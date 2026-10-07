میسی کا عالمی فٹبال کو جذباتی الوداع، آخری فاتحانہ میچ میں بینن کے خلاف ایک گول اور دو اسسٹ داغ دیے
لیونل میسی نے بینن کے خلاف الوداعی میچ میں گول اور دو اسسٹ کے ساتھ ارجنٹائن فٹبال کو جذباتی انداز میں الوداع کہہ دیا۔
By ANI
Published : October 7, 2026 at 8:58 AM IST
بیونس آئرس: دنیا بھر میں فٹبال شائقین کے دلوں کی دھڑکن لیونل میسی نے ایک خوبصورت اور یادگار انداز میں انٹرنیشنل فٹبال کو الوداع کہہ دیا، جہاں منگل کی رات بیونس آئرس میں کھیلے گئے میچ میں انہوں نے دو اسسٹ (گول کرنے میں مدد) فراہم کیے اور خود بھی ایک گول داغ کر ارجنٹینا کو بینن کے خلاف 3-0 سے شاندار فتح دلائی۔
ارجنٹینا کے لیے میسی کا یہ آخری میچ تھا، جس میں اس افسانوی فارورڈ کھلاڑی نے اپنے شاندار بین الاقوامی کریئر کا اختتام کرنے کے لیے ایک بار پھر جادوئی کھیل پیش کیا اور ہوم گراؤنڈ پر موجود مداحوں کے لیے ایک ناقابل فراموش یاد چھوڑ دی۔
بغیر کسی گول کے برابر رہنے والے پہلے ہاف کے بعد، ارجنٹینا نے دوسرے ہاف کے آغاز کے فوراً بعد میچ کا پہلا گول کیا۔ میسی نے 48ویں منٹ میں گول کرنے کا موقع بنایا اور نکولس اوٹامینڈی کو پاس دیا، جنہوں نے بغیر کسی غلطی کے گیند کو نیٹ میں پہنچا کر میزبان ٹیم کو برتری دلا دی۔
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ارجنٹینا کے دوسرے گول میں بھی میسی کا کلیدی کردار رہا۔ انہوں نے نیکو پاز کو ایک بہترین پاس دیا جنہوں نے شاندار کرلنگ شاٹ کے ذریعے سبقت کو دگنا کر دیا اور ہوم گراؤنڈ پر موجود مداحوں کو جشن منانے پر مجبور کر دیا۔
اس کے بعد 39 سالہ میسی نے پنالٹی اسپاٹ سے گیند کو انتہائی مہارت کے ساتھ نیٹ میں پہنچا کر اسکور 3-0 کر دیا اور اپنے غیر معمولی بین الاقوامی کریئر میں ایک اور یادگار لمحے کا اضافہ کر دیا۔
جیسے ہی میچ کے اختتام کی فائنل وسل بجی، میسی نے پچ پر ارجنٹینا کے اپنے ساتھی کھلاڑیوں کو گلے لگا لیا جب کہ اسٹیڈیم مداحوں کے نعروں اور تالیوں سے گونج اٹھا۔ ان جذباتی مناظر کے ساتھ ایک ایسے شاندار دور کا خوبصورت اختتام ہوا جس میں اس مشہور کھلاڑی نے بین الاقوامی سطح پر ارجنٹینا کی قسمت بدل کر رکھ دی۔
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ارجنٹینا کے ساتھ میسی کے سفر میں سال 2021 کا کوپا امریکہ ٹورنامنٹ، 2022 کے فیفا ورلڈ کپ اور 2022 کی فائنالیسیما کی فتوحات شامل ہیں، جس نے ارجنٹینا کے عوام کی اپنی ٹیم سے وابستہ دہائیوں کے انتظار اور امیدوں کا خاتمہ کیا۔
ان کے اس آخری میچ کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی، میسی اپنے پیچھے ایک ایسی وراثت چھوڑ گئے ہیں جو نہ صرف ان کے گولز اور اسسٹس سے عبارت ہے، بلکہ ارجنٹائن میں فٹ بال کھیل پر ان کے مستقل اور گہرے اثرات کی عکاسی بھی ہے۔
ایک ایسی قوم کے لیے جس نے اپنے عظیم ترین فٹ بالر کو بڑے بین الاقوامی اعزازات اٹھاتے دیکھنے کے لیے برسوں انتظار کیا، بیونس آئرس میں ان کی اس رخصتی نے ارجنٹینا کی آسمانی نیلے اور سفید رنگ کی جرسی میں لکھے گئے اس غیر معمولی باب کی ایک آخری اور یادگار جھلک پیش کی۔
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