لکھنؤ کی علیشا صدیقی نے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں طلائی تمغہ جیتا
مقابلے میں 95 ممالک کے تقریباً 25 ہزار ایتھلیٹس اور کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔
Published : February 26, 2026 at 10:47 AM IST
لکھنؤ: دارالحکومت کی رہنے والی علیشا صدیقی نے ابوظہبی میں منعقدہ اوپن ماسٹرز گیمز میں 10 میٹر ایئر پسٹل شوٹنگ مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس بین الاقوامی مقابلے میں 95 ممالک کے تقریباً 25 ہزار ایتھلیٹس اور کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ علیشا کی کامیابی نے نہ صرف ریاست بلکہ ملک کا نام روشن کیا ہے۔ علیشا صدیقی نے اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے گولڈ میڈل جیتا، میرا شوٹنگ سیکھنے کا سفر بہت دلچسپ رہا ہے۔
اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا: علیشا بتاتی ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو لکھنؤ کے کیلون تالقدار کالج میں داخل کرایا تھا، جہاں وہ شوٹنگ سیکھ رہا تھا۔ 2023 میں، اس نے اپنے بچوں کو لے جانے کے دوران اپنا فارغ وقت ضائع کرنے سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے شوٹنگ میں بھی داخلہ لے لیا۔ اس نے اپنے بچے کے ساتھ مشق کرنا شروع کی اور سخت محنت جاری رکھی۔
علیشا بتاتی ہیں کہ اس نے کئی قومی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارا۔ جب اسے ابو ذہبی انٹرنیشنل اوپن ماسٹرز گیمز میں شرکت کا موقع ملا تو اس نے پوری تیاری کی۔ 10 میٹر ایئر پسٹل ایونٹ میں تقریباً 80 شاٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا مقصد فتح کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بہترین توجہ اور مشق نے اسے گولڈ میڈل حاصل کیا۔
علیشا ایک کوچ، ڈاکٹر، اور کاروباری شخصیت بھی ہیں: علیشا صدیقی پیشے کے لحاظ سے فزیو تھراپسٹ اور سابق NEET ٹاپر ہیں۔ وہ فی الحال لکھنؤ میں 'شاہین کوچنگ' چلاتی ہیں اور میڈیکل امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کی رہنمائی کرتی ہیں۔ وہ اپنا کاروبار بھی خود سنبھالتی ہے۔
علیشا صدیقی نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی کھیلوں میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس نے کرکٹ سمیت بہت سے کھیل کھیلے، لیکن اسے رائفل اور پستول کی شوٹنگ کا شوق پہلے سے تھا، جسے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ سیکھتے ہوئے ایک نئی سطح پر لے لیا۔ وہ تین پریکٹس گنز کی مالک ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ باقاعدگی سے مشق کرتی ہیں۔
خواتین کے لیے متاثر کن پیغام: علیشا نے کہا کہ زیادہ تر خواتین اپنے خواب دیکھتی ہیں لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتیں۔ "میں تمام خواتین سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے خوابوں کو پرکھ دیں۔ اگر آپ پورے دل سے کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور ہمت رکھتے ہیں تو کامیابی یقینی ہے۔ ناکامی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔"
انہوں نے کہا کہ آج کا معاشرہ خواتین کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر رہا ہے اور خواتین ہر میدان میں اپنی شناخت بنا رہی ہیں۔ وہ خود اس کی زندہ مثال ہیں۔ اس نے گھریلو ذمہ داریوں کو متوازن کرتے ہوئے، بچوں کی پرورش، کوچنگ سینٹر چلاتے ہوئے اور شوٹنگ کرتے ہوئے یہ مقام حاصل کیا ہے۔
اولمپک خواب: علیشا کا اگلا ہدف بین الاقوامی مقابلوں میں مقابلہ جاری رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولڈ میڈل نے ان کے حوصلے مزید بلند کیے ہیں اور اب ان کا خواب اولمپکس میں ہندوستان کی نمائندگی کرنا ہے۔