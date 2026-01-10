ملائیشیا اوپن 2026: پی وی سندھو کے سیمی فائنل میں ہارنے سے ہندوستان کی مہم ختم
ہندوستانی شٹلر پی وی سندھو کو سیمی فائنل میں دنیا کی نمبر 2 کھلاڑی سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔
Published : January 10, 2026 at 4:41 PM IST
نئی دہلی: ہندوستانی شٹلر پی وی سندھو نے سال 2026 کا آغاز شاندار کارکردگی سے کیا اور ملائیشیا اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ کر سب کا دل جیت لیا۔ وہاں سے ہندوستانی شائقین پرامید تھے کہ سندھو اب رکنے والی نہیں ہیں اور وہ فائنل میں داخل ہو کر سال کا شاندار آغاز کریں گی لیکن 10 جنوری بروز ہفتہ کو ایسا نہیں ہوا جیسا شائقین نے سوچا تھا۔
ملائیشیا اوپن کے فائنل میں پہنچنے کا سندھو کا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب وہ سیمی فائنل میں دنیا کی نمبر 2 چین کی وانگ ژی یی سے ہار گئیں۔ وانگ ژی نے سندھو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کردیا۔ دو بار کی اولمپک میڈلسٹ نے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ سیمی فائنل میں اپنی چینی حریف کو شکست نہ دے سکیں۔
سندھو پاؤں کی چوٹ کے باعث اکتوبر سے باہر رہنے کے بعد کورٹ میں واپس آئیں۔ انہوں نے پورے ہفتے اپنی شاندار پرفارمنس سے ٹاپ فارم میں رہنے کے آثار دکھائے تھے، لیکن سیمی فائنل میں 16-21، 15-21 سے ہار گئیں۔
سندھو نے اپنی ٹریڈ مارک پاور اور رسائی کے ساتھ پہلا گیم شروع کیا۔ اپنے کراس کورٹ سمیشز کا استعمال کرتے ہوئے ابتدائی 9-7 کی برتری حاصل کی۔ تاہم، وانگ نے دھیرے دھیرے گیم میں جگہ بنالی، اور جلد ہی اسکور 13-13 ہوگیا۔ اس کے بعد وانگ نے جارحانہ شاٹس کی ایک سیریز اور کچھ اچھی طرح سے فیصلہ کن لیفٹ کے ساتھ برتری حاصل کی۔ سندھو نے پہلا سیٹ 16-21 سے کھو دیا۔
اسی طرح کا منظر دوسرے سیٹ میں بھی سامنے آیا، سندھو نے وسط وقفے تک برتری حاصل کی۔ وقفے کے بعد، وانگ نے کچھ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حریف کے بیک ہینڈ سائیڈ پر حملہ کیا اور میچ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ سندھو نے اپنے شاٹس وائیڈ اور نیٹ میں مارے جس سے وانگ نے بالآخر دوسرا گیم 15-21 سے جیت لیا۔
سندھو کی شکست نے ٹورنامنٹ میں ہندوستان کی مہم ختم کر دی کیونکہ لکشیا سین، آیوش شیٹی اور ڈبلز کے ستارے ستوک سائراج رینکیریڈی اور چراگ شیٹی پہلے ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے تھے۔