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والد کے انتقال کے بعد میسی نے انٹرنیشنل فٹبال کو کہا الوداع

لیونل میسی اب اپنے ملک ارجنٹینا کے لیے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔

lionel messi says goodbye to international football after fathers death, Urdu News
میسی نے انٹرنیشنل فٹبال کو الوداع کہہ دیا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2026 at 7:12 AM IST

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حیدرآباد: ارجنٹینا کے سپر اسٹار لیونل میسی نے والد کے انتقال کے چند ہفتے بعد ہی انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 8 اگست کو لیونل میسی کے والد جارج میسی کا 68 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا اور 31 اگست کو میسی نے انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ لے لیا۔

میسی نے کہا کہ انہوں نے ٹیم کے لیے اپنا سب کچھ دیا ہے اور اب انہیں لگتا ہے کہ کھلاڑیوں کی اگلی نسل کے لیے راستہ بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ میجر لیگ ساکڑ (MLS) میں انٹر میامی کے لیے کلب فٹبال کھیلنا جاری رکھیں گے۔

میسی نے کیا کہا؟

39 سالہ میسی نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر لکھا، 'فائنل کے بعد اس بارے میں کافی سوچنے کے بعد، میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نیشنل ٹیم سے ریٹائر ہو رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے مجھے بہت دکھ ہوا اور اب بھی اندر تک دکھ ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی صحیح وقت ہے۔'

میسی نے انٹرنیشنل فٹبال کو کہا الوداع

میسی نے مزید لکھا، 'اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے اور کئی ابواب (Chapters) ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا باب ہے جو مجھے بہت اداس کرتا ہے۔ مجھے نیشنل ٹیم کا حصہ رہنا پسند ہے، پسند تھا اور ہمیشہ پسند رہے گا۔ میں نے اپنا سب کچھ دیا اور اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔'

lionel messi says goodbye to international football after fathers death, Urdu News
میسی نے انٹرنیشنل فٹبال کو الوداع کہہ دیا (AP)

میسی نے اپنے نوٹ میں کہا کہ ٹیم میں کچھ نوجوان کھلاڑی موجود ہیں جو نیشنل ٹیم میں جگہ پانے کے حقدار ہیں اور انہوں نے اپنے خاندان اور مداحوں (Fans) کا ان کے تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا۔

اچھے وقت میں اور برے وقت میں بھی آپ کا ساتھ

میسی نے کہا، 'ان 20 سالوں میں ملنے والے پیار کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے آپ لوگوں کی آوازیں اسٹیڈیم کے اندر سے سننا یاد آئے گا۔ اب میں آپ ہی میں سے ایک بن جاؤں گا، ہمیشہ باہر سے سپورٹ کروں گا، اچھے وقت میں اور برے وقت میں بھی۔ ہمیشہ ساتھ رہنے اور اس خوبصورت لیکن مشکل سفر میں میرے ساتھ چلنے کے لیے میرے خاندان کا شکریہ۔ ہر اس کوچ، ٹیم کے ساتھی اور ڈائریکٹر کا شکریہ جن کے ساتھ مجھے یہ سفر طے کرنے کا موقع ملا۔ میں اپنے ساتھ کبھی نہ بھولنے والی یادیں اور لمحے لے کر جا رہا ہوں۔'

ریٹائرمنٹ لیٹر 21 جولائی کو ہی لکھ دیا تھا
میسی نے اپنے ریٹائرمنٹ نوٹ میں یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا نوٹ 21 جولائی کو ہی لکھ دیا تھا اور والد کے انتقال نے ان کے اس فیصلے پر حتمی مہر لگا دی۔ انہوں نے کہا، 'میں نے یہ الفاظ 21 جولائی کو، فائنل کے دو دن بعد لکھے تھے۔ لیکن میرے والد کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد مجھے اپنے اس فیصلے پر پہلے سے کہیں زیادہ یقین ہو گیا ہے۔'

واضح رہے کہ لیونل میسی فیفا (FIFA) ورلڈ کپ 2026 میں ارجنٹینا کی ٹیم کی قیادت (لیڈ) کر رہے تھے، جہاں ان کی ٹیم فائنل میں اسپین سے 0-1 سے ہار گئی تھی۔

میسی کا دوسری بار ریٹائرمنٹ

خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسری بار انٹرنیشنل فٹبال سے ریٹائرمنٹ لیا ہے۔ اس سے قبل 2016ء میں چلی کے خلاف کوپا امریکہ فائنل ہارنے کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل فٹبال کو الوداع کہہ دیا تھا۔

میسی کا انٹرنیشنل کیریئر

ارجنتینا کے ساتھ 21 سال کے شاندار کیریئر میں لیونل میسی نے انٹرنیشنل فٹبال کے 207 میچوں میں 125 گول اسکور کیے ہیں۔ وہ ارجنٹینا کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بھی ہیں۔

lionel messi says goodbye to international football after fathers death, Urdu News
میسی نے انٹرنیشنل فٹبال کو الوداع کہہ دیا (AP)

اس کے علاوہ انہوں نے چھ فیفا ورلڈ کپ (2006، 2010، 2014، 2018، 2022، 2026) اور سات کوپا امریکہ ٹورنامنٹس میں حصہ لیا۔ وہ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں فاتح (چیمپیئن) جب کہ 2014 اور 2026 میں رنر اپ رہے۔ دوسری طرف، کوپا امریکہ میں وہ دو بار (2021 اور 2024 میں) چیمپیئن بنے۔

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