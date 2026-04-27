کے کے آر نے آئی پی ایل 2026 کے پہلے سپر اوور میں ایل ایس جی کو ہرایا، رنکو سنگھ رہے میچ کے ہیرو
دونوں ٹیموں کے 155 رنز بنانے کے بعد کے کے آر نے سپر اوور میں ایل ایس جی کو شکست دے دی۔
Published : April 27, 2026 at 7:49 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے پہلے سپر اوور میں، کولکاتا نائٹ رائیڈرز (کے کے آر) نے ایکنا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس (ایل ایس جی) کو شکست دے دی۔ دونوں ٹیموں کی طرف سے 155 رنز بنانے کے بعد لکھنؤ نے سپر اوور میں کے کے آر کے لیے صرف دو رنوں کا ہی ہدف دیا جسے کے کے آر کے رنکو سنگھ نے پہلی ہی گیند پر چوکا لگا کر حاصل کیا۔
آئی پی ایل 2026 کا پہلا سپر اوور
میچ جیتنے کے لیے لکھنؤ کو آخری اوور میں 17 رنز درکار تھے۔ کے کے آر کی طرف سے کارتک تیاگی نے آخری اوور پھینکا؛ تاہم، دو نو بال کر کے، انہوں نے میچ کو لکھنؤ کے حق میں جھکا دیا۔ اس کے باوجود لکھنؤ کو فتح حاصل کرنے کے لیے آخری دو گیندوں میں ابھی سات رنز درکار تھے۔ اسٹرائیک پر محمد شامی نے پانچویں گیند پر کوئی رن نہیں بنا سکے، لیکن انہوں نے آخری گینگ پر چھکا لگا کر میچ ٹائی کرا دیا، اس طرح سیزن کا پہلا سپر اوور کھیلا گیا۔
Ice in their veins, fire in their hearts 💜#KKR conquer the Super Over and steal victory from chaos⚡
سپر اوور میں لکھنؤ کی جانب سے نکولس پورن اور ایڈن مارکرم بلے بازی کے لیے آئے۔ کے کے آر نے اپنے سب سے تجربہ کار اسپنر سنیل نارائن کو گیند سونپی، جس نے پہلی ہی گیند پر پوران کو کلین بولڈ کیا۔ اس کے بعد کپتان رشبھ پنت بیٹنگ پر آئے، ایک رن دے کر مارکرم کو اسٹرائیک دیا۔ مارکرم نے اس کے بعد تیسری گیند پر چھکا لگانے کی کوشش کی، مگر باؤنڈری پر کیچ ہو گئے، جس سے کے کے آر کو دو رنز کا ہدف ملا۔
دو رنز کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کے کے آر نے رنکو سنگھ اور رومن پاول کو بیٹنگ کے لیے بھیجا۔ رنکو نے پرنس یادو کی پہلی ہی گیند پر چوکا لگا کر اپنی ٹیم کو سپر اوور میں فتح دلائی۔ اس جیت کے ساتھ ہی کے کے آر آٹھ میچوں میں دو جیت اور پانچ پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں 10 ویں سے 8 ویں نمبر پر چلا گیا ہے۔
𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐇𝐄𝐀𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐀 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐎𝐕𝐄𝐑 🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) April 26, 2026
Mohammad Shami smashes a last-ball SIX to keep #LSG alive, SUPER OVER incoming... 🥵#TATAIPL 2026 ➡️ #LSGvKKR | LIVE NOW 👉https://t.co/udwZDoEyLp pic.twitter.com/AIYb2a145Z
رنکو سنگھ میچ کے ہیرو رہے
میچ میں رنکو سنگھ نے شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے اس وقت 83 رنز بنائے جب ان کی ٹیم کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنی 51 گیندوں کی اننگز میں سات چوکے اور پانچ چھکے لگائے، جس میں آخری اوور میں دگویش راٹھی کے لگاتار چار چھکے بھی شامل تھے۔ اس اننگز نے کے کے آر کو 20 اوور میں سات وکٹ پر 155 تک پہنچانے میں مدد کی۔
محسن خان نے پانچ وکٹیں حاصل کیں
لکھنؤ کے تمام گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی لیکن محسن خان ان میں سب سے خاص تھے۔ انہوں نے چار اوورز میں 23 رن دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں جو ان کا پہلا فائفر تھا اور اس سیزن میں کسی بھی گیند باز کی طرف سے پہلی بار پانچ وکٹیں حاصل کی گئیں۔
#KKR win the first SUPER OVER of the season 🤩@kkriders with a hard earned win after 42 overs of topsy turvy cricket 👏— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/elFxwvCeWO#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvKKR pic.twitter.com/yIoX0vQOMv
ایل ایس جی نے بھی 155 رنز بنائے
کے کے آر کی شاندار گیند بازی کی وجہ سے لکھنؤ ایک وقت میچ سے باہر تھا لیکن کارتک تیاگی نے آخری اوور میں 16 رنز دے کر میچ ٹائی کرا دیا۔ اس میں محمد شامی نے اہم کردار ادا کیا، آخری گیند پر چھکا لگا کر سکور برابر کر دیا۔ لکھنؤ کے لیے مارکر نے 31، پنت نے 42، بدونی نے 24، اور ہمت سنگھ نے 19 رنز بنائے۔ کے کے آر کے لیے سنیل نارائن اور ورون نے موثر اور کفایتی بولنگ کی۔ نارائن نے چار اووروں میں 23 رن دے کر ایک وکٹ لیا جب کہ ورون نے چار اوور میں 33 رن دے کر دو وکٹ لئے۔
