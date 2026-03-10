ڈبل سپر اوورز سے لے کر تیز ترین سنچریوں تک یہ ریکارڈ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں بنائے گئے
T20 ورلڈ کپ 2026 میں ریکارڈز: اس کہانی میں، ہم T20 ورلڈ کپ 2026 کے کچھ سب سے بڑے ریکارڈز کو جانیں گے۔
Published : March 10, 2026 at 10:53 AM IST
حیدرآباد: ہندوستانی ٹیم نے T20 ورلڈ کپ 2026 جیتا۔ اس نے فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رنز سے شکست دے کر تیسری بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 20 ٹیموں کے اس آئی سی سی ٹورنامنٹ میں کئی کھلاڑیوں اور ٹیموں نے شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ آئیے ان میں سے کچھ بڑے ریکارڈز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
T20 ورلڈ کپ 2026 کے ریکارڈز
نوجوان کینیڈین کرکٹر یوراج سمرا نے ریکارڈ توڑ 110 رنز بنا کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔
T20 ورلڈ کپ 2026 میں سب سے زیادہ اوسط کے ساتھ بلے باز زمبابوے کے برائن بینیٹ ہیں۔ انہوں نے سیریز میں صرف چھ اننگز میں 146 کی اوسط سے 292 رنز بنائے۔
نیوزی لینڈ کے فن ایلن کا اس ورلڈ کپ میں بہترین اسٹرائیک ریٹ ہے۔ انہوں نے آٹھ میچوں میں 200 کے اسٹرائیک ریٹ سے 298 رنز بنائے۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک سیزن میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ بھارت کے سنجو سیمسن کے پاس ہے۔ انہوں نے اس سیزن میں صرف پانچ میچوں میں ریکارڈ 24 چھکے لگائے۔
اس T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 50+ سکور بنانے کا ریکارڈ نیوزی لینڈ کے ٹم سیفرٹ کے پاس ہے۔ انہوں نے اس سیریز میں 326 رنز بنائے جس میں چار نصف سنچریاں بھی شامل تھیں۔
فن ایلن نے نہ صرف اس T20 ورلڈ کپ میں بلکہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں بھی ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ ٹورنامنٹ میں تیز ترین سنچری بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیمی فائنل میچ میں صرف 33 گیندوں پر سنچری بنا کر یہ کارنامہ انجام دیا۔
ہندوستان کے جسپریت بمراہ اور ورون چکرورتی اس T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی تھے، جنہوں نے آٹھ میچوں میں 14-14 وکٹیں حاصل کیں۔
موجودہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ ڈاٹ بال کرنے کا ریکارڈ جوفرا آرچر کے پاس ہے۔ انہوں نے کل 86 ڈاٹ گیندیں کیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے بھارت کے خلاف سیمی فائنل میچ میں بھی 61 رنز دیے تھے۔
اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ کیچ لینے کا ریکارڈ نیوزی لینڈ کے گلین فلپس کے پاس ہے۔ انہوں نے 10 میچوں میں 11 کیچز لیے۔
اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان کے پاس ہے۔ انہوں نے سات میچوں میں دو سنچریوں سمیت 383 رنز بنائے۔
اس T20 ورلڈ کپ میں پہلی بار کسی میچ کا فیصلہ ڈبل سپر اوور میں ہوا جب گروپ مرحلے میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں آمنے سامنے تھیں۔ جنوبی افریقہ نے میچ جیت لیا۔
ہندوستان نے اس ٹورنامنٹ میں کل 106 چھکے لگائے۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ٹیم نے ایک ایڈیشن میں اتنے چھکے لگائے۔
بھارت نے فائنل میچ میں پاور پلے میں بغیر کوئی وکٹ کھوئے 92 رنز بنائے جو کہ ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے زیادہ پاور پلے سکور ہے۔
ہندوستان نے اس ٹورنامنٹ میں تین بار 250 سے زیادہ رنز بنائے، ایک ہی ایڈیشن میں سب سے زیادہ مرتبہ یہ کارنامہ انجام دینے والی ٹیم بن گئی۔
سنجو سیمسن نے ٹورنامنٹ میں 321 رنز بنائے، جس سے وہ T20 ورلڈ کپ کے کسی ایک ایڈیشن میں ہندوستانی بلے باز کے لیے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔
سنجو نے T20 ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں 89 رنز بنائے، جس سے وہ ٹورنامنٹ کے فائنل میں سب سے زیادہ انفرادی سکور کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔
بھارت نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں تاریخ کی سب سے بڑی جیت 96 رنز سے ریکارڈ کر لی۔