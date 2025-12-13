میسی نے حیدرآباد میں دھمال مچا دیا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ کھیلا فٹبال میچ
حیدرآباد پہنچے میسی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں مداح جمع ہو گئے اور راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کھچاکھچ بھر گیا۔
Published : December 13, 2025 at 9:43 PM IST
حیدرآباد: ’وہ آیا، اس نے دیکھا، اور فتح کر لیا’ بالکل ایسا ہی ارجنٹائن کے فٹ بال لیجنڈ لیونل میسی نے کیا جب سنیچر کو عوام سے کھچاکھچ بھرے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں انہوں نے لوگوں کا دل جیت لیا۔
100 سے زیادہ بین الاقوامی گول کرنے والے میسی نے حیدرآباد دورے کے موقعے پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونتھ ریڈی کے ساتھ دوستانہ کھیل کھیلا۔ اس دوران متعدد تماشائیوں نے جرسییں پہن رکھی تھی جن پر میسی لکھا ہوا تھا۔ یہ تلنگانہ کی راجدھانی میں تمام فٹ بال شائقین کے لیے ایک یادگار دن تھا۔
VIDEO | Argentine football icon Lionel Messi thanks fans in India and Hyderabad for showering love and support.— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
(Source: Third Party)#MessiInIndia #Hyderabad pic.twitter.com/EV2c8e5Zaz
میسی نے میسی آل اسٹار الیون کے کھلاڑیوں اور ریونتھ ریڈی کے ساتھ مصافحہ کیا، جنہوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے چوتھا گول کیا۔ اس کے بعد میسی نے گیند کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچا دیا۔ شائقین کی نظریں میدان پر ٹکی تھیں۔ اس دوران میسی اور ریونتھ ریڈی مختصر وقت کے لیے پاس کا تبادلہ کرتے رہے۔
اس کے بعد میسی اور تلنگانہ کے وزیر اعلی نے شٹر بگس کے لیے پوز دیا۔ پورا میدان 'میسی، میسی' کے نعروں سے گونج رہا تھا اور ان کے مداح جھوم رہے تھے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔
VIDEO | Telangana: Hyderabad: Argentine football icon Lionel Messi interacts with Rahul Gandhi at Rajiv Gandhi International Stadium.— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
(Source: Third Party)#MessiInIndia #Hyderabad #Telangana pic.twitter.com/2w20Y2aiai
میسی پھر دو بچوں کے ساتھ کھیلے۔ یہ منظر دیکھ کر بھیڑ پاگل سی ہوگئی۔ اس دوران اسٹار نے اپنے مداحوں کو ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔
میسی نے کہا، "یہ جو پیار مجھے اس ملک میں مل رہا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں حیدرآباد میں آکر خوش ہوں۔"
قبل ازیں سنیچر کی شام کو میسی حیدرآباد پہنچے۔ تقریب کے منتظمین اور تلنگانہ حکومت کے عہدیداروں نے شمش آباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایرپورٹ (RGIA) پر ان کا شاندار استقبال کیا۔
VIDEO | Hyderabad: Football icon Lionel Messi gifted Argentina jerseys to Telangana Chief Minister Revanth Reddy and Congress MP Rahul Gandhi.— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2025
(Full VIDEO available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/vMz2wQqfRb
وہ آر جی آئی اے سے براہ راست فلک نما پیلس گئے، جہاں انہوں نے سو لوگوں کے ساتھ ملاقات اور مبارکبادی تقریب میں شرکت کی۔ بعد میں، شام 6:30 بجے، میسی اپل کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم پہنچے۔
تلنگانہ پولیس نے میسی کے دورہ کے پیش نظر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کئے۔ کولکاتا میں پیدا ہونے والی بھگدڑ جیسی صورت حال کے بعد تلنگانہ پولیس نے حفاظتی اقدامات بڑھا دیے ہیں۔
#WATCH | (Earlier visuals) | Accompanying star footballer Lionel Messi, Telangana CM Revanth Reddy and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi departed from the Taj Falaknuma Palace for the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium.— ANI (@ANI) December 13, 2025
Source: Telangana CMO pic.twitter.com/xNgj4vhjKz
حیدرآباد کے بعد میسی بھارت کی اقتصادی دارالحکومت ممبئی اور پھر قومی دارالحکومت نئی دہلی جائیں گے۔ میسی نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔
