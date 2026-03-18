مندھانا خواتین کی ون ڈے رینکنگ میں سرفہرست، ہرمن پریت کو ملا ساتواں مقام
آئی سی سی نے ویمنز ون ڈے رینکنگ جاری کردی ہے۔ جس میں بھارتی کپتان ہرمن پریت ساتویں نمبر پر آگئی ہیں۔
Published : March 18, 2026 at 12:22 PM IST
دبئی: ہندوستانی کپتان ہرمن پریت کور آئی سی سی خواتین کی ون ڈے رینکنگ میں ایک درجہ ترقی کرکے ساتویں نمبر پر آگئی ہیں جب کہ نائب کپتان اسمرتی مندھانا بدستور سرفہرست ہیں۔ رینکنگ میں یہ تبدیلی نیوزی لینڈ کی اسٹار سوفی ڈیوائن کے دو درجے تنزلی کے بعد نویں نمبر پر آئی ہے۔ ہندوستان کی جمائمہ روڈریگس 12ویں نمبر پر برقرار ہیں۔ نیوزی لینڈ کی بلے باز میڈی گرین نے زمبابوے کے خلاف آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ سیریز کے فائنل میچ میں شاندار 94 رنز بنانے کے بعد رینکنگ میں نمایاں چھلانگ لگا دی۔
ڈنیڈن میں 33 سالہ گرین کی 73 گیندوں کی اننگز نے ان کی ٹیم کو 200 رنز کی فتح اور سیریز میں 0-3 سے کلین سویپ کرنے میں مدد کی۔ اس کارکردگی نے اسے 610 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پانچ مقام اٹھا کر 17ویں نمبر پر پہنچا دیا ہے، جو اس کے کیریئر کی بہترین رینکنگ ہے۔
آل راؤنڈ کارکردگی، پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ
نیوزی لینڈ کی آل راؤنڈر امیلیا کیر نے آخری ون ڈے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 80 رنز بنائے اور 22 رنز کے عوض پانچ وکٹیں حاصل کیں، جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔ اس شاندار آل راؤنڈ کارکردگی نے انہیں پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کارکردگی نے کیر کو 21ویں سے مشترکہ 19ویں نمبر پر پہنچا دیا ہے اور اس نے بیٹنگ اور باؤلنگ دونوں میں 600 سے زیادہ ریٹنگ پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رینکنگ
نیوزی لینڈ کی ازابیل گیج بھی بیٹنگ رینکنگ میں تین درجے بہتری کے ساتھ 61ویں نمبر پر پہنچ گئی ہیں۔ دریں اثنا، فاسٹ باؤلر روزمیری مائر سات درجے چڑھ کر 58ویں اور بری ایلنگ پانچ درجے ترقی کر کے 79ویں نمبر پر پہنچ گئی ہیں۔ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رینکنگ میں کپتان امیلیا کیر نے جنوبی افریقہ کے خلاف ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلے گئے پہلے میچ میں 44 گیندوں پر 78 رنز بنا کر کیریئر کے اعلیٰ 694 ریٹنگ پوائنٹس حاصل کر لیے۔ وہ بیٹنگ رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر برقرار ہیں۔
ٹی ٹوئنٹی بولنگ رینکنگ
جارجیا پلیمر نے 63 رنز بنانے کے بعد اپنی رینکنگ کو بہتر کیا، وہ 50ویں سے 41ویں نمبر پر پہنچ گئیں۔ ٹی ٹوئنٹی بولنگ رینکنگ میں جیس کیر 13 رنز کے عوض دو وکٹیں لینے کے بعد 11 درجے کی چھلانگ لگا کر 23ویں نمبر پر آگئے۔ دریں اثنا، سوفی ڈیوائن نے 12 رنز دے کر کیریئر کی بہترین چار وکٹیں حاصل کیں، جس سے وہ 104ویں سے 79ویں نمبر پر پہنچ گئیں۔