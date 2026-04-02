سمیر اور اسٹبس نے میچ کا رخ موڑ دیا، دہلی نے لکھنؤ کو چھ وکٹوں سے دی شکست
ایل ایس جی بمقابلہ ڈی سی میں دہلی کیپٹلس نے 142 رنز کا ہدف 17.1 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
Published : April 2, 2026 at 12:48 PM IST
لکھنؤ: دہلی کیپٹلز (ڈی سی) نے سمیر رضوی کے ناقابل شکست 70 اور ٹرسٹن اسٹبس کے ناقابل شکست 39 رنز کی بدولت لکھنؤ سپر جائنٹس (ایل ایس جی) کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ سمیر کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
سمیر-اسٹبس نے میچ کا رخ موڑ دیا
142 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے، دہلی ایک موقع پر بہت مشکل میں تھا۔ انہوں نے 26 کے اسکور پر چار اہم وکٹیں گنوائیں۔ اس میں کے ایل راہل (0)، نسانکا (1)، نتیش رانا (15) اور اکسر پٹیل (0) شامل تھے۔ یہاں سے دہلی کی جیت مشکل دکھائی دے رہی تھی، لیکن اسٹبس اور سمیر نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور 76 گیندوں میں پانچویں وکٹ کے لیے 119 رنز کی شراکت قائم کر کے دہلی کو میچ دلوا دیا۔ سمیر نے 47 گیندوں میں 70 رنز بنائے جس میں 5 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ اسٹبس نے 32 گیندوں میں 3 چوکے اور 1 چھکا لگا کر 39 رنز بنائے۔
Delhi Capitals kick off their campaign with a statement win 🙌#TATAIPL 2026 👉 #KKRvSRH | THU, 2 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/zSxHIMxyCZ
گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی
لکھنؤ کے گیند بازوں نے شروع میں شاندار گیند بازی کی، لیکن وہ 142 رنز کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ محمد شامی نے 4 اوورز میں 28 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی۔ محسن خان 4 اوورز میں 19 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ پرنس یادو نے 3 اوورز میں 20 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ تاہم، اینریچ نورٹجے مہنگے ثابت ہوئے، جنہوں نے بغیر کوئی وکٹ لیے 4 اوورز میں 39 رنز دے دیے۔
مارش نے 35 رنز عبدالصمد نے 36 رنز بنائے
اس سے قبل انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے پانچویں میچ میں دہلی نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لکھنؤ سپر جائنٹس کو ان کے ہوم گراؤنڈ، ایکنا کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلے بلے بازی میں دی گئی۔ تاہم وہ بڑا ہدف مقرر کرنے میں ناکام رہے۔ اوپننگ بلے باز رشبھ پنت 7 رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے۔ ان کی وکٹیں گرتی رہیں اور 10ویں اوور میں 71 رنز پر پانچ وکٹیں گنوا دیں۔ مارش نے 35 رنز کی اننگز کھیلی، اس کے بعد عبدالصمد نے 36 رنز بنائے۔ شہباز احمد کے 15 رنز اور مکل چودھری کے 14 رنز نے ٹیم کو 18.4 اوورز میں 141 رنز تک محدود کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
دہلی کے تمام گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی۔ مکیش نے 3 اووروں میں 17 رن دیے، انگادی نے 3.4 اوور میں 27 رن دے کر 3 وکٹ لیے، جب کہ ٹی نٹراجن نے بھی 4 اوور میں 29 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ کلدیپ یادو نے دو اور اکشر پٹیل نے ایک وکٹ حاصل کی۔
ٹاس پر دونوں کپتانوں نے کیا کہا؟
ٹاس جیتنے کے بعد اکشر پٹیل نے کہا، "ہم پہلے گیند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک تازہ وکٹ اور ایک ٹھوس سرخ وکٹ ہے، اس سے پہلے چھ اوورز میں گیند بازوں کو مدد مل سکتی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیمیں زیادہ میچ جیتتی ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ یہ پہلا میچ ہے اور ہم بولنگ کریں گے۔ پچھلی بار، ہم نے اچھی شروعات کی تھی، لیکن ہم بہت زیادہ درمیان میں نہیں سوچتے ہوئے پیچھے ہو گئے۔" انہوں نے مزید کہا کہ نسانکا، ملر، اسٹبس اور لونگی نگیڈی ہمارے چار غیر ملکی کھلاڑی ہیں۔
لکھنؤ کے کپتان رشبھ پنت نے کہا، "اس طرح کی وکٹ پر ٹاس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا؛ یہ زیادہ نہیں بدلے گا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں اوس پڑے گی۔ یہ بالکل تازہ وکٹ ہے۔ ہم نے اپنے رنگ اور لوگو کو تبدیل کیا ہے، کوئی منفی سوچ نہیں؛ ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں اور کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔" پچھلے سیزن میں انجری کے خدشات تھے، لیکن بطور کپتان، آپ ان پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے۔ مارکرم، مارش، نکولس پوران اور اینریچ نورٹجے ہمارے چار غیر ملکی کھلاڑی ہیں۔
دونوں ٹیموں کی پلیئنگ الیون
لکھنؤ سپر جائنٹس (پلیئنگ الیون): ایڈن مارکرم، مچل مارش، نکولس پورن، رشبھ پنت (وکٹ کیپر/کپتان)، آیوش بدونی، عبدالصمد، مکل چودھری، محسن خان، محمد شامی، اینریچ نورٹجے، پرنس یادو۔
امپیکٹ آپشنز: دگویش راٹھی، اویش خان، ہمت سنگھ، شہباز احمد، اکشت رگھوونشی۔
دہلی کیپٹلس (پلیئنگ الیون): کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، پتھم نسانکا، نتیش رانا، اکشر پٹیل (کپتان)، ٹرسٹن اسٹبس، ڈیوڈ ملر، وپراج نگم، لونگی نگیڈی، کلدیپ یادو، ٹی نٹراجن، مکیش کمار۔
امپیکٹ آپشنز: آشوتوش شرما، عاقب نبی، سمیر رضوی، دشمنتھا چمیرا، کرونا نائر۔