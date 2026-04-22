ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میچ فکسنگ تحقیقات میں نیا موڑ: لارنس بشنوئی گینگ کو کینیڈا کی ٹیم سے جوڑنے کے الزامات
کینیڈین کرکٹ ٹیم کے میچ فکسنگ اسکینڈل میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔
Published : April 22, 2026 at 9:49 AM IST
حیدرآباد: حال ہی میں، نیوزی لینڈ بمقابلہ کینیڈا کے میچ کے حوالے سے میچ فکسنگ کے الزامات سامنے آئے — جو کہ 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے دوران منعقد ہوا تھا، جس کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کر رہے تھے۔ آئی سی سی کا اینٹی کرپشن یونٹ اس وقت ان الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اب اس میچ فکسنگ اسکینڈل میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے۔
ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ کا مبینہ طور پر اس میچ فکسنگ اسکیم میں ہاتھ ہوسکتا ہے۔ سی بی سی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق لارنس بشنوئی گینگ کی دھمکیوں اور دباؤ نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے دوران کینیڈین ٹیم کے فیصلوں کو متاثر کیا ہو گا۔
⚡️ CANADA CRICKET FIXING SCANDAL -— Gully Point (@gullypoint_) April 19, 2026
Documentary exposes Lawrence Bishnoi gang threatening Cricket Canada officials to install Dilpreet Bajwa as captain weeks before T20 World Cup 2026. Bajwa then allegedly spot-fixed the New Zealand match in Chennai.
The government already… pic.twitter.com/MUhN8o0Wva
سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا: بشنوئی گینگ
رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ بشنوئی گینگ نے کچھ کھلاڑیوں پر کینیڈین کپتان دلپریت باجوہ کی حمایت کے لیے دباؤ ڈالا۔ مزید برآں، کچھ کھلاڑیوں کو مبینہ طور پر خبردار کیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے کپتان کی حمایت نہ کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ خود باجوہ کی طرف سے کروایا گیا ایک مخصوص اوور اس وقت میچ فکسنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر جانچ پڑتال میں ہے۔
بشنوئی کی دھمکیوں نے ٹیم کے اندر خوف پیدا کیا
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گینگ کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ باجوہ کپتان رہیں اور کچھ مخصوص کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر نہ کیا جائے۔ ان دھمکیوں نے ٹیم کے اندر خوف پیدا کیا۔ نتیجتاً، کچھ اہلکاروں نے پولیس تحفظ طلب کیا، جب کہ دیگر نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔
کینیڈین میچ فکسنگ اسکینڈل کیا ہے؟
یہ تنازعہ اس وقت کھڑا ہوا جب 'کرپشن، کرائم اینڈ کرکٹ' کے عنوان سے ایک دستاویزی فلم نے کرکٹ کینیڈا کے اندرونی مسائل کو بے نقاب کیا۔ یہ دستاویزی فلم 'دی ففتھ اسٹیٹ' کی طرف سے تیار کی گئی تھی، جو کینیڈین تحقیقاتی صحافت کا پروگرام ہے۔ ان میں کینیڈین کرکٹ میں ناقص انتظامیہ، ٹیم کے انتخاب میں بے ضابطگیاں اور ممکنہ میچ فکسنگ کے الزامات شامل تھے۔
تمام الزامات باؤلنگ کارکردگی سے جڑے ہوئے
یہ دستاویزی فلم کینیڈا کے کپتان دلپریت باجوہ کے کرائے گئے مخصوص اوور پر مرکوز ہے اور تمام الزامات ان کی باؤلنگ کارکردگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ زیر بحث میچ چنئی میں 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے دوران ہوا، جس میں نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں کینیڈا کو مجموعی طور پر 173 رنز کا دفاع کرنے کا کام سونپا گیا۔ میچ کے دوران کپتان باجوہ پانچواں اوور پھینکنے کے لیے میدان میں آئے۔
اس اوور میں انہوں نے 15 رنز دیے۔ اس میں نو بال کے ساتھ ساتھ ایک وائیڈ ڈلیوری بھی شامل تھی جو ٹانگ سائیڈ سے نیچے پھینکی گئی جس کے نتیجے میں دو اضافی رنز بنے۔ اوور اس وقت میچ فکسنگ کے الزامات کے درمیان زیر تفتیش ہے۔
دیگر ACU تحقیقات
آئی سی سی کا اینٹی کرپشن یونٹ اے سی یو (ACU) کئی دیگر معاملات کی بھی تحقیقات کر رہا ہے۔ ان میں ایک فون کال کی ریکارڈنگ بھی شامل ہے جس میں کینیڈا کے کوچ خرم چوہان اور کرکٹ کینیڈا بورڈ کے بعض سینئر ارکان کو قومی ٹیم کے لیے مخصوص کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے کوچ پر دباؤ ڈالتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ پچھلے سال لیک ہوئی تھی اور اے سی یو (ACU) تب سے اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔
الزامات کی صداقت پر تبصرہ نہیں کر سکتے
آئی سی سی کے عبوری انٹیگریٹی چیف اینڈریو ایڈ نے کہا کہ ہم اس مرحلے پر الزامات کی صداقت پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ تفتیش جاری ہے۔ تاہم، اس کیس نے پہلے ہی کینیڈا میں کھلاڑیوں کی حفاظت اور کرکٹ کی سالمیت کے حوالے سے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔