مچل مارش کے نوے رنز کی بدولت لکھنؤ نے چنئی کو سات وکٹوں سے شکست دی

ایل ایس جی نے CSK کے خلاف 188 رنز کا ہدف صرف 16.4 اوور میں حاصل کر لیا۔

لکھنؤ نے چنئی کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 16, 2026 at 9:25 AM IST

لکھنؤ: مچل مارش کے 38 گیندوں پر 90 رنز اور نکولس پورن کے آخری اوور میں لگاتار چار چھکوں کی مدد سے لکھنؤ سپر جائنٹس نے جمعہ کو چنئی سپر کنگز کو سات وکٹوں سے شکست دی۔

CSK نے لکھنؤ کے ایکنا کرکٹ اسٹیڈیم میں 187/5 کا اسکور پوسٹ کیا، جس میں کارتک شرما کے T20 کیریئر کے بہترین 71 اور شیوم دوبے کے ناقابل شکست 32 رنز نے اہم کردار ادا کیا۔ تاہم مارش اور جوش انگلس نے 135 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ سے میچ کو شروع سے ہی اپنے حق میں کر دیا۔

مارش نے 236.84 کے حیران کن اسٹرائیک ریٹ سے نو چوکے اور سات چھکے لگائے۔ تاہم، ایک بدقسمت رن آؤٹ نے انہیں ایک شاندار سنچری سے صرف دس رنز سے روک دیا۔

ان کے، انگلیس اور عبدالصمد کے یکے بعد دیگرے آؤٹ ہونے کے بعد، پوران نے کچھ طاقتور شاٹس لگائے، صرف 17 گیندوں میں 32 رنز بنائے۔ اس نے ایک چوکا اور چار چھکے لگا کر ایل ایس جی کو 20 گیندوں پر جیت دلائی، اور سی ایس کے کی پلے آف کی امیدوں کو بھی ایک اہم دھچکا لگا۔

مارش نے صرف 21 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی جبکہ انگلیس نے 32 گیندوں پر 36 رنز بنا کر ان کا خوب ساتھ دیا لیکن آخر کار مکیش کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے۔ اگلی ہی گیند پر مارش بھی بدقسمتی سے آؤٹ ہو گئے۔ پوران کے سیدھے شاٹ کو نان اسٹرائیکر اینڈ پر کھڑے مکیش نے ہلکے سے چھوا اور گیند اسٹمپ پر لگی جس سے مارش 90 پر رن ​​آؤٹ ہوگئے۔

یہ کمبوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا، جس نے 2.4 اوور میں 63 رنز دیے۔ اس سے قبل چنئی نے ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے۔ لکھنؤ کے لیے آکاش مہاراج سنگھ سب سے کامیاب گیند باز رہے جنہوں نے 4 اوور میں 26 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔

مچل مارش کو شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

LSG بمقابلہ CSK: اسکور کارڈ

چنئی سپر کنگز 20 اوورز میں 187/5 (کارتک شرما 71، شیوم دوبے 32 ناٹ آؤٹ؛ آکاش سنگھ 3-26، محمد شامی 1-41)

لکھنؤ سپر جائنٹس 16.4 اوورز میں 188/3 (مچل مارش 90، جوش انگلیس 36؛ مکیش چودھری 1-24، اسپینسر جانسن 1-39)

