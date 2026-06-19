منپریت سنگھ نے رقم کی تاریخ، بھارت کے لیے سب سے زیادہ میچ کھیلنے والے بنے کھلاڑی
منپریت سنگھ اپنا 413واں میچ کھیل کر بھارت کے لیے سب سے زیادہ کیپ کھیلنے والے ہاکی کھلاڑی بن گئے۔
Published : June 19, 2026 at 12:04 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی ہاکی اپنی شاندار میراث کے 100 سال منا رہی ہے۔ دریں اثنا، مڈفیلڈ لیجنڈ منپریت سنگھ نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اپنا 413واں میچ کھیل کر، انہوں نے ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ میچ (کیپ) کھیلنے والے ہاکی کھلاڑی کے طور پر ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کر لیا ہے۔
منپریت نے دلیپ ٹرکی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ٹرکی، جو اس وقت ہاکی انڈیا کے صدر ہیں، نے اپنے شاندار کیریئر کے دوران 412 بین الاقوامی میچوں کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا۔ منپریت نے بدھ کو روٹرڈیم میں جرمنی کے خلاف ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ 2025/26 میچ کے دوران یہ ریکارڈ توڑا۔ ہاکی انڈیا نے اس اہم کامیابی پر منپریت کو مبارکباد دی اور اسٹار پلے میکر کے لیے 10 لاکھ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا۔
𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒𝐍'𝐓 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐀 𝐍𝐔𝐌𝐁𝐄𝐑. 𝐈𝐓'𝐒 𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐂𝐘 💙🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 17, 2026
With 𝟒𝟏𝟑 international matches, midfield maestro Manpreet Singh stands alone at the summit as India's most-capped hockey player. 🇮🇳
From leading India to a historic Olympic bronze medal in Tokyo and… pic.twitter.com/c2sQtA3u93
ہندوستانی ہاکی کا جاندار پلیئر منپریت سنگھ
ڈیڑھ دہائی سے زیادہ عرصے سے، منپریت ہندوستانی ہاکی کا جاندار پلیئر رہا ہے۔ وہ ایک انتھک مڈفیلڈر، دباؤ میں ٹیم کو مستحکم کرنے والا لیڈر اور اعلیٰ سطح پر مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا رہا۔
عظیم ترین کھلاڑیوں میں اپنا مقام مضبوط کیا
2011 میں 19 سال کی عمر میں اپنی سینئر ٹیم میں بے خوفی کے ساتھ ڈیبیو کرنے کے بعد سے، وہ عالمی سطح پر ہندوستان کی واپسی کے مرکز میں رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کی جدید ہاکی کی تاریخ کے کامیاب ترین ادوار میں سے ایک کو تشکیل دینے میں مدد کی ہے۔ اب، ایک ریکارڈ کے ساتھ جسے کبھی اٹوٹ سمجھا جاتا تھا، منپریت نے ہندوستانی جرسی پہننے والے عظیم ترین کھلاڑیوں میں اپنا مقام مضبوط کر لیا ہے۔
𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐁𝐄𝐋𝐎𝐍𝐆. 🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 18, 2026
With 𝟒𝟏𝟑 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐬, Manpreet Singh has become the most-capped player in the history of Indian hockey. 🇮🇳💙
His name now sits among some of the greatest players the sport has ever seen, while remaining the… pic.twitter.com/wTQhA5JrFy
مردوں کی بین الاقوامی میچوں کی فہرست میں پانچویں نمبر پر
اس کارنامے نے منپریت کو عالمی ہاکی کے سب سے خصوصی کلبوں میں سے ایک میں جگہ دی ہے۔ 413 بین الاقوامی میچوں کے ساتھ، وہ اب مردوں کی بین الاقوامی میچوں کی ہمہ وقتی فہرست میں پانچویں نمبر پر ہیں۔ ان سے پہلے بیلجیئم کے جان جان ڈومین (481)، نیدرلینڈ کے ٹیون ڈی نوئیجر (453) آسٹریلیا کے ایڈی اوکینڈن (451) اور برطانیہ کے بیری مڈلٹن (432) ہیں۔
ٹرکی کا ریکارڈ توڑنے کے علاوہ، منپریت نے 400 میچوں کے کلب میں دوسرے لیجنڈز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا – جس میں پاکستان کے وسیم احمد (410) اور نیدرلینڈ کے جیروئن ڈیلمی (401) شامل ہیں۔
عالمی ہاکی کی دنیا کے واحد فعال کھلاڑی
33 سالہ من پریت عالمی ہاکی کی دنیا کے واحد فعال کھلاڑی ہیں جنہوں نے 400 سے زیادہ میچ کھیلے ہیں۔ یہ نہ صرف ان کے طویل کیریئر کی عکاسی کرتا ہے بلکہ 15 سال تک مسلسل اعلیٰ سطح پر کارکردگی دکھانے کی صلاحیت کو بھی ثابت کرتا ہے۔
2012 کے لندن اولمپکس میں مشکل آغاز سے لے کر 2021 کے ٹوکیو اولمپکس میں ہندوستان کو کانسی کے تاریخی تمغے تک لے جانے تک، من پریت کا سفر ہندوستانی ہاکی کی عالمی سطح پر واپسی کی کہانی بیان کرتا ہے۔
بھارت کے لیے تمغوں کی فتوحات میں کلیدی کردار
اس عرصے کے دوران، اس نے 2014 اور 2022 کے ایشیائی کھیلوں، 2017 اور 2025 کے ایشیائی کپ، متعدد ایشین چیمپئنز ٹرافی فتوحات اور ٹوکیو 2020 اور پیرس 2024 کے اولمپکس میں مسلسل کانسی کے تمغوں میں ہندوستان کی طلائی تمغوں کی فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا۔
میجر دھیان چند کھیل رتن اور ارجن ایوارڈ
اپنی نسل کے بہترین اور موزوں مڈفیلڈروں میں سے ایک، مٹھا پور، جالندھر کے رہنے والے منپریت کو 2018 میں ارجن ایوارڈ اور 2021 میں میجر دھیان چند کھیل رتن سے ان کی ہندوستانی ہاکی میں شاندار خدمات پر نوازا گیا۔