 3:30 بجے کرکٹ کلب آف انڈیا (سی سی آئی) میں پیڈل گوٹ کپ میں شرکت کریں گے، اس کے بعد 4 بجے ایک سیلیبریٹی فٹ بال میچ ہوگا۔ دوسرا بڑا ایونٹ شام 5 بجے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ ایونٹ کا اختتام ایک چیریٹی فیشن شو کے ساتھ ہوگا، جس میں ہسپانوی موسیقی کی لائیو پرفارمنس پیش کی جائے گی، جو کھیل، ثقافت اور تفریح کا امتزاج پیش کرے گی۔
میسی کے ممبئی ٹور کا مکمل شیڈول
3:30 بجے: کرکٹ کلب آف انڈیا میں پیڈل گوٹ کپ میں شرکت
شام 4:00 بجے: سیلیبریٹی فٹ بال میچ
شام 5:00 بجے: وانکھیڑے اسٹیڈیم میں جشن کی تقریب
میسی ممبئی میں کس سے ملے گا؟
اس دورے کے دوران، میسی کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی لوئس سواریز اور روڈریگو ڈی پال بھی ہوں گے، جو کولکاتہ اور حیدرآباد میں بھی ساتھ تھے۔ وہ بالی ووڈ اور کھیلوں کی ممتاز شخصیات سے ملاقات کریں گے، جن میں بالی ووڈ اسٹارز جان ابراہم، کرینہ کپور خان، اور جیکی شراف کے علاوہ کرکٹ لیجنڈ سچن تنڈولکر اور سابق ہندوستانی فٹبالر سنیل چھتری شامل ہیں۔
میسی کا آخری پڑاؤ
اپنے ممبئی کے دورے کے بعد، ہندوستان میں میسی کا آخری پڑاؤ ملک کا دارالحکومت دہلی ہوگا، جہاں وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے اور ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے ملک ارجنٹائن روانہ ہو جائیں گے۔
