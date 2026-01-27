لیجنڈری آسٹریلوی کرکٹر کی ٹوپی 2.92 کروڑ روپے میں نیلام، ٹوپی کا بھارت کے ساتھ بھی ہے خاص تعلق
سر ڈان بریڈمین کی 1947 کی ٹوپی گولڈ کوسٹ میں 2.92 کروڑ روپے میں نیلام ہوئی۔
Published : January 27, 2026
Updated : January 27, 2026 at 4:45 PM IST
گولڈ کوسٹ (آسٹریلیا): آسٹریلوی کرکٹ آئیکن سر ڈان بریڈمین کی پہنی ہوئی ایک قیمتی بیگی گرین کیپ پیر، 26 جنوری کو گولڈ کوسٹ میں ہونے والی نیلامی میں تقریباً 2.92 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی، جس نے کھیل کے مشہور ترین بلے بازوں میں سے ایک کی ٹوپی کے لیے ایک نیا معیار قائم کیا۔ 'بیگی گرین کیپ' وہ ٹوپی ہے جسے آسٹریلیائی کھلاڑی ٹیسٹ کرکٹ میں پہنتے ہیں۔
نیلامی کے فاتح نے نام ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلوی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ٹوپی کو میوزیم میں رکھا جائے گا جس سے شائقین کرکٹ کھیل کے سب سے قیمتی نمونوں میں سے ایک کو دیکھ سکیں گے۔
Don Bradman: 52 Tests. 6996 runs. Averaging a stunning 99.94. High score of 334. 29 centuries. What a record. pic.twitter.com/NqBXUMDWw8— ICC (@ICC) August 27, 2016
ٹوپی کا ہندوستان سے ہےخاص تعلق
یہ کیپ بھارت کے خلاف 1947-48 کی ٹیسٹ سیریز کی ہے اور اس کی کھیلوں کی اہمیت سے ہٹ کر ایک خاص کہانی ہے۔ بریڈمین نے ذاتی طور پر بھارتی کرکٹر شری رنگا واسودیو سوہونی کو کیپ تحفے میں دی۔ سوہونی کے خاندان نے اس ٹوپی کو سات دہائیوں سے زائد عرصے تک احتیاط سے محفوظ کیا، اسے تین نسلوں تک محفوظ رکھا۔ وقت گزرنے کے باوجود، ٹوپی بہترین حالت میں تھی۔
بریڈمین کا کرکٹ کیریئر
بریڈمین کا ٹیسٹ کیریئر شاندار تھا انہوں نے 52 ٹیسٹ کھیلے اور کیریئر کی شاندار اوسط 99.94 کے ساتھ مکمل کی۔ انہوں نے 29 ٹیسٹ سنچریاں بنائیں، جن میں 12 ڈبل سنچریاں اور تین ٹرپل سنچریاں شامل ہیں، ایک اور سنگ میل جو آج بھی قائم ہے۔ آسٹریلیا کے لیے 52 ٹیسٹ میں، بریڈمین نے 99.94 کی اوسط سے 6,996 رنز بنائے، اور 1928 سے 1948 تک آسٹریلیا کو ورلڈ کپ میں غلبہ تک پہنچایا۔
کرکٹ کے سب سے مشہور لمحات میں سے ایک میں، بریڈمین کو 1948 میں اوول میں اپنی آخری ٹیسٹ اننگز میں 100 سے زیادہ کی بیٹنگ اوسط کے ساتھ ریٹائر ہونے کے لیے صرف چار رنز درکار تھے۔ تاہم، وہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے، جس سے ان کا کیریئر ریکارڈ 100 اوسط تک پہنچنے سے بہت کم رہ گیا۔
سر ڈان بریڈمین 2001 میں 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے لیکن ان کی یاد آسٹریلیا کے شائقین کے دلوں میں زندہ ہے۔