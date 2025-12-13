ETV Bharat / sports

میسی نے حیدرآباد میں دھمال مچا دیا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ کھیلا فٹبال میچ

حیدرآباد پہنچے میسی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں مداح جمع ہو گئے اور راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم کھچاکھچ بھر گیا۔

Lionel Messi
لیونل میسی (File photo : AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 9:43 PM IST

حیدرآباد: ’وہ آیا، اس نے دیکھا، اور فتح کر لیا’ بالکل ایسا ہی ارجنٹائن کے فٹ بال لیجنڈ لیونل میسی نے کیا جب سنیچر کو عوام سے کھچاکھچ بھرے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں انہوں نے لوگوں کا دل جیت لیا۔

100 سے زیادہ بین الاقوامی گول کرنے والے میسی نے حیدرآباد دورے کے موقعے پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونتھ ریڈی کے ساتھ دوستانہ کھیل کھیلا۔ اس دوران متعدد تماشائیوں نے جرسییں پہن رکھی تھی جن پر میسی لکھا ہوا تھا۔ یہ تلنگانہ کی راجدھانی میں تمام فٹ بال شائقین کے لیے ایک یادگار دن تھا۔

میسی نے میسی آل اسٹار الیون کے کھلاڑیوں اور ریونتھ ریڈی کے ساتھ مصافحہ کیا، جنہوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے چوتھا گول کیا۔ اس کے بعد میسی نے گیند کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچا دیا۔ شائقین کی نظریں میدان پر ٹکی تھیں۔ اس دوران میسی اور ریونتھ ریڈی مختصر وقت کے لیے پاس کا تبادلہ کرتے رہے۔

اس کے بعد میسی اور تلنگانہ کے وزیر اعلی نے شٹر بگس کے لیے پوز دیا۔ پورا میدان 'میسی، میسی' کے نعروں سے گونج رہا تھا اور ان کے مداح جھوم رہے تھے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی بھی اسٹیڈیم میں موجود تھے۔

میسی پھر دو بچوں کے ساتھ کھیلے۔ یہ منظر دیکھ کر بھیڑ پاگل سی ہوگئی۔ اس دوران اسٹار نے اپنے مداحوں کو ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔

میسی نے کہا، "یہ جو پیار مجھے اس ملک میں مل رہا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں حیدرآباد میں آکر خوش ہوں۔"

قبل ازیں سنیچر کی شام کو میسی حیدرآباد پہنچے۔ تقریب کے منتظمین اور تلنگانہ حکومت کے عہدیداروں نے شمش آباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایرپورٹ (RGIA) پر ان کا شاندار استقبال کیا۔

وہ آر جی آئی اے سے براہ راست فلک نما پیلس گئے، جہاں انہوں نے سو لوگوں کے ساتھ ملاقات اور مبارکبادی تقریب میں شرکت کی۔ بعد میں، شام 6:30 بجے، میسی اپل کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم پہنچے۔

تلنگانہ پولیس نے میسی کے دورہ کے پیش نظر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کئے۔ کولکاتا میں پیدا ہونے والی بھگدڑ جیسی صورت حال کے بعد تلنگانہ پولیس نے حفاظتی اقدامات بڑھا دیے ہیں۔

حیدرآباد کے بعد میسی بھارت کی اقتصادی دارالحکومت ممبئی اور پھر قومی دارالحکومت نئی دہلی جائیں گے۔ میسی نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔

