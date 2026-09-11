ونیش پھوگاٹ کو لگا بڑا جھٹکا، عدالت نے درخواست خارج کردی، عالمی چیمپئن شپ ٹرائلز میں حصہ لینے سے قاصر
ونیش پھوگاٹ کی عالمی چمپئن شپ میں شرکت کی عرضی دہلی ہائی کورٹ میں مسترد کر دی گئی۔
Published : September 11, 2026 at 10:34 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی پہلوان ونیش پھوگاٹ کی 2026 کے عالمی چیمپئن شپ کے ٹرائلز میں شرکت کی امیدوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران ان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ پھوگاٹ نے ورلڈ چیمپئن شپ ٹرائلز میں حصہ لینے کی اجازت مانگی تھی۔
جسٹس سوارن کانتا شرما نے سماعت کے دوران کہا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا (ڈبلیو ایف آئی) کی طرف سے مقرر کردہ اہلیت کے معیار میں کسی بھی انفرادی کھلاڑی کے لیے نرمی نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے کہا کہ اہلیت کے یہ معیار تمام کھلاڑیوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ انہیں صرف ونیش پھوگاٹ کے حق میں تبدیل کرنا مناسب نہیں ہوگا۔
نئے قوانین پھوگاٹ کے لیے پریشانی کا باعث
سات ستمبر کو ڈبلیو ایف آئی نے چھ اولمپک وزن کے زمروں کے لیے سلیکشن ٹرائلز کے لیے نئے اصول جاری کیے ہیں۔ یہ اصول بتاتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی ٹرائلز کے لیے اہل ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے۔ بعض مقابلوں سے میڈل جیتنے والے اہل ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے قومی کوچنگ کیمپوں میں حصہ لیا انہیں اہل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈر 20 ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے منتخب کھلاڑی بھی اہل ہوں گے۔ لیکن ونیش نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا، اس لیے انہوں نے ان اصولوں کو عدالت میں چیلنج کیا۔
ونیش پھوگاٹ نے ان قوانین کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے حمل، بچے کی پیدائش اور اس کے بعد صحت یاب ہونے کی وجہ سے طے شدہ مقابلوں میں حصہ لینے سے قاصر ہیں۔ نتیجتاً، اہلیت کے نئے معیار سے باہر ہو گئی۔ پھوگاٹ جولائی 2025 میں ماں بنیں اور اس کے بعد واپسی کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو ڈبلیو ایف آئی نے نوٹس بھیجا تھا۔
ونیش پھوگاٹ نے عالمی چیمپئن شپ کے ٹرائلز میں شرکت کے لیے نہ صرف عدالت سے اجازت طلب کی تھی بلکہ انتخابی عمل میں شفافیت اور زچگی کی وجہ سے کوالیفائنگ مقابلوں سے محروم خواتین کھلاڑیوں کے لیے متبادل انتظامات کی بھی درخواست کی تھی۔ تاہم، دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے نے اب ان کے ورلڈ چیمپئن شپ ٹرائلز میں شرکت کے امکانات کو روک دیا ہے۔