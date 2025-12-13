میسی کی بھارت آمد، ہزاروں افراد نے آدھی رات کو کولکتہ میں سپر اسٹار کا کیا شاندار استقبال
گوٹ انڈیا ٹور 2025: اگلے 72 گھنٹوں کے دوران، لیونل میسی کولکتہ، حیدرآباد، ممبئی اور دہلی کا دورہ کریں گے۔
Published : December 13, 2025 at 10:32 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 11:01 AM IST
کولکتہ، مغربی بنگال: ارجنٹائن کے سپر اسٹار فٹبالر لیونل میسی بھارت کے تین روزہ دورے پر کولکتہ پہنچ گئے ہیں۔ ہزاروں شائقین نے دسمبر کی سردی میں ان کا شاندار استقبال کیا اور کولکتہ میں ان کے استقبال کے لیے آدھی رات تک انتظار کیا۔
میسی 13 دسمبر بروز ہفتہ 2 بج کر 26 منٹ پر کولکتہ پہنچے، عوام نے ہوائی اڈے کو جھنڈوں اور موبائل کیمروں کی لائٹس کے سمندر میں تبدیل کر دیا، جب شائقین اپنے پسندیدہ ستارے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے۔ بچے کندھوں پر بیٹھ کر ڈھول بجا رہے تھے جب میسی کو سخت سکیورٹی کے درمیان وی آئی پی گیٹ سے لے جایا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا قافلہ انہیں ان کے ہوٹل لے گیا، جہاں ایک اور بڑا ہجوم رات بھر انتظار کر رہا تھا۔
VIDEO | West Bengal: Argentine footballer Lionel Messi arrived at Kolkata Airport accompanied by Luis Suarez and Rodrigo De Paul.— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2025
میسی کا کولکتہ، حیدرآباد، ممبئی اور دہلی کا سفر
2011 کے بعد یہ میسی کا پہلا ہندوستان کا دورہ ہے جسے گاٹ (GOAT) انڈیا ٹور 2025 کا نام دیا گیا ہے۔ وہ اپنے اسٹرائک پارٹنر لوئس سواریز اور ارجنٹائن کے ساتھی روڈریگو ڈی پال کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ اگلے 72 گھنٹوں میں وہ کولکتہ، حیدرآباد، ممبئی اور دہلی کا سفر کریں گے۔ اس دوران وہ وزرائے اعلیٰ، کارپوریٹ لیڈروں، بالی ووڈ کی مشہور شخصیات اور آخر میں پیر 15 دسمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔
MESSI MESSI MESSI 🗣️🐐 pic.twitter.com/nDDmpZNG0D— Messi World (@M10GOAT) December 12, 2025
شائقین کا انتظار مایوسی میں ختم
میسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے رات بھر جاگنے کے باوجود بہت سے شائقین کا طویل انتظار اس وقت مایوسی میں بدل گیا جب وہ اپنے مشہور فٹبالر کی ایک جھلک نہ دیکھ سکے۔ بہت زیادہ ہجوم کی وجہ سے، میسی کو 3:30 بجے کے قریب ہوائی اڈے سے باہر لایا گیا اور دوسرے راستے سے ان کے ہوٹل لے جایا گیا، جس سے سینکڑوں انتظار کرنے والے حامی مایوس ہو گئے۔ صرف چند خوش قسمت ہوائی اڈے کا عملہ ارجنٹائن کے سپر اسٹار کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب رہا۔
"یہ جشن منانے کا لمحہ ہے۔"
ہوائی اڈے پر میسی کا استقبال کرنے والے میسی کے ٹور پروموٹر ستادرو دتہ نے کہا کہ کولکتہ کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ "2011 میں، وہ کپتان بننے کے بعد ہندوستان آئے تھے، لیکن اب وہ ورلڈ کپ اور اپنا آٹھواں بیلن'ڈی اور جیتنے کے بعد آرہے ہیں۔ تو، یہ واقعی خاص ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ کبھی آئیں گے، اس لیے یہ جشن منانے کا لمحہ ہے۔"
میسی کے مجسمہ کی نقاب کشائی کی جائے گی
انہوں نے مزید کہا کہ میسی کی موجودگی ہندوستانی فٹ بال کو حقیقی فروغ دے سکتی ہے۔ "اتنے زیادہ اسپانسرز پہلے کبھی کسی فٹبال اسٹار کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میسی کے لیے ہے، لیکن اگر اس رقم کا 10 فیصد بھی ہندوستانی فٹبال کی ترقی کے لیے لگ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ میسی کا مجسمہ جو یہاں نصب کیا گیا ہے اور آج صبح اس کی نقاب کشائی کی جائے گی، یہ بھی دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا مجسمہ ہے۔ میسی اس بار ایک لیگا چھوڑنے جا رہے ہیں۔"
|میسی کا مکمل شیڈول
13 دسمبر کولکتہ
1:30am: کولکتہ میں آمد
صبح 9:30 سے 10:30 بجے تک: ملاقات اور مبارکباد کا پروگرام
صبح 10:30 تا 11:15: میسی کے مجسمے کا ورچوئل افتتاح
11:15am سے 11:25am: یووا بھارتی اسٹیڈیم میں آمد
11:30am: شاہ رخ خان یووا بھارتی اسٹیڈیم پہنچیں گے۔
12:00pm: وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور سورو گنگولی اسٹیڈیم پہنچیں گے
12:00pm تا 12:30pm: دوستانہ میچ
دوپہر 2:00 بجے: کولکتہ سے حیدرآباد کے لیے روانگی
13 دسمبر، حیدرآباد
شام 7:00 بجے: راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں میسی اور تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ساتھ میچ۔
شام میں میسی کی موجودگی کا جشن منانے کے لیے ایک میوزیکل کنسرٹ۔
14 دسمبر، ممبئی
3:30pm: کرکٹ کلب آف انڈیا میں پیڈل کپ میں شرکت۔
شام 4:00 بجے: مشہور شخصیت کا فٹ بال میچ۔
شام 5:00 بجے: وانکھیڑے اسٹیڈیم میں تقریب کے بعد چیریٹی فیشن شو۔
15 دسمبر، نئی دہلی
میسی 13 دسمبر بروز ہفتہ صبح 2:26 بجے کولکتہ میں اتریں گے۔
پی ایم مودی سے ملاقات۔
1:30pm: ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں تقریب۔