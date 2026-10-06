پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکواڈ میں نمایاں تبدیلیاں، کپتان اور بابر سمیت 5 کھلاڑیوں کو ڈراپ کر دیا گیا
بورڈ نے اسکواڈ میں کئی تبدیلیاں کی ہیں اور ایشین گیمز میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کچھ کھلاڑیوں کو انعام دیا گیا ہے۔
Published : October 6, 2026 at 4:42 PM IST
حیدرآباد: سال 2026 کے ایشین گیمز میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد، پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں نمایاں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ ایشین گیمز کے لیے منتخب ہونے والے کھلاڑیوں کی جگہ باقاعدہ کپتان سلمان علی آغا سمیت کئی کھلاڑیوں کو اسکواڈ سے باہر کر دیا گیا ہے۔
پیر کی رات، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے اپنے ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے سکواڈز کا اعلان کیا۔ ٹیم سری لنکا کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز اور پھر انگلینڈ کے خلاف تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلے گی۔
ٹی ٹوئنٹی سکواڈ سے پانچ کھلاڑی ڈراپ
بورڈ نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے مقابلے میں اسکواڈ میں کئی تبدیلیاں کی ہیں اور ایشین گیمز میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کچھ کھلاڑیوں کو انعام دیا گیا ہے۔ ٹیم کے ریگولر ٹی ٹوئنٹی کپتان سلمان علی سمیت پانچ کھلاڑیوں کو ٹی ٹوئنٹی سکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ ان کھلاڑیوں میں بابر اعظم، شاہین آفریدی، حارث رؤف اور عثمان خان شامل ہیں۔ اس کے نتیجے میں، حال ہی میں ایشین گیمز میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کرنے والے صاحبزادہ فرحان کو ٹی ٹوئنٹی کا نیا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عبدالصمد، معاذ صداقت، عرفات منہاس اور سفیان مقیم کو ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھلاڑی ایشین گیمز کے لیے منتخب کی گئی ٹیم کا بھی حصہ تھے۔
پاکستان ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ:
صاحبزادہ فرحان (کپتان)، عبدالصمد، ابرار احمد، عرفات منہاس، فخر زمان، حسن نواز، محمد عمران رندھاوا، خواجہ نافع (وکٹ کیپر)، معاذ صداقت، نسیم شاہ، رضا اللہ، صائم ایوب، محمد سلمان مرزا، شاداب خان اور صفیان مقیم
کئی کھلاڑیوں کی ون ڈے ٹیم میں واپسی
بورڈ نے ٹرائی سیریز کے لیے ون ڈے سکواڈ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ اور بائیں ہاتھ کے جارحانہ بلے باز فخر زمان کی 11 ماہ بعد ون ڈے ٹیم میں واپسی ہوگی۔ انہوں نے آخری بار نومبر 2025 میں سری لنکا کے خلاف ون ڈے کھیلا تھا۔ نسیم اپریل میں پی ایس ایل کے دوران گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد سے وہ بتدریج صحت یاب ہو گئے ہیں، اپنے بولنگ کے کام کے بوجھ کو سنبھالتے ہوئے اور سی پی ایل میں کھیل رہے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ انگلینڈ میں تیسرے ٹیسٹ میں اپنی بلے بازی کی مہارت سے سرخیوں میں آنے والے رضا اللہ کو پہلی بار دونوں اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ شاہین آفریدی ون ڈے ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ تاہم ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے ہٹائے جانے کے بعد سلمان کو ون ڈے اسکواڈ میں منتخب کیا گیا ہے۔
پاکستان ون ڈے سکواڈ:
شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، ابرار احمد، سلمان علی آغا، عرفات منہاس، بابر اعظم، فہیم اشرف، فخر زمان، محمد غازی غوری (وکٹ کیپر)، حارث رؤف، حسن نواز، نسیم شاہ، رضا اللہ، سعد بیگ (وکٹ کیپر)، صائم ایوب، شاداب خان، سفیان مقیم۔
سابق آسٹریلوی فاسٹ باؤلر شان ٹیٹ اس سیریز کے لیے پاکستان کے باؤلنگ کوچ کے طور پر واپس آ رہے ہیں، وہ اس سے قبل فروری 2022 سے ایک سال تک یہ ذمہ داری سنبھال چکے ہیں۔